In quello che possiamo ormai definire un appuntamento fisso nel giorno in cui aspettiamo le Release Candidate del quinto aggiornamento intermedio, Apple ha presentato la nuova collezione Pride Collection 2025, realizzata per rendere omaggio alla forza e alla bellezza delle comunità LGBTQ+ di tutto il mondo.

La nuova collezione si compone di un cinturino per Apple Watch, di un quadrante (che andrà ad arricchire la collezione sugli smartwatch che si aggiorneranno a watchOS 11.5) e di un nuovo sfondo per iPhone e iPad (che verranno aggiornati a iOS 18.5 e iPadOS 18.5).

Collezione Pride 2025: ecco le novità proposte da Apple

Come anticipato in apertura, per prepararsi al mese del Pride e per rendere omaggio alla comunità LGBTQ+ di tutto il mondo, Apple ha realizzato una nuova Collezione Pride, composta nel 2025 da un quadrante, uno sfondo e un cinturino per Apple Watch.

Anche quest’anno, le novità in vista del Pride Month sono state annunciate a ridosso del rilascio del quinto aggiornamento intermedio per tutti i sistemi operativi di ultima generazione; più nello specifico, guardando agli ultimi anni, l’annuncio è sempre avvenuto nel giorno del rilascio delle Release Candidate (vi aggiorneremo stasera, in caso).

Quadrante e sfondi Pride Harmony

La Collezione Pride 2025 è principalmente composta da contenuti digitali: nello specifico, il colosso di Cupertino ha messo a punto uno sfondo per iPhone e iPad (che debutterà con iOS 18.5 e iPadOS 18.5) e un quadrante per Apple Watch (che debutterà con watchOS 11.5).

I colori presenti nello sfondo seguono i movimenti del dispositivo e reagiscono al blocco/sblocco dello stesso. Il quadrante (che potete osservare in azione nel seguente video) è composto da strisce arcobaleno (in colori accesi) che si spostano dinamicamente per formare i numeri delle ore quando l’utente solleva il polso.

Nuovo cinturino Sport Pride Edition per Apple Watch

Come di consueto, c’è poi spazio di un nuovo cinturino per Apple Watch: a differenza dello scorso anno, quando il modello scelto per l’edizione speciale è stato lo Sport Loop Intrecciato, quest’anno è stato scelto il classico Cinturino Sport.



Caratterizzato da un motivo a strisce arcobaleno di forme e dimensioni diverse, ogni cinturino Sport Pride Edition è assemblato a mano partendo da singole strisce colorate che vengono unite tramite stampaggio a compressione creando piccole variazioni di grande effetto. Ogni cinturino è quindi unico, e rispecchia l’individualità di ogni persona della comunità LGBTQ+.

A differenza del quadrante e degli sfondi che saranno disponibili con iOS 18.5, iPadOS 18.5 e watchOS 11.5 (attesi settimana prossima), il nuovo cinturino Sport Pride Edition per Apple Watch della collezione 2025 è già acquistabile sul sito ufficiale del colosso di Cupertino, dove viene proposto al prezzo consigliato di 49 euro in tutte le misure disponibili (S/M o M/L) e per tutte le dimensioni di cassa (40 mm, 42 mm o 44/46 mm).