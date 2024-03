Senza clamore, affidandosi a un comunicato stampa diffuso sulla newsroom ufficiale, Apple ha annunciato i “nuovi” MacBook Air 13″ e 15″ dotati del chip Apple Silicon M3.

Il virgolettato è d’obbligo perché, al netto del chip e di poche altre novità, tra cui un miglior trattamento oleofobico per una delle colorazioni, i due MacBook ricalcano fedelmente fattezze e dimensioni dei modelli precedenti spinti dal chip M2.

MacBook Air 13″ e 15″ guadagnano il chip M3

Come anticipato in apertura, Apple ha svelato ufficialmente i rinnovati MacBook Air 13″ e Air 15″ (per la prima volta vengono aggiornati a braccetto) che guadagnano il chip Apple Silicon M3, annunciato lo scorso ottobre. Con questa novità, il colosso di Cupertino punta a offrire agli utenti i migliori portatili consumer al mondo.

Di seguito, riportiamo le parole di Greg Joswiak, Vice Presidente Senior del dipartimento Global Marketing di Apple:

MacBook Air è il nostro Mac più popolare e più amato, e un numero sempre maggiore di clienti lo sta scegliendo rispetto a qualsiasi altro portatile. E oggi diventa ancora meglio grazie al chip M3 e a nuove capacità. Perfetto per chi studia all’università, per chi deve aumentare la produttività sul lavoro e per chiunque voglia un mix ineguagliabile di prestazioni, portabilità e autonomia all’avanguardia nel settore, il tutto con un design senza ventola, il nuovo MacBook Air continua a essere il portatile sottile e leggero migliore al mondo.

Design (praticamente) immutato, un occhio all’ambiente

Apple sottolinea con orgoglio che i “nuovi” MacBook Air M3 sono i primi prodotti della mela morsicata a essere realizzati con il 50% di materiali riciclati (100% dell’alluminio nel guscio, 100% delle terre rare in tutti i magneti, 100% del rame nella scheda logica).

Sul fronte del design, però, le novità sono praticamente inesistenti: entrambi i modelli ripropongono lo stesso design (e le stesse colorazioni) dei predecessori con chip Apple Silicon M2. L’unica differenza risiede nella finitura della colorazione Mezzanotte, trattata con una “innovativa sigillatura nel processo di anodizzazione” con lo scopo di ridurre i segni delle ditate. Anche display (IPS LCD da 13,6″ o 15,3″ con notch) e videocamera rimangono le stesse.

Apple Silicon M3 sì, ma solo nella sua declinazione standard

La vera novità dei due notebook risiede nel cuore pulsante che, come anticipato, è l’Apple Silicon M3 nella sua declinazione standard (non ci sono versioni dei due portatili con M3 Pro o M3 Max), chip che contribuisce a dare prestazioni superiori rispetto ai precedenti modelli con i chip M1 e M2 (che erano realizzati a 5 nm) e che in grado di surclassare le performance offerte dall’ultimo MacBook Air con CPU Intel (presentato nell’ormai lontano 2020).

Si tratta di un SoC realizzato a 3 nm che offre una CPU octa-core, una GPU octa-core o deca-core (a seconda della configurazione scelta) e un Neural Engine a 16-core. Per quanto concerne le memorie, entrambi i modelli sono configurabili con un massimo di 24 GB di memoria unificata e con un massimo di 2 TB di spazio di archiviazione (di base si parte da 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD).

Apple ora parla dell’IA, sbloccata dal chip M3

Timidamente, Apple inizia sempre più spesso a parlare dell’intelligenza artificiale e delle potenzialità che i suoi dispositivi hanno in questo campo. Il colosso di Cupertino sottolinea che, dopo il passaggio ai chip proprietari, “ogni Mac è una piattaforma eccezionale per l’IA”.

La potenza, anche neurale, messa a disposizione dal chip M3, viene sfruttata al massimo da macOS 14 Sonoma, la più recente versione di macOS con cui i nuovi MacBook Air M3 debuttano sul mercato: in questo ambito, gli utenti possono contare su funzionalità legate alla videocamera, sulla dettatura in tempo reale, sulla traduzione, sul testo predittivo, sulla comprensione visiva, su funzionalità di accessibilità e molto altro.

Connettività, porte, batteria e autonomia

Dal punto di vista della connettività, i MacBook Air M3 pareggiano i MacBook Pro guadagnando il supporto al Wi-Fi 6E (tri-band) e al Bluetooth 5.3 che consentono una maggiore velocità e stabilità nei collegamenti a internet e con altri dispositivi.

I due notebook offrono una buona dotazione di porte: oltre al connettore MagSafe 3 dedicato alla ricarica (e collocato sul bordo sinistro), sono presenti un jack audio da 3,5 mm (combo audio-in/out, collocato sul lato destro) e due porta Thunderbolt 3/USB 4 (collocate sul lato sinistro), utili per lo scambio dei dati (fino a 40 Gbps), l’uscita video (DisplayPort) e la ricarica.

A proposito di ricarica, entrambi i modelli supportano la ricarica rapida fino a 70 W tramite un caricabatterie USB-C opzionale: in confezione, infatti, è fornito un caricabatterie da 30 W (singola USB-C) o 35 W (doppia USB-C) in accoppiata con il cavo da USB-C a MagSafe 3.

La batteria integrata è da 52,6 Wh per il modello da 13″ e da 66,5 Wh per il modello da 15″: l’autonomia rimane invariata rispetto ai modelli della generazione M2 e Apple indica fino a 18 ore in riproduzione di film sull’app Apple TV e fino a 15 ore di navigazione Web tramite Wi-Fi.

