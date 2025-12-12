Amazfit continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, aggiornamenti software per i suoi smartwatch più popolari: nelle ultime ore una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere Amazfit Balance 2.

L’aggiornamento in questione porta sullo smartwatch nuove funzionalità legate a BioCharge, due nuove modalità di allenamento e svariate ottimizzazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento per Amazfit Balance 2

A pochi giorni dalla distribuzione di un aggiornamento per il più economico Balance 2 XT, arriva un nuovo aggiornamento per Amazfit Balance 2, lo smartwatch che ha debuttato in Italia nella parte finale del mese di giugno.

Il nuovo aggiornamento fa seguito al precedente (e corposo) aggiornamento distribuito a fine ottobre: la versione software passa dalla 3.30.2.1 alla nuova 3.35.0.5, accompagnata da un changelog piuttosto lungo (via u/FinishDue3792 su Reddit) che evidenzia novità e ottimizzazioni.

Tra le novità spiccano due nuove potenzialità per BioCharge (grafico di tendenza sulle precedenti 24 ore e scheda di riepilogo mattutino che fornisce un’istantanea al risveglio dello stato di BioCharge) e due nuove modalità di allenamento: queste sono Rucking (ovvero la marcia con uno zaino pesante sulla schena), e gli utenti possono inserire il peso dello zaino), e le Escursioni in montagna.

Il changelog completo

Amazfit Balance 2 introduce nuove funzioni e ottimizzazioni. Aggiorna ora per scoprirle tutte!

[Nuovo]

Aggiunta la modalità “Rucking” con monitoraggio del carico dello zaino.

Aggiunta la modalità “Escursioni in montagna” per un tracciamento accurato dalle salite leggere alle salite più tranquille.

Aggiunti trend BioCharge 24 ore su 24 e scheda Morning BioCharge.

Aggiunto screenshot: premi la corona + il pulsante inferiore per catturare e salvare automaticamente sul telefono.

Aggiunta l’icona Silenzioso nel Centro di controllo.

[Ottimizzato]

Migliorati i promemoria delle attività e corretti i push anomali quando l’app non veniva inizializzata.

Algoritmo Outdoor Run migliorato per un minore consumo energetico.

Miglioramento della sorgente dati meteo e della logica di aggiornamento.

Miglioramento delle icone della mappa e adattamento della corona/orientamento.

Centro notifiche migliorato: cancellazione di tutti i ritorni al quadrante dell’orologio.

Migliorata la formulazione in portoghese.

Altre correzioni per una migliore stabilità e fluidità.

Come installare questo aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).