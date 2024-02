A poco più di due settimane dal rilascio dei più recenti aggiornamenti intermedi, Apple ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti minori per quasi tutti i suoi sistemi operativi di ultima generazione, dimostrazione di una discreta (e continua) attenzione verso la risoluzione dei bug presenti.

Il colosso di Cupertino ha infatti rilasciato iOS 17.3.1, iPadOS 17.3.1, watchOS 10.3.1 e macOS 14.3.1 Sonoma sul canale stabile e per tutti i dispositivi compatibili. Scopriamo tutti i dettagli delle nuove build e quali bug vengono risolti.

Apple aggiorna iOS, iPadOS, watchOS e macOS: bugfix per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di nuovi aggiornamenti minori per la maggior parte dei sistemi operativi della generazione 2023, ovvero iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e macOS 14 Sonoma, su tutti i dispositivi compatibili (nessun aggiornamento, invece, per tvOS 17).

Questi aggiornamenti, che giungono una ventina di giorni dopo rispetto a iOS e iPadOS 17.3, watchOS 10.3 e macOS 14.3 Sonoma, puntano a risolvere alcuni bug (secondo quanto indicato nei changelog allegati agli aggiornamenti). Apple non segnala la risoluzione di vulnerabilità legate alla sicurezza.

Nello specifico, al netto di watchOS, gli altri tre aggiornamenti minori menzionano un bug secondo cui “il testo poteva apparire duplicato o sovrapposto durante la digitazione“. Di conseguenza, specie nel caso in cui abbiate sperimentato questa problematica, vi consigliamo di effettuare l’aggiornamento prima possibile.

iOS 17.3.1 e iPadOS 17.3.1

La build di questo nuovo aggiornamento minore della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi) è la 21D61 (sostituisce la 21D50 rilasciata come iOS 17.3 lo scorso 22 gennaio).

Il colosso di Cupertino non segnala la risoluzione di vulnerabilità con questo aggiornamento. A ogni modo, la build che porta con sé iOS 17.3.1 ha un peso di poco superiore ai 325 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.3). Ecco il changelog allegato:

L’aggiornamento include risoluzioni di problemi per iPhone, tra cui:

• Il testo poteva apparire duplicato o sovrapposto durante la digitazione.

watchOS 10.3.1

Anche per la più recente versione di watchOS arriva un nuovo aggiornamento minore, con watchOS 10.3.1 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi). La build in distribuzione sul canale stabile è la 21S651 (sostituisce la 21S644 rilasciata lo scorso 22 gennaio) e ha un peso di circa 82 MB su Apple Watch 8 (provenendo da watchOS 10.3).

Il changelog non è stato modificato rispetto a quello che accompagnava watchOS 10.3 quindi è possibile supporre che l’aggiornamento vada a correggere bug presenti e a migliorare le performance generali del sistema.

macOS 14.3.1 Sonoma

La build del nuovo aggiornamento minore della più recente versione di macOS, disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili, è la 23D60 (sostituisce le 23D56 rilasciata lo scorso 22 gennaio). La build che porta con sé macOS 14.3.1 Sonoma ha un peso di 1,21 GB su MacBook Air 15 (provenendo da macOS 14.3 Sonoma).

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

I nuovi aggiornamenti minori dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e macOS 14 Sonoma sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre:

Per aggiornare gli iPhone (da iPhone Xs/Xr in poi) è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento ed effettuare un tap su “Aggiorna ora“. È necessario che l’iPhone abbia carica residua sufficiente (almeno il 20%) o che sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per gli iPad e iPadOS.

(da iPhone Xs/Xr in poi) è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento ed effettuare un tap su “Aggiorna ora“. È necessario che l’iPhone abbia carica residua sufficiente (almeno il 20%) o che sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per gli e iPadOS. Per aggiornare gli Apple Watch (da Watch Series 4 in avanti) è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 10.2 , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad iOS 17.2 .

in avanti) è sufficiente aprire l’app presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad . Per aggiornare macOS su un Mac è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Potrebbero interessarti anche: Recensione iPhone 15: poche scelte discutibili, tante cose buone e Recensione iPhone 15 Pro Max: le novità sono quelle giuste