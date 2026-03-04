Oggi ci occupiamo di notebook compatti per il mondo business, o se preferite da lavoro, con la prova del ThinkPad E14 Gen 7, una delle soluzioni più interessanti della gamma professionale di Lenovo e naturale evoluzione della serie E, pensata per chi cerca un portatile da ufficio moderno ma accessibile.

In questa occasione abbiamo testato la configurazione basata su Intel Core Ultra 7 258V, affiancato da 32 GB di RAM ed SSD Gen 4.0 da 1 TB, una piattaforma che non punta a record prestazionali ma privilegia stabilità, silenziosità ed efficienza energetica, caratteristiche fondamentali in ambito lavorativo.

Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo che il nuovo ThinkPad E14 Gen 7 rappresenta un aggiornamento significativo della serie e si posiziona come alternativa più economica rispetto ai notebook business premium, mantenendo però un buon livello di tecnologia e versatilità.

Le novità di rilievo consistono in primis nell’introduzione dei processori Intel Core Ultra 200, specifica che permette al dispositivo di fare un netto salto di qualità in ottica efficienza energetica e autonomia, ma anche per quanto concerne le prestazioni AI e quelle grafiche. Ma non perdiamo altro tempo e procediamo a vederlo nel dettaglio.

Recensione Lenovo ThinkPad E14 Gen 7: design e caratteristiche

A prima vista, ma lo aveva anche anticipato Lenovo, il design di ThinkPad E14 Gen 7 si evolve, affinandosi e risultando secondo noi ancora più propenso alla portabilità. Non che le peculiarità della gamma ThinkPad Essential vengano stravolte, infatti come in passato siamo di fronte a notebook molto “concreti” senza fronzoli e con un prezzo più accessibile rispetto ai modelli della serie T o X.

I tratti della serie ThinkPad ci sono tutti: le linee sono sobrie ma non banali, le dimensioni molto compatte come del resto ci aspettiamo da un notebook moderno da 14 pollici. A questo proposito, il peso è stato ulteriormente ridotto, mentre rimane invariato l’approccio ibrido per quanto concerne la costruzione che, a differenza dei modelli premium, prevede l’impiego di alluminio per il coperchio esterno e plastica per il resto dello chassis.

Tale caratteristica non si traduce in una qualità inferiore, anzi possiamo dire che da tradizione le plastiche di Lenovo sono lavorate molto bene oltre a essere di ottima fattura; insomma Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 vuole contenere peso e dimensioni senza sacrificare la solidità strutturale.

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7: è piccolo e robusto ma anche completo

Con una diagonale di 14″, misure pari a 10,1/15,2 x 313 x 220 millimetri e un peso di circa 1,34 chilogrammi, il Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 si candida a essere il compagno ideale per chi lavora in mobilità e cerca una macchina completa che coniughi anche un costo “giusto”. A bordo abbiamo tutto quello che ci serve, o quantomeno perfettamente in linea con la fascia di appartenenza del prodotto.

Uno dei compromessi che si deve accettare purtroppo è l’assenza del WiFi 7, sostituito in questo caso dal comunque valido WiFi 6E, mentre non mancano due Thunderbolt 4 40 Gbps via USC-C (con DP e Power Delivery 3.1), una porta LAN (ottima su un 14″), due USB-A, jack audio e HDMI, insomma il giusto per chi deve lavorare senza particolari pretese di setup complessi (che comunque non sono preclusi).

Altro tratto distintivo delle serie ThinkPad Essential risulta la sostenibilità, non a caso il ThinkPad E14 G7 vanta certificazioni come Energy Star 9.0 ed EPEAT Gold. Lenovo dichiara inoltre un’impronta di carbonio teorica di circa 0,5 tonnellate, anche se non sono disponibili dati dettagliati sull’uso reale di materiali riciclati nella produzione.

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7: cosa c’è sotto il cofano

Spostandoci sul versante della configurazione / dotazione hardware, chiariamo subito un’altra caratteristica di questa versione ThinkPad E14 Gen 7 che riguarda l’aggiornamento o se preferite l’espandibilità, opzione che spesso ritroviamo su alcuni notebook ThinkPad di Lenovo.

Questo particolare modello infatti, utilizza l’Intel Core Ultra 7 258V, uno dei migliori octa-core della serie Lunar Lake che arriva in dotazione con 32 GB di RAM LPDDR5X 8.533 MT/s di tipo MoP, ovvero saldata e per questo non aggiornabile o sostituibile.

