A due settimane esatte dal primo rilascio in forma stabile, Apple ha avviato il rilascio di alcune patch correttive per tutti i suoi sistemi operativi di ultima generazione, ovvero iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 su tutti i dispositivi compatibili.

Tutti gli aggiornamenti in questione si concentrano, come di consueto per le patch correttive, sulla risoluzione di bug (soprattutto sugli iPhone più recenti) e sulla sistemazione di altri problemi, anche legati alla sicurezza. Andiamo a scoprire i dettagli delle build e come installare questi aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.

Apple corregge i bug presenti nelle più recenti versioni dei suoi sistemi operativi

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile della prima patch correttiva per i suoi sistemi operativi della generazione 2025-26, ovvero iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, su tutti i dispositivi compatibili.

L’obiettivo principale di questi aggiornamenti minori (che di norma non portano con sé nuove funzionalità) è quello di migliorare la stabilità del sistema, correggere i bug presenti e risolvere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per precedenti versioni di iOS, iPadOS e macOS:

iOS 26.0.1 e iPadOS 26.0.1

Tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone 11 del 2019 in poi) e tutti gli iPad compatibili (ovvero sui modelli dal 2018/19 in avanti) ricevono la prima patch correttiva per le più recenti versioni di iOS e iPadOS, ovvero iOS 26.0.1 e iPadOS 26.0.1.

La build che porta con sé questa patch correttiva è la è la 23A345 (che sostituisce la 23A341, rilasciata come versione stabile di iOS 26 e iPadOS 26 lo scorso 15 settembre, o la 23A345 rilasciata sui soli iPhone 17 Pro lo scorso 18 settembre). Il pacchetto d’installazione ha un peso di 604 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 26).

Le note di rilascio: i fix sono soprattutto per gli iPhone più recenti

Avete acquistato uno dei più recenti iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro e avete sperimentato qualche bug di troppo e qualche artefatto negli scatti? Tranquilli, la nuova patch correttiva distribuita da Apple si concentra proprio sulla risoluzione dei problemi degli ultimi arrivati (e non solo).

Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e migloramenti alla sicurezza per iPhone, tra cui la correzione degli errori seguenti: Su iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro, le connessioni Wi-Fi e Bluetooth potevano interrompersi occasionalmente.

Dopo l’aggiornamento ad iOS 26, un numero limitato di utenti di iPhone poteva non riuscire a connettersi a una rete cellulare.

Le foto scattate in determinate condizioni di illuminazione con i modelli di iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro potevano includere artefatti inattesi.

Dopo aver selezionato una tonalità personalizzata, le icone delle app potevano apparire vuote.

Dopo l’aggiornamento ad iOS 26, VoiceOver poteva essere disabilitato per alcuni utenti.

macOS 26.0.1 Tahoe

Il primo aggiornamento minore per la più recente generazione di macOS, ovvero con macOS 26.0.1 Tahoe, è ora ora disponibile su tutti i computer Mac compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 25A362 (sostituisce la 25A354 rilasciata come versione stabile di macOS 26 Tahoe il 15 settembre scorso).

L’aggiornamento a macOS 26.0.1 Tahoe ha un peso di 10,79 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 26 Tahoe). Anche in questo caso, il changelog parla di miglioramenti in ottica sicurezza (trovate qua il bollettino della sicurezza) ma parla anche della risoluzione di un bug che impediva ai Mac Studio (M3 Ultra, 2025) di ricevere macOS 26 Tahoe.

watchOS 26.0.2

Apple ha rilasciato un aggiornamento minore anche per la più recente generazione di watchOS, con watchOS 26.0.2 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 23R362 (sostituisce la 23R352 rilasciata come versione stabile di watchOS 26 lo scorso 15 settembre). Per Apple Watch Ultra 3, invece, la build è la 23R8362 (sostituisce la 23R8352 rilasciata come watchOS 26.0.1 lo scorso 15 settembre). Il pacchetto di aggiornamento ha un peso di 288 MB su Apple Watch Series 10 (provenendo da watchOS 26).

tvOS 26.0.1

La nuova patch correttiva per la più recente versione di tvOS e audioOS porta sui dispositivi compatibili tvOS 26.0.1 e audioOS 26.0.1 tramite la build 23J362 (sostituisce la 23J353, rilasciata come versione stabile di tvOS 26 e audioOS 26 lo scorso 15 settembre).

visionOS 26.0.1

Apple ha rilasciato una patch correttiva anche per la più recente versione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 26.0.1 è la 23M341 (sostituisce la precedente 23M336 rilasciata come versione stabile di visionOS 26 il 15 settembre scorso).

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Queste patch correttive basate sulla prima versione stabile di tutti i sistemi operativi della generazione “OS 26” sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):