Nella nottata italiana, a poco più di una settimana dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima, nonché a poco più di un mese dal rilascio della prima beta, Apple si avvia verso la conclusione del primo ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, percorso che a questo punto dovrebbe concludersi definitivamente la prossima settimana ma che non si è rivelato molto interessante sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le Release Candidate di iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1 Tahoe, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1, sia nella versione “beta per lo sviluppo” che nella versione “beta pubblica”. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

Apple conclude il primo ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle Release Candidate di iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1 Tahoe, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1, versioni in anteprima che concludono (al netto di problematiche segnalate dai beta tester) il primo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, potenziale ultimo passo prima del rilascio in forma stabile. Siamo comunque in ritardo di una settimana rispetto allo scorso anno, quando iOS 18.1 e soci vennero rilasciati il 28 ottobre 2024); siamo in ritardo di circa una settimana.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode, la precedente versione di iOS e iPadOS e le due versioni di macOS prescedenti a macOS 26:

Release Candidate di Xcode 26.1 tramite la build 17B54 (che sostituisce la 17B5045g rilasciata come beta 3 di Xcode 26.1 lo scorso 20 ottobre)

tramite la build (che sostituisce la 17B5045g rilasciata come beta 3 di Xcode 26.1 lo scorso 20 ottobre) Release Candidate di iOS 18.7.2 e iPadOS 18.7.2 tramite la build 22H123 (sostituisce la 22H31 rilasciata come versione stabile di iOS e iPadOS 18.7.1 lo scorso 29 settembre)

(sostituisce la 22H31 rilasciata come versione stabile di iOS e iPadOS 18.7.1 lo scorso 29 settembre) Release Candidate 4 di macOS 15.7.2 Sequoia tramite la build 24G325 (sostituisce la 24G322 rilasciata come Release Candiate 3 lo scorso 20 ottobre)

(sostituisce la 24G322 rilasciata come Release Candiate 3 lo scorso 20 ottobre) Release Candidate 4 di macOS 14.8.2 Sonoma tramite la build 23J126 (sostituisce la 23J124 rilasciata come Release Candidate 3 lo scorso 20 ottobre).

La quinta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile sia come “beta per lo sviluppo” che come “beta pubblica”, è la 23B82 (sostituisce la 23B5073a rilasciata come beta 4 di iOS 26.1 e iPadOS 26.1 il 20 ottobre scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019. Nello specifico di iOS 26, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 7,92 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 26.0.1 “stabile”).

La quinta build in anteprima del primo aggiornamento intermedio per la più recente iterazione di macOS, disponibile sia nella versione “per lo sviluppo” che nella versione “beta pubblica”, è la 25B77 (sostituisce la 25B5072a rilasciata come beta 4 di macOS 26.1 Tahoe lo scorso 20 ottobre).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile: macOS 26.1 Tahoe sarà compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020. L’aggiornamento che porta con sé questa Release Candidate ha un peso di 14,77 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 26.0.1 Tahoe).

La quinta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile sia nella versione “per lo sviluppo” che nella versione “beta pubblica” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23S36 (e sostituisce la 23S5031a rilasciata come beta 4 di watchOS 26.1 lo scorso 20 ottobre).

Nonostante questo ciclo di sviluppo sembrasse configurarsi come cruciale per il sistema operativo (lato novità), dato che è cambiata la prima lettera del codice della build, alla fine non sembrano esserci grosse novità rispetto alla prima iterazione del sistema operativo.

La quinta build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS è la 23J580 (sostituisce la 23J5571a rilasciata come beta 4 di tvOS 26.1 e audioOS 26.1 il 20 ottobre scorso).

A differenza di quanto detto poco sopra per watchOS, qua non è cambia la prima lettera del codice della build e, di conseguenza, era già in partenza più difficile ipotizzare l’introduzione di novità di rilievo con questo ciclo di sviluppo.

Il team di sviluppo porta a termine anche il primo ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro: è in rollout la Release Candidate di visionOS 26.1 tramite la build 23N48 (sostituisce la 23N5042a rilasciata come beta 4 di visionOS 26.1 lo scorso 20 ottobre).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità implementate durante il ciclo di sviluppo

Il primo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi targati Apple è storicamente stato molto interessante perché il colosso di Cupertino lo ha quasi sempre sfruttato per integrare buona parte di quelle funzionalità annunciate/mostrate alla WWDC25 ma effettivamente non presenti nelle build rilasciate come “prime versioni stabili” (lo scorso anno, ad esempio, arrivò Apple Intelligence).

Quest’anno il livello non sembra essere minimamente paragonabile anche se qualcosina di interessante è comunque emersa. In attesa di scoprire se dalle Release Candidate emergeranno ulteriori novità, ecco un riepilogo di cosa è emerso dalle quattro versioni in anteprima che hanno caratterizzato questo ciclo di sviluppo:

Come scaricare le nuove versioni in anteprima dei vari sistemi operativi di Apple

Le Release Candidate dei sistemi operativi iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS 26.1 Tahoe, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1, sono disponibili unicamente in versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida). Le quarte beta pubbliche dovrebbero arrivare nelle prossime ore.