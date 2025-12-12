Negli ultimi mesi si è parlato molto del futuro di Fire OS, il sistema operativo basato su Android che alimenta i dispositivi Fire TV di Amazon. Dopo il lancio del nuovo Vega OS, ovvero la piattaforma proprietaria basata su Linux, molti avevano ipotizzato un passaggio totale al nuovo sistema. Tuttavia, Amazon ha chiarito che Fire OS non verrà abbandonato nel breve periodo.

Fire OS e Vega OS: due sistemi che coesisteranno, per ora

Il debutto di Vega OS era avvenuto insieme al Fire TV Select, il primo dispositivo a utilizzare il nuovo software. L’obiettivo era offrire un sistema più leggero e ottimizzato per hardware a basso consumo, ma con una limitazione evidente: una compatibilità iniziale ridotta con le app di terze parti, dato che gli sviluppatori devono adattare i propri servizi al nuovo ambiente.

Negli ultimi mesi, la situazione è gradualmente migliorata, ad esempio, con l’introduzione del supporto alle app VPN, ma Vega OS rimane una piattaforma in costruzione. Nonostante ciò, Amazon sembra volerla far crescere accanto a Fire OS, senza sostituirlo del tutto.

In un post su LinkedIn, Robert Williams, vicepresidente della divisione Device Software and Services di Amazon, ha confermato l’intenzione di “continuare a sviluppare Vega OS insieme ad Android”, spiegando che l’azienda vuole “creare qualcosa di più mirato ai dispositivi di elettronica di consumo, più rapido e basato su componenti moderni”.

Secondo il giornalista Janko Roettgers di Fast Company, che segue lo sviluppo di Vega OS da anni, il nuovo sistema operativo rappresenterebbe una “polizza assicurativa contro Google”. Poiché Fire OS si basa sull’Android Open Source Project (AOSP), Amazon rimane comunque legata alle decisioni di Google: un’eventuale restrizione sull’uso del codice open source potrebbe complicare la vita al colosso di Seattle.

Con Vega OS, Amazon si garantisce un totale controllo sul proprio ecosistema, potendo innovare senza dipendere da licenze esterne.

Amazon conferma la strategia multi-piattaforma

In una dichiarazione ufficiale, l’azienda ha ribadito la propria posizione:

“Siamo un’azienda multi-OS, e Fire OS non andrà da nessuna parte. Vega OS ci offre la flessibilità per creare esperienze premium a ogni fascia di prezzo, dai dispositivi più piccoli e accessibili a quelli più complessi che eseguono programmi avanzati di intelligenza artificiale come Alexa+.”

Amazon sottolinea che gestire più sistemi operativi permette di innovare l’intera catena tecnologica, scegliendo di volta in volta la soluzione più efficiente per ciascun prodotto.

Vega OS ha dalla sua la maggiore sicurezza e meno pirateria

Dietro la spinta verso Vega OS ci sarebbero anche motivazioni legate alla sicurezza e alla lotta alla pirateria. Come saprete, le chiavette Fire TV basate su Android sono infatti spesso utilizzate per installare app non ufficiali o flussi illegali, sfruttando la possibilità di “sideloading”; d’altro canto, invece, Vega OS, è completamente chiuso: le app possono essere scaricate solo dallo store ufficiale di Amazon, riducendo drasticamente le possibilità di uso improprio.

È probabile, dunque, che il nuovo sistema venga adottato gradualmente sui modelli futuri, nella fattispecie quelli destinati alle fasce di prezzo più basse o ai mercati emergenti. Inoltre, non è escluso che la prossima generazione del Fire TV Stick 4K Max possa essere la prima a effettuare il passaggio completo a Vega OS, ma l’azienda non ha rilasciato commenti in merito.

Per ora, Fire OS continuerà a essere il cuore dell’esperienza Fire TV, grazie anche al vasto catalogo di app e alla familiarità dell’interfaccia. Tuttavia, Vega OS rappresenta un segnale chiaro della direzione intrapresa da Amazon: costruire un ecosistema più controllato, efficiente e sicuro, svincolato da Android.