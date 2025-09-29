A due settimane esatte dal primo rilascio in forma stabile, Apple ha avviato il rilascio di alcune patch correttive per tutti i suoi sistemi operativi di ultima generazione, ovvero iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 su tutti i dispositivi compatibili.
Tutti gli aggiornamenti in questione si concentrano, come di consueto per le patch correttive, sulla risoluzione di bug (soprattutto sugli iPhone più recenti) e sulla sistemazione di altri problemi, anche legati alla sicurezza. Andiamo a scoprire i dettagli delle build e come installare questi aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.
Indice:
Apple corregge i bug presenti nelle più recenti versioni dei suoi sistemi operativi
Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile della prima patch correttiva per i suoi sistemi operativi della generazione 2025-26, ovvero iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, su tutti i dispositivi compatibili.
L’obiettivo principale di questi aggiornamenti minori (che di norma non portano con sé nuove funzionalità) è quello di migliorare la stabilità del sistema, correggere i bug presenti e risolvere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza.
Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per precedenti versioni di iOS, iPadOS e macOS:
- iOS 18.7.1 e iPadOS 18.7.1 tramite la build 22H31 (sostituisce la 22H20 rilasciata lo scorso 15 settembre come versione stabile di iOS 18.7 e iPadOS 18.7)
- macOS 15.7.1 Sequoia tramite la build 24G231 (sostituisce la 24G222 rilasciata lo scorso 15 settembre come versione stabile di macOS 15.7 Sequoia)
- macOS 14.8.1 Sonoma tramite la build 23J30 (sostituisce la 23J21 rilasciata lo scorso 15 settembre come versione stabile di macOS 14.8 Sonoma)
iOS 26.0.1 e iPadOS 26.0.1
Tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone 11 del 2019 in poi) e tutti gli iPad compatibili (ovvero sui modelli dal 2018/19 in avanti) ricevono la prima patch correttiva per le più recenti versioni di iOS e iPadOS, ovvero iOS 26.0.1 e iPadOS 26.0.1.
La build che porta con sé questa patch correttiva è la è la 23A345 (che sostituisce la 23A341, rilasciata come versione stabile di iOS 26 e iPadOS 26 lo scorso 15 settembre, o la 23A345 rilasciata sui soli iPhone 17 Pro lo scorso 18 settembre). Il pacchetto d’installazione ha un peso di 604 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 26).
Le note di rilascio: i fix sono soprattutto per gli iPhone più recenti
Avete acquistato uno dei più recenti iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro e avete sperimentato qualche bug di troppo e qualche artefatto negli scatti? Tranquilli, la nuova patch correttiva distribuita da Apple si concentra proprio sulla risoluzione dei problemi degli ultimi arrivati (e non solo).
Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e migloramenti alla sicurezza per iPhone, tra cui la correzione degli errori seguenti:
- Su iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro, le connessioni Wi-Fi e Bluetooth potevano interrompersi occasionalmente.
- Dopo l’aggiornamento ad iOS 26, un numero limitato di utenti di iPhone poteva non riuscire a connettersi a una rete cellulare.
- Le foto scattate in determinate condizioni di illuminazione con i modelli di iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro potevano includere artefatti inattesi.
- Dopo aver selezionato una tonalità personalizzata, le icone delle app potevano apparire vuote.
- Dopo l’aggiornamento ad iOS 26, VoiceOver poteva essere disabilitato per alcuni utenti.
macOS 26.0.1 Tahoe
Il primo aggiornamento minore per la più recente generazione di macOS, ovvero con macOS 26.0.1 Tahoe, è ora ora disponibile su tutti i computer Mac compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 25A362 (sostituisce la 25A354 rilasciata come versione stabile di macOS 26 Tahoe il 15 settembre scorso).
L’aggiornamento a macOS 26.0.1 Tahoe ha un peso di 10,79 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 26 Tahoe). Anche in questo caso, il changelog parla di miglioramenti in ottica sicurezza (trovate qua il bollettino della sicurezza) ma parla anche della risoluzione di un bug che impediva ai Mac Studio (M3 Ultra, 2025) di ricevere macOS 26 Tahoe.
watchOS 26.0.2
Apple ha rilasciato un aggiornamento minore anche per la più recente generazione di watchOS, con watchOS 26.0.2 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 23R362 (sostituisce la 23R352 rilasciata come versione stabile di watchOS 26 lo scorso 15 settembre). Per Apple Watch Ultra 3, invece, la build è la 23R8362 (sostituisce la 23R8352 rilasciata come watchOS 26.0.1 lo scorso 15 settembre). Il pacchetto di aggiornamento ha un peso di 288 MB su Apple Watch Series 10 (provenendo da watchOS 26).
tvOS 26.0.1
La nuova patch correttiva per la più recente versione di tvOS e audioOS porta sui dispositivi compatibili tvOS 26.0.1 e audioOS 26.0.1 tramite la build 23J362 (sostituisce la 23J353, rilasciata come versione stabile di tvOS 26 e audioOS 26 lo scorso 15 settembre).
visionOS 26.0.1
Apple ha rilasciato una patch correttiva anche per la più recente versione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 26.0.1 è la 23M341 (sostituisce la precedente 23M336 rilasciata come versione stabile di visionOS 26 il 15 settembre scorso).
Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple
Queste patch correttive basate sulla prima versione stabile di tutti i sistemi operativi della generazione “OS 26” sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):
- Per aggiornare un iPhone a iOS 26.0.1 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 26.0.1 sugli iPad.
- Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.
- Per aggiornare Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 26.0.2, l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad iOS 26.0.1.
- tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 26), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici.
- Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aggiornare anche visionOS. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”. A questo punto, quando il visore segnalerà la presenza di una nuova build, basterà selezionare “Aggiorna ora”.
