A nemmeno una settimana dal rilascio dei precedenti aggiornamenti minori, Apple ha avviato il rilascio di nuove patch correttive per alcuni dei sistemi operativi che, ancora per poco, rappresentano quelli di ultima generazione. Arrivano iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 e macOS 15.6.1 Sequoia su tutti i dispositivi compatibili.

Tutti gli aggiornamenti in questione sono “critici”, configurandosi come patch correttive soprattutto per problematiche legate alla sicurezza. Andiamo a scoprire i dettagli delle build e come installare questi aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.

Apple corregge alcune vulnerabilità delle più recenti versioni dei suoi sistemi operativi

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di nuove patch correttive per alcuni dei suoi sistemi operativi della generazione 2024, ovvero iOS 18, iPadOS 18 e watchOS 11, su tutti i dispositivi compatibili.

L’obiettivo principale di questi aggiornamenti minori (che di norma non portano con sé nuove funzionalità) è quello di migliorare la stabilità del sistema, correggere i bug presenti e risolvere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza. Questa volta c’è spazio anche per una novità che riguarda gli utenti statunitensi.

iOS 18.6.2 e iPadOS 18.6.2

La build della nuova patch correttiva per la più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e della più recente versione di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2018-19 in poi), è la 22G100 (sostituisce la 22G90 rilasciata come versione stabile di iOS 18.6.1 e iPadOS 18.6.1 lo scorso 14 agosto).

Nello specifico di iOS 18.6.1, la build che porta con sé questa patch correttiva ha un peso di 469,8 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.6.1) ed è accompagnata dal seguente changelog: “Questo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti“.

Nello specifico, l’aggiornamento va a risolvere la vulnerabilità CVE-2025-4330, scovata direttamente da Apple, del componente ImageIO (trovate qua il bollettino della sicurezza).

macOS 15.6.1 Sequoia

Apple ha rilasciato un aggiornamento minore anche per la più recente generazione di macOS, con macOS 15.6.1 Sequoia ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 24G90 (sostituisce la 22G84 rilasciata come versione stabile di macOS 15.6 Sequoia lo scorso 29 luglio).

L’aggiornamento a macOS 15.6.1 Sequoia ha un peso di 1,56 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 15.6 Sequoia). Anche in questo caso, il changelog parla della risoluzione di problematiche legate alla sicurezza (trovate qua il bollettino della sicurezza).

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Queste patch correttive basate sul sesto aggiornamento intermedio dei sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 Sequoia sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):

Per aggiornare iPhone è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 18.6.2 sugli iPad .

è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per l’aggiornamento a sugli . Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

In conclusione, segnaliamo che Apple ha rilasciato anche aggiornamenti minori per la precedente versione di iPadOS e per le due precedenti versioni di macOS: