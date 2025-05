A nemmeno una settimana esatta dal rilascio delle Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di iOS 18.5 e iPadOS 18.5 su tutti gli iPhone e iPad compatibili, quinto aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS e iPadOS.

A differenza del precedente aggiornamento intermedio, importante per aver portato Apple Intelligence in Italia e in italiano sui dispositivi supportati, questo aggiornamento intermedio non introduce grandi novità. Prima di partire, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche macOS 15.5 Sequoia, watchOS 11.5, tvOS 18.5 e visionOS 2.5 su tutti i dispositivi compatibili.

iOS 18.5 e iPadOS 18.5 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 18.5 e iPadOS 18.5 su tutti gli iPhone e iPad compatibili. Il quinto aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS arriva a poco più di un mese dal quarto aggiornamento intermedio che, nel frattempo, ha ricevuto anche una patch correttiva.

La build che porta con sé la più recente versione di iOS 18 e iPadOS 18 è la 22F76 (sostituisce la 22E252 rilasciata come versione stabile di iOS 18.4.1 e iPadOS 18.4.1 lo scorso 16 aprile). L’aggiornamento a iOS 18.5 ha un peso di 1,34 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.4.1).

Le (poche) novità di iOS 18.5 e iPadOS 18.5

Come anticipato in apertura, questo ciclo di sviluppo è stato “poco” interessante sul fronte delle novità: la WWDC25 è alle porte e, di conseguenza, era lecito attendersi una sorta di calma piatta fino all’annuncio dei sistemi operativi di prossima generazione. C’è comunque spazio per piccole novità, portate al debutto da iOS 18.5 e iPadOS 18.5 su tutti i dispositivi supportati.

Note di rilacio di iOS 18.5

L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

È disponibile il nuovo sfondo “Armonia del Pride”.

I genitori ora ricevono una notifica quando il codice di “Tempo di utilizzo” viene inserito sul dispositivo di un bambino.

L’opzione “Acquista con iPhone” è disponibile quando acquisti contenuti nell’app TV su un dispositivo non Apple.

Il supporto per le funzionalità satellitari fornite dai gestori è disponibile su iPhone 13 (tutti i modelli). Per ulteriori informazioni, consulta: https://support.apple.com/122339

Novità per l’app Mail

Con iOS 18.4 sono arrivate le Categorie nell’app Mail e, più in generale, un redesign (per tutti) dell’app. Attualmente, direttamente dall’app Mail, è possibile attivare o disattivare la vista con le categorie.

Con iOS 18.5, invece, sono state aggiunte le opzioni per disattivare il raggruppamento per mittente e le foto dei contatti (opzioni che rimarranno comunque presenti anche tra le impostazioni di sistema). In generale, questo approccio vuole rendere più semplice il ritorno a un’esperienza d’uso dell’app più simile a quella offerta dalla precedente generazione.

Novità legata a AppleCare

Al percorso “Impostazioni > Generali > AppleCare e garanzia” è stato aggiunto un nuovo banner (con logo AppleCare) che invita gli utenti a scoprire maggiori informazioni su questo servizio.

Inoltre, nella scheda di un singolo dispositivo (a cui si accede dall’elenco presente al percorso “Impostazioni > Apple Account”) è stata aggiunta l’opzione AppleCare, utile perché fornisce informazioni sulla copertura attiva per quello specifico dispositivo.

Le vulnerabilità di sicurezza risolte con iOS 18.5 e iPadOS 18.5

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti importanti, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con iOS 18.5 e iPadOS 18.5 (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto.

La lista delle vulnerabilità risolte e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo.

Dispositivi compatibili con iOS 18.5 e iPadOS 18.5

Trattandosi di un aggiornamento intermedio, non cambia l’elenco dei dispositivi supportati, ai quali si sono nel frattempo aggiunti i modelli di iPhone e iPad recentemente lanciati sul mercato da Apple.

Modelli di iPhone compatibili con iOS 18.5

*supportano Apple Intelligence

Modelli di iPad compatibili con iPadOS 18.5

iPad Pro 12.9 7 a generazione – OLED con chip M4 (2024)* 6 a generazione (2022)* 5 a generazione (2021)* 4 a generazione (2020) 3 a generazione (2018)

iPad Pro 11 5 a generazione – OLED con chip M4 (2024)* 4 a generazione (2022)* 3 a generazione (2021)* 2 a generazione (2020) 1 a generazione (2018)

iPad Air 7 a generazione – 11″ e 13″ con chip M3 (2025)* 6 a generazione – 11″ e 13″ con chip M2 (2024)* 5 a generazione – 11″ con chip M1 (2022)* 4 a generazione (2020) 3 a generazione (2019)

iPad mini 7 a generazione (2024)* 6 a generazione (2021) 5 a generazione (2019)

iPad 11 a generazione (2025) 10 a generazione (2022) 9 a generazione (2021) 8 a generazione (2020) 7 a generazione (2019)



*supportano Apple Intelligence

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 18.5 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 18.5 sugli iPad.

In conclusione, segnaliamo che Apple ha rilasciato anche nuovi aggiornamenti minori per la precedente versione di iPadOS, con l’obiettivo di correggere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza: