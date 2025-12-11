Garmin ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software in forma stabile per tantissimi smartwatch di fascia media e fascia alta, portando sui modelli coinvolti la stessa versione del software distribuita pochi giorni fa.

Tra i modelli coinvolti rientrano quelli della gamma Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), Instinct E, tutti disponibili in Italia dal mese di gennaio e Instinct Crossover AMOLED, presentato nel mese di settembre, quelli della gamma Fenix 8 (e simili) e quelli della gamma Fenix 7 (e simili). Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento per tutti i Garmin Instinct 3

A un paio di settimane dal rilascio dell’ultimo (e corposo) aggiornamento in forma stabile, e dopo qualche settimana di sviluppo in beta, Garmin è tornata ad aggiornare tantissimi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Per tutti questi modelli arriva la nuova versione 12.23 (la stessa che trovavamo in beta) che prende il posto della precedente 12.21 (corrispondente alla precedente versione distribuita sul canale stabile). Di seguito riportiamo il changelog che è piuttosto scarno, a testimonianza del fatto che si tratti di un aggiornamento minore.

Changelog – Versione 12.23 Risolto un potenziale problema con l’aggiunta di app in GCM. Modifiche per i soli Solar/E: Risolto il problema per cui le app CIQ non potevano scaricare contenuti come corsi o allenamenti.

Nuovo aggiornamento per Garmin Fenix 8 e tutti i modelli simili

A inizio novembre, Garmin ha rilasciato il major update (versione 20.19) per i smartwatch e sportwatch di punta: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

Nelle ultime ore, l’azienda ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in forma stabile per tutti questi dispositivi, che ricevono la nuova versione 20.24 del software (è un piccolo passo avanti rispetto all’ultima beta distribuita). Stando al changelog (che riportiamo di seguito), vengono risolti solo alcuni problemi ma non vengono introdotte nuove funzionalità.

Changelog – Versione 20.24 Risolto il possibile crash quando le mappe sono bloccate.

Risolto il possibile crash quando si utilizzava la scorciatoia della torcia.

Risolto il problema per cui il conto alla rovescia dell’allarme SOS non veniva riprodotto durante il sonno.

Nuovo aggiornamento per Garmin Fenix 7 e tutti i modelli simili

Garmin sta rilasciando un nuovo aggiornamento in forma stabile anche tanti “vecchi” smartwatch di fascia alta: Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Epix e Epix Pro, Enduro 2 e Quatix 7.

Tutti questi modelli hanno ricevuto il precedente aggiornamento in forma stabile nel mese di settembre (versione 23.18) e, al termine di un ciclo di sviluppo durato qualche mese, ora passano dalla nuova versione 23.48 (corrisponde all’ultima beta rilasciata qualche giorno fa), accompagnata da un changelog che parla di tanti bug risolti rispetto alla precedente versione stabile.

Changelog – Versione 23.48 Risolto un potenziale problema di arresto del dispositivo durante l’aggiornamento del software.

Risolto un potenziale problema di arresto del dispositivo durante l’accesso all’elenco di selezione delle attività.

Risolto un problema per cui il dispositivo non riusciva ad annullare un messaggio SOS IR.

Risolto un problema per cui a volte il dispositivo si spegneva durante la configurazione di un quadrante.

È stato risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva durante la modifica delle impostazioni di un’attività.

Risolto un problema per cui la notifica satellitare non veniva visualizzata nella pagina della fase dell’attività.

Risolto un problema per cui a volte i messaggi IR non venivano recapitati se inviati a più contatti.

Risolto un problema per cui i messaggi SOS IR venivano talvolta divisi tra più thread.

Risolto un problema con gli avvisi sulle maree che visualizzavano dati errati.

Risolto un problema per cui i sensori associati potevano non essere elencati nel menu Sensori e accessori.

Risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva nella pagina planesync

Miglioramenti generali al telecomando iR.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.