Mancano ancora svariati mesi alla presentazione di iOS 27 e la finestra temporale si estende di altri tre mesi se parliamo dell’effettivo rilascio agli utenti. Nonostante ciò, è già possibile speculare su dove andrà a parare Apple con la prossima versione di iOS.

Mettendo insieme alcune indiscrezioni con tutto ciò che è emerso il mese scorso da una build prototipale di iOS 26, e tenendo conto della collaborazione (fresca d’annuncio) Apple/Google per potenziare Siri ed Apple Intelligence, il prossimo major update dovrebbe essere molto più interessante di quello dell’attuale generazione che, diciamocelo, ha fatto parlare di sé principalmente per le sue criticità: il Liquid Glass Design e le funzionalità mancanti (in primis la nuova Siri potenziata dall’IA). Andiamo quindi a fare il punto della situazione e vedere anche quando potrebbe avvenire il lancio della prossima versione di iOS.

Le nuove funzioni attese con iOS 27

Indiscrezioni dello scorso anno, suggerivano che Apple avrebbe dovuto sfruttare iOS 27 per migliorare la qualità generale e le prestazioni del proprio sistema operativo più diffuso: ciò ha perfettamente senso, specie considerando che il focus degli ultimi due anni è stato rivolto verso le nuove funzionalità.

Con iOS 18 abbiamo conosciuto Apple Intelligence, con iOS 26 abbiamo conosciuto (e in parte odiato) il Liquid Glass. E con iOS 27? La prossima generazione di iOS dovrebbe fare a meno di elementi inutili e dovrebbe vantare la correzione di numerosi bug, configurandosi come “base solida” su cui far ruotare gli aggiornamenti futuri.

Funzioni di Apple Intelligence

Dopo il debutto con iOS 18, Apple Intelligence non ha mai ricevuto novità tali da permettere al colosso di Cupertino di rivaleggiare con i principali competitor nel settore dell’intelligenza artificiale.

Lo sviluppo delle funzioni IA ha quasi mandato in tilt i team della Mela morsicata, arrivata pochi giorni fa all’estrema ratio che si è concretizzata con l’annuncio della collaborazione pluriennale con Google per rilanciare Siri (che dovrebbe ricevere anche una nuova interfaccia utente) entro la fine del 2026.

Secondo un report di The Information, questa collaborazione dovrebbe portare all’implementazione di altre funzioni potenziate da Gemini all’interno della suite Apple Intelligence:

La potenzialità di memoria delle conversazioni passate per Siri

per Siri Le funzionalità proattive che potrebbero offrire suggerimenti utili agli utenti in base alla comprensione del contesto, della posizione, dell’ora, degli impegni salvati in calendario.

Al netto di queste funzioni potenziate dai modelli di Google, con iOS 27 sono attese altre funzioni di Apple Intelligence come Salute+ (un agente IA che dovrebbe “replicare” il vero medico sfruttando tutti i dati dell’utente presenti su HealthKit, magari provenienti da un Apple Watch) e una piattaforma di ricerca Web basata sull’IA (una sorta di “browser-chatbot” in stile Perplexity).

Funzioni dedicate ai dispositivi pieghevoli

Un altro aspetto interessante candidato a caratterizzare iOS 27 sarà l’ottimizzazione della piattaforma in vista del lancio del primo iPhone pieghevole, atteso nell’autunno di quest’anno con un design innovativo e una batteria molto capiente (anche se inizialmente potrebbe essere disponibile in tiratura limitata).

Apple dovrà quindi apportare svariate modifiche ad iOS per far sì che il sistema operativo sia in grado di funzionare a dovere anche su un fattore di forma diverso, per far sì che l’esperienza utente nel passaggio tra schermo esterno e schermo interno sia coerente e in linea con la solita qualità dei prodotti della Mela morsicata, e per mettere a punto nuove funzionalità che sfruttino appieno lo schermo più grande (immaginiamo principalmente nuove funzioni in ottica multitasking).

Altre funzioni attese con iOS 27

Al netto di queste funzionalità, Apple dovrebbe lavorare per aggiornare alcune app di sistema e una di quelle seriamente candidate a un profondo rinnovamento è Calendario: inizialmente, il lancio della nuova versione di quest’app era previsto con iOS 26 ma poi le cose sono cambiate.

Infine, dalla build prototipale di iOS 26 di cui abbiamo parlato in apertura, è emerso che iOS 27 potrebbe portare al debutto altre due novità:

Miglioramenti alle raccolte di foto nell’app Foto.

nell’app Foto. Miglioramenti al processo di associazione delle AirPods.

Quali iPhone saranno compatibili con iOS 27?

È molto probabile che, come avvenuto negli ultimi anni, non tutti gli iPhone compatibili con la precedente versione di iOS lo siano anche con la successiva: nello specifico, il passaggio tra iOS 26 e iOS 27 potrebbe far fuori i modelli del 2019 e inizio 2020. Rimarrà rimane la consueta differenziazione tra quelli che supportano le funzioni di Apple Intelligence.

Considerando che saranno supportati anche tutti i modelli che verranno lanciati nel corso del 2026, ecco l’elenco completo (non ufficiale) degli iPhone che verranno aggiornati a iOS 27:

Quando verrà presentato (e poi rilasciato) iOS 27?

Al netto di cambi di programma, come di consueto, Apple dovrebbe presentare la prossima versione di iOS in occasione della WWDC26, conferenza per sviluppatori che solitamente si tiene nella prima o nella seconda settimana di giugno.

Considerando l’andazzo degli ultimi anni, è possibile che il colosso di Cupertino scelga la settimana che va da lunedì 8 giugno a venerdì 12 giugno 2026 per l’edizione annuale della conferenza.

Se così fosse, iOS 27 e tutti gli altri OS 27 dovrebbero essere presentati lunedì 8 giugno 2026 e, subito dopo, dovrebbero essere rilasciati in “beta per lo sviluppo”, prima fase del ciclo di sviluppo. A luglio, sempre storicamente, dovrebbe arrivare la prima beta pubblica, quella pensata per consentire ai beta tester pubblici di testare in anteprima le novità e fornire preziosi feedback al team di sviluppo.

Qualora tutto proceda secondo i piani di Cupertino, iOS 27 e tutti gli altri OS 27 dovrebbero poi essere rilasciati al pubblico nel mese di settembre, con lunedì 14 settembre 2026 come papabile data per l’avvio del rollout.