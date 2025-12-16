La scorsa settimana sono trapelate alcune indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe rinnovato il modello base di iPad e avrebbe lanciato iPad Air con chip M4 nel 2026. A quanto pare, queste sono solo due delle informazioni rinvenute all’interno del codice sorgente di una particolare versione preliminare di iOS 26 presente su un prototipo “interno” a marchio Apple acquistato da un utente.

Stando a quanto riportato dai colleghi di MacRumors, informati da una fonte anonima, quelle indiscrezioni, ma anche molto altro (funzionalità che debutteranno più avanti su iOS e nuovi dispositivi che il colosso di Cupertino lancerà in futuro), sono nascoste nella build presente sul dispositivo prototipale sopra-citato che è la 23A5234w, precedente alla 23A5260n rilasciata come prima beta per sviluppatori di iOS 26 e risalente al periodo in cui l’attuale versione di iOS era ancora nota internamente come iOS 19. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Emergono alcune novità che Apple sta sviluppando per iOS 26.4 (e oltre)

Partiamo dalle novità software che caratterizzeranno i prossimi aggiornamenti di iOS, anticipate da MacWorld prima che MacRumors venisse a conoscenza delle provenienza di tali informazioni, ovvero la sopra-citata build “prototipale” 23A5234w di iOS 19/iOS 26.

Oltre a lavorare per mettere a punto iOS 26.4, snodo cruciale nella carriera di iOS 26, Apple sta già guardando avanti per pianificare ciò che conosceremo con iOS 27 (verrà presentato a giugno 2026 durante la WWDC26) e addirittura con iOS 28 (che verrà presentato non prima di giugno 2027).

Di seguito riportiamo l’elenco delle funzionalità trapelate, suddivise per versione del sistema operativo con cui dovrebbero debuttare. Va comunque tenuto a mente il fatto che si tratta di informazioni vecchie (parliamo di estate 2025), prelevate da una build ormai obsoleta, e che i piani di Apple potrebbero essere cambiati nel frattempo.

Novità attese con iOS 26.4

Nella serata di ieri, Apple ha avviato il ciclo di sviluppo che ci porterà verso iOS 26.3 e, più in generale, verso il terzo aggiornamento intermedio per tutti i sistemi operativi di ultima generazione. Storicamente, però, il ciclo di sviluppo intermedio più interessante è il quarto, quello che porterà allo sviluppo di iOS 26.4 (e di tutti gli altri OS 26.4) il cui rilascio è previsto nel corso della primavera 2026.

Secondo quanto presente nella build prototipale, i piani iniziali di Apple prevedevano che con iOS 26.4 avrebbero debuttato:

Versione rinnovata e personalizzata di Siri , finalmente potenziata da Apple Intelligence

, finalmente potenziata da Apple Intelligence App Salute riprogettata con nuovo layout per categorie e registrazione semplificata delle metriche.

con nuovo layout per categorie e registrazione semplificata delle metriche. Compilazione automatica dei dati relativi alle carte di pagamento su app terze nel caso in cui tali dati siano salvati sull’app Password.

nel caso in cui tali dati siano salvati sull’app Password. Creazione di cartelle nell’app Freeform .

. Nuovo piano in abbonamento dedicato agli sport su Apple TV .

. Nuovo sistema di convalida dell’integrità del dispositivo per potere accedere all’ID Apple e ad iCloud.

per potere accedere all’ID Apple e ad iCloud. Nuove funzionalità per le AirPods, tra cui la posizione precisa nell’app “Dov’è”.

Novità attese con iOS 27 e iOS 28

La build sopra-citata contiene anche informazioni relative a funzionalità che Apple stesse preparando in ottica iOS 27 e, addirittura, iOS 28 (quindi per i due anni successivi):

Funzionalità previste con iOS 27 Miglioramenti alle raccolte di foto nell’app Foto. Miglioramenti al processo di associazione delle AirPods .

