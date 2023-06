Lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, è ormai diffusissimo in Italia e seppur il Governo attuale cerchi di spingere verso l’utilizzo della CIE questo rimarrà sicuramente valido ancora per molti anni. Si tratta di un metodo sicuro ed efficace per accedere ai servizi della pubblica amministrazione e consiste solitamente nel convalidare l’accesso tramite un codice ricevuto via SMS o un’abilitazione tramite app. Chi ha lo SPID con Poste Italiane sicuramente si sarà incappato almeno una volta nella fatidica schermata di errore “Impossibile proseguire: impossibile effettuare l’operazione richiesta” durante il processo di login. Vediamo quindi come risolvere.

Impossibile fare il login con l’app PosteID

La problematica succede spesso quando l’applicazione decide autonomamente di fare il logout dal nostro account, forse per motivi di sicurezza, forse per qualche bug. Il problema seguente però è che non è possibile fare il login all’app PosteID perché quando si conferma col PIN ricevuto via SMS compare il suddetto messaggio di errore: “Impossibile proseguire: impossibile effettuare l’operazione richiesta”.

La soluzione per fortuna è molto semplice ma non molto intuitiva. Se la problematica vi sta capitando su uno smartphone Android (che sia Samsung, HONOR, OPPO, OnePlus, etc..) è sufficiente:

aprire il menu delle impostazioni;

entrare nella sezione App e quindi Gestione App;

cercare l’app PosteID ed entrarci;

cliccare su “Spazio di archiviazione”;

cliccare su “Svuota cache” e “Cancella dati”.

Fatto questo potete ora aprire l’applicazione PosteID e tentare il login, questa volta non dovrebbe darvi più alcun problema e potrete finalmente tornare ad utilizzarla.

Non sappiamo se questa impossibilità di login all’app PosteID si verifichi anche su iPhone ma, in quel caso, dovrebbe essere sufficiente andare sull’App Store, disinstallare l’applicazione e quindi re-installarla.

In caso di ulteriori problematiche non vi resta che farcelo sapere nei commenti, cercheremo di aiutarvi.