Probabilmente per molti non sarà un difetto visto che 32 GB sono sufficienti per la maggior parte degli utenti, tuttavia è un aspetto che il lettore deve secondo noi conoscere. La CPU Intel Lunar Lake non porta solo una nuova architettura CPU, ma permette alla piattaforma di migliorare come detto anche in ambiti come la grafica e il reparto NPU.

Quest’ultima è stata aggiornata e ora garantisce 48 TOPS per gli applicativi AI, mentre la scheda grafica integrata Arc 140V ha già dimostrato buone doti in gaming (senza pretese) e nei software che possono essere accelerati con l’Intelligenza Artificiale. In sostanza, un netto salto prestazionale rispetto alla generazione precedente.

Un cenno anche all’SSD in dotazione, un’unità da 1 TB con interfaccia PCI-E 4.0 targata Samsung che, al pari degli altri modelli E14, dovrebbe essere abbinato a uno slot secondario per l’espansione (non abbiamo aperto il notebook).

Display, audio e periferiche di input

Rimanendo nel contesto della configurazione hardware, vogliamo precisare che la SKU giunta in redazione probabilmente non rappresenta (a nostro avviso) la variante più equilibrata per rappresentare la gamma E14 Gen 7. Il binomio Core Ultra 7 258V / 32 GB di RAM, di sicuro garantisce prestazioni superiori alle opzioni Ultra 5, ma fa lievitare il costo sensibilmente, inoltre in questo caso si abbina all’opzione display più economica, un IPS FHD+ da 60 hertz.

Niente paura però, se vi recate sul sito Lenovo, potrete constatare di persona che con soli 10 euro si può optare per un più appagante IPS 2.8K da 120 hertz (sempre se vi serve). Passando agli altoparlanti, questi ora sono posizionati sulla parte superiore ottimizzati da Harman Kardon con supporto Dolby Atmos e una qualità che non ci è dispiaciuta.

Prima di passare alle periferiche di puntamento, un cenno alla webcam Full-HD da 1080P con otturatore per la privacy e sensore IR per il riconoscimento facciale; il sensore di impronte in questo caso non è presente ma è comunque opzionale (sotto il pulsante di accensione).

La tastiera retroilluminata del ThinkPad E14 Gen 7 mantiene il tipico standard ergonomico ThinkPad, risultando particolarmente resistente agli schizzi e più in generale adatta alla scrittura prolungata di documenti o codice; la retroilluminazione bianca presenta due livelli, ma non può essere attivata tramite sensore.

La presenza dell’ormai iconico trackpoint rosso per la navigazione, ma più che altro dei relativi pulsanti dedicati, portano a una riduzione dell’altezza del clickpad che comunque non risulta particolarmente problematico da gestire rimanendo fluido e preciso (qui però si va sul soggettivo).

Scheda tecnica Lenovo ThinkPad E14 Gen 7

CPU: Intel Core Ultra 7 258V 8 core , 12 MB di cache e Boost a 4,8 GHz

GPU: Integrata Intel Arc 140V 8 Xe Core – 1,95 GHz 64 TOPS

NPU 48 TOPS

Memoria: 32 GB LPDDR5X 8.533 MT/s (MOP, Memory On Package)

Display: 14″ con tecnologia IPS (antiriflesso) Risoluzione 1.920 × 1.200 pixel Frequenza di aggiornamento a 60 hertz 300 nit

SSD: 1 TB PCI-E Gen 4.0 x4 (Samsung)

Audio: Audio by Harman 2x altoparlanti Dolby Atmos Microfoni a doppio array

Webcam IR FHD con Privacy Shutter

Tastiera ThinkPad TrackPoint Retroilluminata resistente agli schizzi

Rete: Wi-Fi 6E Gig+ Bluetooth 5.3

Porte: 2x USB-C Thunderbolt 4 40 Gbps con DP 2.1 e Power Delivery 1x USB Type-A 10 Gbps 1x USB Type-A 5 Gbps HDMI 2.1 (4K 60 hertz) Jack audio 3.5 mm (in/out) Porta Ethernet

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Batteria: 48 WHr, alimentatore da 65 watt

Dimensioni: 10,1 / 15,2 x 313 x 220 mm

Peso a partire da 1,32 Kg

Sicurezza dTPM 2.0

Software Lenovo AI Now Lenovo Commercial Vantage Lenovo Smart Connect Lenovo Smart Meeting



Recensione Lenovo ThinkPad E14 Gen 7: impressioni e utilizzo quotidiano

La nostra esperienza su Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 è stata abbastanza positiva, anche se volendo essere sinceri il form-factor in questi casi potrebbe incidere sul giudizio finale in modo importante. Fortunatamente eravamo riusciti a provare di sfuggita la Gen 6 di ThinkPad, ma non possiamo nascondere che abituati a notebook più generosi, da 16 o 17 pollici, ci si deve un attimo adattare (proprio per tale motivo non ne terremo particolarmente conto nella fase conclusiva).

Chi è già un utente ThinkPad o si trova tra le mani un notebook da 14″ invece, potrà apprezzare quanto abbiamo già discusso nel corso dell’articolo. In linea di massima confermiamo che Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 migliora sensibilmente l’esperienza d’uso rispetto alla sesta generazione, alzando il livello di prestazioni/autonomia e mantenendo il classico approccio dell’iconica serie Lenovo.

Lo ribadiamo, la versione giunta in redazione forse non è la migliore per toccare con mano il solito rapporto qualità/prezzo di ThinkPad E14, ma le impressioni generali sulla macchina sono un’altra cosa.

L’estrema portabilità di questo notebook da 14 pollici è sicuramente uno dei suoi punti vincenti, compatto e leggero possiamo portarlo ovunque, avendo a disposizione un sistema sempre reattivo e con prestazioni che potranno accontentare un’ampia porzione di pubblico (vedremo dopo qualche test).

Silezioso e con buone temperature di esercizio nonostante il corpo particolarmente compatto, ThinkPad E14 Gen 7 ci ha convinto per la tastiera, ideale per lunghe sessioni di scrittura (e ne sappiamo qualcosa). La corsa dei tasti è equilibrata e il punto di attuazione abbastanza preciso, permettendo una digitazione confortevole anche dopo diverse ore di utilizzo.

Il trackpoint centrale funziona senza particolari incertezze e i pulsanti dedicati offrono un feedback morbido e silenzioso, un po’ meno i clic meccanici nell’area inferiore del clickpad. Buono l’audio, chiaro e forte anche se non entusiasmante sul versante corposità, nella media la webcam che funziona benissimo in occasioni come le videoconferenze, a patto di non avere ambienti con poca luce.

Prima di vedere qualche benchmark, due parole sul display, come detto non proprio la migliore opzione di Lenovo ma che, a parte la fedeltà cromatica, permette di svolgere diversi workload dove quest’ultima non è richiesta.

Prestazioni CPU, GPU ed SSD

Arrivando alle prestazioni, per dare un quadro completo del dispositivo, vi proponiamo dei benchmark ad hoc che vedono a confronto il Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 e il suo Core Ultra 7 258V a un Acer Swift 14 AI che, seppur con un altro target, ci permette di avere dei dati a parità di dimensioni (14″). Per chi puntasse a una soluzione meno potente e costosa invece, alleghiamo anche i risultati di un Core Ultra 7 256V.

Prima di vedere i numeri che riguardano la CPU, vogliamo segnalare che le prestazioni dell’SSD Samsung Gen 4.0 in dotazione sono a dir poco ottime, avvicinandosi ai migliori modelli della categoria con una velocità di trasferimento sequenziale vicino i 7 GB/s.

Per misurare le prestazioni generali del sistema invece, abbiamo creato una piccola suite che comprende alcuni dei benchmark di riferimento: Cinebench, Geekbench, 7-Zip e 3DMark Time Spy per avere un’idea sul comportamento del sottosistema grafico; visto l’ambito di utilizzo, non siamo scesi nei dettagli coi giochi, tuttavia possiamo dirvi che a 720P/1080P con dettagli bassi potete divertirvi su diversi titoli.

Cinebench R23 (Multi Core Score):

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 10134

Acer Aspire 14 AI 10288

Intel Core Ultra 7 256V 9890

Cinebench R23 (Single Core Score):

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 1877

Acer Aspire 14 AI 1880

Intel Core Ultra 7 256V 1788

Geekbench 6 Single Thread (Score):

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 2884

Acer Aspire 14 AI 2883

Intel Core Ultra 7 256V 2761

Geekbench 6 Multi Thread (Score):

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 12008

Acer Aspire 14 AI 12103

Intel Core Ultra 7 256V 11898

7-Zip benchmark 32 MB (GIPS):

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 59,4 GIPS

Acer Aspire 14 AI 62,8 GIPS

Intel Core Ultra 7 256V 61,5 GIPS

3DMark Time Spy (Score):

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 4301

Acer Aspire 14 AI 4329

Intel Core Ultra 7 256V 4221

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7: temperature e autonomia

Viste le prestazioni, che per noi in realtà non erano una sorpresa avendo già provato l’Intel Core Ultra 7 258V, parliamo un attimo anche temperature di esercizio e rumore prodotto dalle ventole.

