Apple è pronta a lanciare il suo primo iPhone pieghevole entro il 2026, un dispositivo attesissimo che, oltre a innovare nel design, promette di segnare un nuovo record per la capacità della batteria. Secondo recenti indiscrezioni provenienti da fonti della catena di fornitura coreana e raccolte dall’aggregatore yeux1122, Apple starebbe testando accumulatori con capacità comprese tra 5.400 e 5.800 mAh, un valore superiore a qualsiasi batteria montata finora sui suoi smartphone.

Per confrontare, l’attuale iPhone 17 Pro Max monta una batteria da 5.088 mAh, mentre concorrenti diretti nel segmento foldable come il Google Pixel 10 Pro Fold e il Samsung Galaxy Z Fold 7 si fermano rispettivamente a 5.015 mAh e 4.400 mAh. Questa potenzialità potrebbe garantire un’autonomia nettamente superiore anche con un display grande e più esigente in termini di energia.​

Batteria record: la sfida energetica di Apple

L’aspetto energetico è stato oggetto di particolare attenzione da parte di Apple, che ha lavorato per migliorare l’efficienza dei componenti senza rinunciare alla sottigliezza, un tratto distintivo dei suoi dispositivi. Come emerso in un report di marzo, uno dei pilastri della progettazione del pieghevole è proprio il bilanciamento tra autonomia e design sottile, con l’adozione di celle ad alta densità già anticipate dall’analista Ming-Chi Kuo.​

Sul fronte del display, le fonti concordano sulla diagonale di 7,8 pollici per lo schermo principale interno e su un pannello esterno di circa 5,5 pollici, configurazioni che permettono di usare il telefono sia in modalità tablet che tradizionale. A chiusura, Apple dovrebbe aver optato per l’integrazione del Touch ID nel tasto laterale, preferendolo al Face ID, soluzione che già abbiamo visto su iPad Air e iPad mini.​

Non mancano novità anche in ambito fotografico: il pieghevole monterà quattro fotocamere, con una fotocamera frontale tradizionale, una seconda sotto il display interno – tecnologia avanzata che elimina elementi d’ingombro come la notch o la Dynamic Island – e due obiettivi posteriori da 48 megapixel ciascuno. Sfrutterà inoltre il modem di seconda generazione C2 di Apple per la connettività cellulare, ma sarà privo dello slot per la SIM fisica, puntando esclusivamente sull’eSIM.​

Quando vedremo il primo foldable di Apple?

L’arrivo di questo dispositivo rappresenterà un’importante mossa strategica per Apple, che fino a oggi ha preferito attendere prima di entrare in un mercato dominato da competitor come Samsung e Google, noti per i loro dispositivi pieghevoli da anni. Il debutto è previsto quasi certamente in autunno 2026, in contemporanea con la serie iPhone 18 Pro, secondo le ultime previsioni di Mark Gurman di Bloomberg. Questa sincronizzazione garantirà ad Apple un portfolio prodotti completo e competitivo, arricchendo la sua lineup con un modello dalle caratteristiche tecnologiche e di design all’avanguardia.​

Riuscendo a combinare un’autonomia senza precedenti a un design compatto e funzionale, il nuovo iPhone pieghevole potrebbe segnare un grande passo avanti per Cupertino, posizionandosi come uno dei device più avanzati e desiderati del prossimo biennio.