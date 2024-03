A due giorni di distanza dal rilascio di iOS 17.4 e iOS 17.4, Apple ha avviato il rilascio, su tutti i dispositivi compatibili, dei nuovi watchOS 10.4, tvOS 17.4 e macOS 14.4 Sonoma, aggiornamenti intermedi che giungono ad appena tre giorni di distanza dal rilascio delle Release Candidate.

Con questa tornata di rilasci, tutti i sistemi operativi, mobili e non, di ultima generazione della mela morsicata giungono al quarto aggiornamento intermedio, utile per introdurre nuove funzionalità e correggere una lunga serie di bug presenti nelle versioni precedenti. Anche visionOS si aggiorna e giunge al primo aggiornamento intermedio della sua carriera.

Apple rilascia il quarto aggiornamento intermedio per i restanti OS di ultima generazione

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile del quarto aggiornamento intermedio per i restanti sistemi operativi della generazione 2023, ovvero watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14 Sonoma, su tutti i dispositivi compatibili.

È invece il momento del primo aggiornamento intermedio per l’ultimo nato dalle parti di Cupertino, ovvero visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro. Le build che vengono rilasciate in forma stabile, sono (quasi tutte) le stesse che erano state rilasciate a sviluppatori e beta tester pubblici nella serata di lunedì.

Prima di passare all’analisi delle singole build, ricordiamo, per dovere di cronaca, che il colosso di Cupertino ha dovuto anticipare il rilascio di iOS 17.4 e iPadOS 17.4 per rispettare la scadenza prevista dal Digital Markets Act (DMA), entrato in vigore nell’Unione Europea nella giornata di ieri.

Gli Apple Watch si aggiornano a watchOS 10.4

Anche per la più recente versione di watchOS è tempo di ricevere il quarto aggiornamento intermedio, con watchOS 10.4 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi).

La build in distribuzione sul canale stabile è la 21T216 (sostituisce la 21S644 rilasciata come versione stabile di watchOS 10.3 lo scorso 22 gennaio) e ha un peso di 752 MB su Apple Watch 8 (provenendo da watchOS 10.3).

Il changelog completo di watchOS 10.4

A questo indirizzo potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple. Di seguito, infine, riportiamo il changelog completo di watchOS 10.4:

watchOS 10.4 include nuove funzionalità, miglioramenti e risoluzioni di problemi, tra cui: • “Tocca per mostrare la notifica completa” consente di espandere gli avvisi con un doppio tap.

• Quando utilizzi Apple Pay con “Conferma con AssistiveTouch”, verrà richiesto il codice per una maggiore sicurezza e la doppia pressione del tasto laterale non sarà supportata.

• È stato risolto un problema che causava falsi tocchi sullo schermo per alcuni utenti.

• È stato risolto un errore che impediva la sincronizzazione dei contatti su Apple Watch per alcuni utenti.

Per i computer Mac è tempo di macOS 14.4 Sonoma

La build del quarto aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS, disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili (e che presumibilmente troveremo a bordo dei nuovi MacBook Air M3), è la 23E214 (sostituisce le 23D56 rilasciata come versione stabile di macOS 14.3 lo scorso 22 gennaio). La build che porta con sé macOS 14.4 Sonoma ha un peso di 4,01 GB su MacBook mini M1 (provenendo da macOS 14.1.1 Sonoma).

Il changelog completo di macOS 14.4 Sonoma

A questo indirizzo potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple. Di seguito, infine, riportiamo il changelog completo di macOS 14.4 Sonoma.

macOS Sonoma 14.4 introduce nuove emoji e altre funzionalità, risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per il Mac. Emoji

• Nella tastiera delle emoji sono ora disponibili le nuove emoji del fungo, della fenice, del frutto del lime, della catena spezzata e delle teste che fanno cenno di si e di no.

• Ora 18 emoji di persone e parti del corpo includono una variante orientata nela direzione opposta. App nell’UE

• I residenti dell’Unione europea possono utilizzare opzioni di pagamento alternative per le app su App Store che mostrano I’icona degli acquisti esterni. L’opzione richiede il supporto dello sviluppatore. L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

• Puoi leggere la trascrizione completa degli episodi in Podcast, cercare una parola o una frase al suo interno o fare clic su un punto da cui riprodurre. inoltre compatibile con funzionalità di accessibilità come “Dimensioni testo”, “Aumenta contrasto” e VoiceOver.

• La barra dei preferiti di Safari include un’opzione per mostrare solo le icone dei siti web. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple.

Apple TV e Homepod ricevono tvOS 17.4 e audioOS 17.4

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo il nuovo aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 17.3 e audioOS 17.3. La nuova versione intermedia di tvOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build 21L227 (sostituisce la 21K646, rilasciata come versione stabile di tvOS 17.3 e audioOS 17.3 lo scorso 22 gennaio).

Sul fronte delle novità, non c’è molto da segnalare se non il fatto che, sugli speaker Homepod, Siri è ora in grado di imparare quale sia il servizio di streaming preferito dell’utente per far partire direttamente la produzione da quello, evitando il passaggio da altre app. A questo indirizzo, invece, potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple.

Arriva visionOS 1.1, primo aggiornamento intermedio dell’OS

I fortunati in possesso di un visore Apple Vision Pro stanno ora ricevendo l’aggiornamento che mette fine al primo ciclo di sviluppo intermedio della carriera per visionOS. Sul canale stabile arriva infatti visionOS 1.1 tramite la build 21O211 (sostituisce la 21N333 rilasciata come versione stabile di visionOS 1.0.3 lo scorso 12 febbraio).

L’aggiornamento risolve tanti bug e aggiunge un paio novità: migliora la funzionalità “Persona”, con gli avatar che sembrano un po’ meno inquietanti rispetto al passato; migliora il posizionamento delle app nello spazio davanti all’utente, con gli utenti che potranno avvicinare gli oggetti virtuali. A questo indirizzo, invece, potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple.

Apple aggiorna anche due vecchie versioni macOS

Apple non dimentica le vecchie versioni del proprio sistema operativo per computer Mac, ancora molto utilizzate da utenti che non possiedono un dispositivo compatibile con le più recenti versioni del più recente sisteme operativo o, semplicemente, da utenti che non hanno ancora effettuato il passaggio all’ultima versione.

Nello specifico, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti, pensati per la correzione dei bug e per la risoluzione di alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza, per le due precedenti versioni di macOS:

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

I nuovi aggiornamenti intermedi dei sistemi operativi watchOS 10, tvOS 17, macOS 14 Sonoma e visionOS 1, nonché i nuovi aggiornamenti per macOS 12/13, sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre:

Per aggiornare gli Apple Watch (da Watch Series 4 in avanti) è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 10.4 , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad iOS 17.4 .

in avanti) è sufficiente aprire l’app presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad . tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 17), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici.

può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 17), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”. Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aggiornare anche il visore. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build disponibile e basterà selezionare “Aggiorna ora”.

Come di consueto, è giusto precisare che gli aggiornamenti vengono distribuiti in forma graduale via OTA: pertanto, potrebbero volerci alcune ore prima che effettivamente raggiungano tutti gli utenti (e va sottolineato anche che, specie nei primi minuti in seguito al rilascio, potrebbe volerci davvero molto tempo per scaricare e installare l’aggiornamento).

Potrebbero interessarti anche: i migliori MacBook del mese, la nostra selezione aggiornata e la recensione di MacBook Air M2: molto meglio di Air M1 ma a che prezzo