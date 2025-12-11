Octopus Energy torna a far parlare di sé nel mercato energetico italiano. In totale contro-tendenza rispetto al mercato, che con l’inverno e i mesi freddi tende ad aumentare i prezzi, l’operatore britannico che opera in Italia ha aggiornato le condizioni commerciali al 11 dicembre 2025 mantenendo costi di commercializzazione tra i più bassi del settore e introducendo un’ulteriore riduzione sia sul prezzo della luce che sul prezzo del gas. La proposta è disponibile sia per chi vuole passare a Octopus che per i clienti già attivi.

I dettagli della nuova offerta: luce e gas più convenienti

La vera forza di questa promozione risiede nel costo di commercializzazione per la luce, che rimane fissato a soli 72€ all’anno. Un valore che continua a distanziare nettamente la concorrenza, dove le tariffe oscillano tipicamente tra 120€ e 144€ annui. Tradotto in termini pratici, significa un risparmio annuale tra 48€ e 72€ rispetto alle offerte standard del mercato.

L’offerta attiva dall’11 dicembre 2025 fino al 18 dicembre 2025 prevede per la tariffa Octopus Fissa 12M un prezzo (in calo rispetto all’offerta precedente) della materia prima luce di 0,099€/kWh, ideale per chi desidera la certezza di un costo bloccato per un anno intero. Come sempre, i prezzi sono comunicati IVA e imposte escluse, perdite incluse, secondo gli standard di trasparenza del settore.

Chi invece preferisce seguire l’andamento del mercato può optare per Octopus Flex, con un prezzo indicizzato a PUN Mono + 0,0088€/kWh e lo stesso vantaggioso costo di commercializzazione di 72€ all’anno.

La seconda novità riguarda il gas naturale: il prezzo scende a 0,35€/Smc per la tariffa fissa, mentre la versione Flex viene proposta a PSVDAm + 0,08€/Smc. In entrambi i casi, il costo di commercializzazione si attesta a 84€ annui, mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Per riepilogare

Luce Gas Periodo promozione 11 dic 2025 → 18 dic 2025 11 dic 2025 → 18 dic 2025 Costo commercializzazione annuo 72€ / anno

Concorrenza: 120–144€ / anno

Risparmio: 48–72€ / anno 84€ / anno Prezzo energia Fissa 12M: 0,099€/kWh

Flex: PUN Mono + 0,0088€/kWh Fissa: 0,35€/Smc

Flex: PSVDAm + 0,08€/Smc Condizioni prezzi IVA e imposte escluse, perdite incluse IVA e imposte escluse, perdite incluse

Cambio tariffa semplice anche per chi è già cliente

Uno degli aspetti che distingue Octopus Energy dalla concorrenza è la possibilità di aggiornare le condizioni contrattuali anche per chi è già cliente. Non servono procedure complicate: basta inviare un messaggio WhatsApp al numero dedicato 02 3858 2776 per richiedere il passaggio alle nuove condizioni più vantaggiose. L’attivazione avverrà automaticamente dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

Come abbiamo documentato nella nostra recensione di Octopus Energy, questa flessibilità è reale e funziona davvero. Anche chi ha un contratto a prezzo fisso in corso può richiedere il cambio senza vincoli o penali, dimostrando un approccio orientato alla massima trasparenza verso i consumatori.

Una finestra temporale da non perdere

L’offerta ha una validità limitata fino al 18 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe o modifiche che l’operatore potrebbe decidere. Il mercato energetico è per natura volatile, e le condizioni commerciali possono cambiare rapidamente in base all’andamento dei prezzi all’ingrosso. Chi non è ancora cliente può completare il passaggio gratuitamente attraverso la procedura online, mentre chi è già con Octopus può sfruttare il pratico canale WhatsApp, che garantisce risposte rapide e assistenza diretta in tempi brevi.

*Link affiliato, guadagniamo una commissione dalle attivazione idonee