Scheda tecnica e immagini

Scopriamo nel dettaglio le specifiche tecniche dei rinnovati MacBook Air 13″ e 15″ appena presentati da Apple.

Dimensioni: 30,41 x 21,5 x 1,13 cm (13″) e 34,04 x 23,76 x 1,15 cm (15″)

x x (13″) e x x (15″) Peso: 1,24 kg (13″) e 1,51 kg (15″)

(13″) e (15″) Display: Liquid Retina da 13,6” con risoluzione 2560 x 1664 pixel (224 ppi) Liquid Retina da 15,3” con risoluzione 2880 x 1864 pixel (224 ppi) Gamma cromatica DCI-P3 con Tecnologia True Tone

SoC: Apple Silicon M3 con CPU 8-core (4 performance core + 4 efficiency core), GPU 8-core, Neural Engine 16-core, 100 GBps di banda di memoria Apple Silicon M3 con CPU 8-core (4 performance core + 4 efficiency core), GPU 10-core, Neural Engine 16-core, 100 GBps di banda di memoria

Memoria unificata: 8 o 16 GB (opzionale fino a 24 GB)

o (opzionale fino a 24 GB) Spazio di archiviazione (SSD): 256 GB , 512 GB (opzionale 1 TB o 2 TB )

, (opzionale o ) Videocamera: FaceTime HD a 1080p

a Audio: Stereo (quattro altoparlanti), Dolby Atmos , supporto all’ audio spaziale

(quattro altoparlanti), , supporto all’ Connettività: Wi-FI 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3

(802.11 ax), Porte: Jack audio da 3,5 mm MagSafe 3 2x Thunderbolt 3 (Ricarica, DisplayPort, USB 4 fino a 40 Gbps)

Tastiera e trackpad: 79 tasti (ISO) + 12 tasti funzione + 4 tasti freccia , Touch ID, Sensore luce ambientale, trackpad con Force Touch e supporto ai gesti Multi-Touch

(ISO) + + , Touch ID, Sensore luce ambientale, trackpad con e supporto ai gesti Multi-Touch Batteria e autonomia Capacità: 52,6 Wh (13″) o 66,5 Wh (15″) Riproduzione film nell’app Apple TV: 18 ore Navigazione web in Wi-Fi: 1 5 ore

Alimentazione e ricarica: supporto alla ricarica rapida fino a 70 W

Sistema operativo: macOS 14 Sonoma

Contenuto della confezione: MacBook Air 13″ o 15″ Cavo da USB-C a MagSafe 3 (2 m) Alimentatore USB-C da 30 W (solo Air 13″ M3 con CPU 8-core) Alimentatore a doppia porta USB-C da 35 W



MacBook Air M3 (colorazione Mezzanotte)

Previous Next Fullscreen

MacBook Air M3 (colorazione Galassia)

Previous Next Fullscreen

MacBook Air M3 (colorazione Grigio siderale)

Previous Next Fullscreen

MacBook Air M3 (colorazione Argento)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi dei nuovi MacBook Air M3

I rinnovati MacBook Air 13″ e Air 15″ con chip Apple Silicon M3 sono disponibili al preordine da oggi, 4 marzo 2024, sul sito ufficiale Apple e in tutti gli Apple Store con le consegne che inizieranno poi tra quattro giorni, dal prossimo 8 marzo. Di seguito riportiamo i prezzi di partenza delle varie configurazioni presenti a listino, disponibili in tutti i casi nelle quattro colorazioni Mezzanotte, Galassia, Grigio siderale e Argento:

MacBook Air 13″ M3 Versione con M3 (CPU 8-core, GPU 8-core, 8 GB di memoria unificata) e 256 GB di SSD a partire da 1349 euro Versione con M3 (CPU 8-core, GPU 10-core, 8 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 1579 euro Versione con M3 (CPU 8-core, GPU 10-core, 16 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 1809 euro

MacBook Air 15″ M3

Versione con M3 (CPU 8-core, GPU 10-core, 8 GB di memoria unificata) e 256 GB di SSD a partire da 1649 euro Versione con M3 (CPU 8-core, GPU 10-core, 8 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 1879 euro Versione con M3 (CPU 8-core, GPU 10-core, 16 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 2109 euro



MacBook Air 13″ M1 e Air 15″ M2 salutano la compagnia

Con il debutto dei nuovi MacBook Air M3, Apple ha riorganizzato il listino dei notebook “entry-level” della casa, facendo fuori i “vecchi” MacBook Air 13″ M1 (vero highlander della serie) e MacBook Air 15″ M2.

L’unico superstite delle passate generazioni è MacBook Air 13″ M2, proposto ancora nelle quattro colorazioni Mezzanotte, Galassia, Grigio siderale e Argento e riposizionato con prezzi di listino più bassi di alcune centinaia di euro:

M2 (GPU 8-core) e 256 GB di SSD a 1249 euro (o 1129 euro per il settore Education)

(GPU 8-core) e di SSD a (o 1129 euro per il settore Education) M2 (GPU 10-core) e 512 GB di SSD a 1479 euro

Acquista MacBook Air 13″ (M2, 256 GB) in offerta a 1149 euro a su Amazon

Potrebbero interessarti anche: i migliori MacBook del mese, la nostra selezione aggiornata e la recensione di MacBook Air M2: molto meglio di Air M1 ma a che prezzo