A poco più di due settimane dal rilascio del quarto aggiornamento intermedio, Apple ha avviato il rilascio di nuove patch correttive per quasi tutti i sistemi operativi di ultima generazione. Arrivano iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, macOS 15.4.1 Sequoia, tvOS 18.4.1 e visionOS 2.4.1 su tutti i dispositivi compatibili.

Tutti gli aggiornamenti in questione si concentrano, come di consueto per le patch correttive, sulla risoluzione di bug e la sistemazione di altri problemi, anche legati alla sicurezza. Andiamo a scoprire i dettagli delle build e come installare questi aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.

Apple corregge i bug presenti nelle più recenti versioni dei suoi sistemi operativi

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di nuove patch correttive per quasi tutti i nuovi sistemi operativi della generazione 2024, ovvero iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18 e visionOS 2, su tutti i dispositivi compatibili.

L’obiettivo principale di questi aggiornamenti minori (che non portano con sé nuove funzionalità) è quello di migliorare la stabilità del sistema, correggere i bug presenti (come quelli relativi ad Apple CarPlay emersi a inizio mese) e risolvere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza.

iOS 18.4.1 e iPadOS 18.4.1

La build della nuova patch correttiva per la più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e della più recente versione di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2018-19 in poi), è la 22E252 (sostituisce la 22E240 rilasciata come versione stabile di iOS 18.4 e iPadOS 18.4 lo scorso 31 marzo).

Nello specifico di iOS 18.4.1, la build che porta con sé questa patch correttiva ha un peso di 293,6 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.4).

macOS 15.4.1 Sequoia

Anche la più recente versione di macOS riceve una patch correttiva sul quarto aggiornamento intermedio, con macOS 15.4.1 Sequoia disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili.

La nuova build in distribuzione è la 24E263 (sostituisce la 24E248 rilasciata come versione stabile di macOS 15.4 Sequoia lo scorso 31 marzo). L’aggiornamento che porta con sé macOS 15.4.1 Sequoia ha un peso di 1,43 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 15.4 Sequoia).

tvOS 18.4.1 e audioOS 18.4.1

Apple ha rilasciato un aggiornamento minore anche per la più recente generazione di tvOS e audioOS (ovvero il sistema operativo degli HomePod). La build dei nuovi tvOS 18.4.1 e audioOS 18.4.1 è la 22L261 (sostituisce la precedente 22L255 rilasciata come versione stabile di tvOS e audioOS 18.4 lo scorso 31 marzo).

visionOS 2.4.1

Apple ha rilasciato un aggiornamento minore anche per la più recente generazione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro.

La build del nuovo visionOS 2.4.1 è la 22O251 (sostituisce la precedente 22O238 rilasciata come versione stabile di visionOS 2.4 lo scorso 31 marzo).

Queste patch correggono due vulnerabilità di sicurezza

Visitando la sezione del portale di supporto Apple dedicata agli aggiornamenti legati alla sicurezza, scopriamo che tutte queste patch correttive vanno a risolvere due vulnerabilità presenti in precedenza:

CVE-2025-31200 (affliggeva CoreAudio )

(affliggeva ) CVE-2025-31201 (affliggeva RPAC)

Apple suggerisce che entrambe queste vulnerabilità potrebbero essere state sfruttate attivamente in attacchi estremamente sofisticati contro individui specifici su iOS. Di conseguenza, vi consigliamo caldamente di effettuare questi aggiornamenti. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare i bollettini completi: iOS 18.4.1 e iPadOS 18.4.1, macOS 15.4.1 Sequoia e tvOS 18.4.1.

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Queste patch correttive basate sul quarto aggiornamento intermedio dei sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 Sequoia, tvOS 18 e visionOS 2 sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):