Come già anticipato sopra, il ThinkPad E14 Gen 7 è una macchina silenziosa e solo quando ci troviamo a saturare il processore con applicativi molto pesanti come un rendering prolungato iniziamo a sentirlo, collocandosi sui 36-38 dBA; in condizioni “normali” siamo invece sui 32 dBA, valore molto buono.

Il merito ovviamente non è solo del sistema di dissipazione, decisamente equilibrato, ma anche del processore Intel che, ricordiamo, vanta un PBP di soli 17 watt.

Grazie a questa combinazione, le temperature massime che abbiamo rilevato sono di 83 °C sotto Cinebench e circa 60 °C in applicativi “normali” e in gaming (GPU 67 °C); a titolo informativo, l’unità SSD si colloca sui 32 °C a riposo, arrivando a circa 55 °C sotto stress.

Passando all’autonomia, nonostante la capacità ridotta, la batteria da 48 WHr ci consente di superare di poco le 10 ore con utilizzo misto, arrivando anche a 12 ore nella riproduzione di video; in particolari scenari multi-tasking potrete ambire a 2,5-3 ore.

Questi dati si riferiscono a un utilizzo con luminosità del display al 45% circa, mentre se iniziamo a salire al 70-75% di luminosità considerate un ulteriore impatto sulla durata, stimabile in un ulteriore 15%.

Quanto costa e dove acquistare Lenovo ThinkPad E14 Gen 7

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 è già ampiamente disponibile sul sito del produttore e presso i maggiori rivenditori e partner Lenovo. Il prezzo di listino in Italia per questo preciso modello è di circa 1.600 euro, anche se il prodotto è interessato spesso da promozioni e sconti.

Sul sito ufficiale Lenovo ad esempio oggi è scontato del 10%, quindi sotto quota 1450 euro; ancora meglio il prezzo di Mediaworld dove il dispositivo è disponibile a meno di 1.300 euro.

Considerazioni

Il ThinkPad E14 Gen 7 si conferma un notebook da ufficio compatto e soprattutto affidabile, capace di offrire un buon equilibrio generale tra prestazioni ed efficienza. Ne abbiamo discusso sopra, questa variante con Intel Core Ultra 7 258V forse non è la migliore per mettere in evidenza anche il rapporto qualità/prezzo, elemento che solitamente caratterizza la gamma Essential di Lenovo ThinkPad.

Al contempo, i 32 GB di RAM ci offrono più flessibilità per applicativi e software di un certo peso, risultando più che sufficienti per quegli utenti che si approcciano alla fascia più bassa dei notebook professionali o da ufficio, guardando anche al multi-tasking.

La qualità costruttiva è buona anche se la scelta della plastica nella parte superiore della scocca riduce leggermente la percezione premium rispetto alle varianti completamente metalliche, ma è un prezzo da pagare per contenere i costi, diversamente dovete optare per una serie T o X.

Le prestazioni non sono da record ma risultano pienamente adeguate a un uso quotidiano di un professionista standard, soprattutto considerando quanto consuma la CPU e la relativa autonomia offerta. Leggero e robusto, con la possibilità di lavorare anche fino a 10 ore fuori casa o dall’ufficio, ThinkPad E14 Gen 7 offre anche una buona connettività; la mancanza del WiFi 7 non è determinante in questo caso, ma la macchina compensa bene con le due porte Thunderbolt 4 che ci danno non solo prestazioni ma garantiscono anche versatilità (non dimentichiamo la LAN inoltre).

Riguardo il display, consigliamo vivamente l’opzione IPS 2.8K a 120 hertz se ogni tanto avete intenzione di passare qualche “momento ludico”, diversamente la variante IPS FHD+ è molto basica anche se con un contrasto e angoli di visione per niente male. La GPU integrata Intel Arc 140V fa davvero la differenza rispetto alle vecchie Intel UHD, quindi tenetene conto sempre in ottica versatilità.