Funzionalità previste con iOS 28 Nuove metriche per il monitoraggio del sonno su Apple Watch. Debutto dell’app Salute sui computer Mac con macOS 28.



Emergono i codici di decine di dispositivi Apple in lavorazione

Dalla stessa build “prototipale” 23A5234w di iOS 19/iOS 26 emergono poi i codici modello di un sacco di prodotti che Apple sta mettendo a punto e che conosceremo in futuro.

Alcuni di questi dovrebbero arrivare già nel corso del 2026, altri addirittura sono previsti dal 2027 in poi. Oltre agli iPad citati in apertura, spuntano novità dal mondo iPhone (incluso l’iPhone pieghevole) e svariate conferme, come quelle sull’AirTag di seconda generazione.

AirTag e dispositivi per la smart home AirTag 2 – codice modello B589 Apple TV – codice modello J355 Home Hub (con base) – codice modello J490 Home Hub (montato) – codice modello J491 Dispositivo sconosciuto – codice modello J229 (probabilmente sarà una base esterna per Home Hub o un altro dispositivo collegato comunque a Home Hub) Robot da tavolo – codice modello J595 HomePod mini 2 – codice modello B525

Apple Watch e altri dispositivi indossabili Apple Watch Series 12 – codici modelli N237 (Wi-Fi) e N238 (Cellular) Apple Watch Ultra 4 – codice modello N240 Apple Vision Air – codice modello N100 (versione economica del Vision Pro) Occhiali AR (prototipo) – codice modello N421 (probabilmente è stato scartato) Occhiali AR collegabili ai Mac – codice modello N107 (probabilmente è stato scartato) Apple Vision Pro più economico – codice modello N109 (dovrebbe essere una sorta di Vision Pro di seconda generazione) Occhiali smart con IA – codice modello N50 (anche se recentemente sono stati scovati con codice N401 e dovrebbero essere competitor dei Ray-Ban Meta)

Chip Apple Silicon A20 e A20 Pro – codice modello T8160 Silicon M5 Pro/Max/Ultra – codice modello T6050 Silicon M6 – coidice modello T8152 S11 – codice modello T8320 U3 (UWB) – codice modello T2034

Computer Mac MacBook economico con chip A18 Pro – codice modello J700 MacBook Pro con chip M5 Pro/Max – codici modello J714c/J714s (14″) e J716c/J716s (16″) MacBook Air M5 – codici modello J813 (13″) e J815 (15″) Mac Studio M5 – codici modello J775c (M5 Max) e J775d (M5 Ultra) Mac mini M5 – codici modello J873g (M5) e J873s (M5 Pro) MacBook Pro 14″ con chip M6 – codice modello J804 MacBook Pro M6 Pro/Max – codici modello K114c/K114s (14″) e K116c/K116s (16″) Apple Studio Display 2 – codici modello J427 e J527

iPad iPad 12 – codici modello J581 (Wi-Fi) e J582 (Cellular) iPad Air M4 – codici modello J707/J708 (11″ Wi-Fi/Cellular) e J737/J738 (13″ Wi-Fi/Cellular)

iPhone iPhone 17e – codice modello V159 iPhone Air 2 – codice modello V62 (sappiamo che il lancio dovrebbe essere stato rinviato al 2027) iPhone 18 Pro – codice modello V63 iPhone 18 Pro Max – codice modello V64 iPhone Fold – codice modello V68

Codici che restano un’incognita N110 N209 N216 J349 J190 J226



Per tutti questi dispositivi non abbiamo date di presentazione certe ma solo le classiche indiscrezioni che circolano attorno ai prodotti Apple: solo il colosso di Cupertino sa effettivamente quando avverrà il lancio dei nuovi prodotti; noi continueremo a monitorare la situazione e ad aggiornarvi tempestivamente nel momento in cui dovessero arrivare novità e/o conferme ufficiali.