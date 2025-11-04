Come da programma, a circa una settimana e un giorno dal rilascio delle Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di iOS 26.1 e iPadOS 26.1, portando su tutti gli iPhone e iPad compatibili il primo aggiornamento intermedio per i due sistemi operativi di ultima generazione.

Le novità ci sono ma non sono paragonabili a quelle che il colosso di Cupertino ci ha proposto negli ultimi anni con il primo aggiornamento intermedio: a conti fatti, si tratta principalmente di affinamenti e piccole novità in ambito Apple Intelligence. Prima di addentrarci alla scoperta dei dettagli sulle build in distribuzione e su come aggiornare i dispositivi compatibili, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche macOS 26.1 Tahoe, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 su tutti i dispositivi compatibili.

iOS 26.1 e iPadOS 26.1 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 26.1 e iPadOS 26.1 su tutti gli iPhone e iPad compatibili. La versione stabile del primo aggiornamento intermedio di iOS e iPadOS arriva al culmine di un ciclo di sviluppo che è durato circa un mese e mezzo.

La build che porta con sé iOS 26.1 e iPadOS 26.1 è la 23B85 (sostituisce la 23A345 rilasciata come versione stabile di iOS 26 e iPadOS 26.2 lo scorso 29 settembre). L’aggiornamento a iOS 26.1 ha un peso di 4,2 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 26.0.1).

Le note di rilascio di iOS 26.1

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano il primo aggiornamento intermedio sugli smartphone della Mela morsicata.

Apple Intelligence (iPhone 15 Pro e modelli successivi) La traduzione in tempo reale nell’app Telefono fornisce la versione tradotta dell’audio e della trascrizione delle chiamate in lingue diverse.

La traduzione in tempo reale nell’app FaceTime mostra trascrizioni live tradotte durante le chiamate. L’aggiornamento include anche le seguenti funzionalità e miglioramenti: Ora in Impostazioni puoi scegliere il tuo aspetto preferito per Liquid Glass tra lo stile traslucido predefinito e una nuova versione più opaca che riduce la trasparenza del materiale nelle app e nelle notifiche sulla schermata di blocco.

Scorri con il dito sul mini player di Apple Music per passare alla traccia successiva o precedente.

AutoMix in Apple Music ora è disponibile tramite AirPlay.

Durante la registrazione con acquisizione locale, è disponibile il controllo del guadagno per i microfoni USB esterni.

Puoi specificare una posizione in cui salvare i file dell’acquisizione locale.

La registrazione manuale degli allenamenti è disponibile direttamente nell’app Fitness.

Una nuova impostazione di Fotocamera consente di attivare o disattivare “Scorri sulla schermata di blocco per aprire Fotocamera”.

È stata migliorata la qualità dell’audio delle chiamate FaceTime in situazioni con larghezza di banda ridotta.

Per i profili esistenti per bambini con età compresa tra 13 e 17 anni, l’opzione “Sicurezza delle comunicazioni” e i filtri dei contenuti web per limitare l’accesso ai siti per adulti sono ora abilitati di default (l’età varia in base al paese o alla zona).

Le vulnerabilità risolte lato sicurezza

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti (soprattutto con quelli importanti), Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con iOS 26.1 e iPadOS 26.1 su tutti i dispositivi supportati.

La lista delle vulnerabilità risolte (56 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti, più o meno “profonde”, dell’intero sistema operativo. Per maggiori informazioni trovate qua il bollettino completo sul portale del supporto.

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 26.1 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 20% di carica residua (o che sia collegato al caricabatterie). La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 26.1 sugli iPad.

