A sei giorni dal rilascio delle precedenti beta 5 e dal rilascio delle RC di iOS 17.4 e iPadOS 17.4, Apple ha avviato il rilascio di nuove versioni in anteprima del ciclo per tutti gli altri sistemi operativi, mobili e non, di ultima generazione.

Il colosso di Cupertino ha infatti rilasciato, agli sviluppatori registrati e ai beta tester pubblici, le Release Candidate di watchOS 10.4, tvOS 17.4 e macOS 14.4 Sonoma, probabilmente rimescolando le carte rispetto alle previsioni iniziali. C’è anche spazio per altre versioni in anteprima, tra cui la Release Candidate di visionOS 1.1 ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

Apple conclude il quarto ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli OS più recenti

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori registrati e ai beta tester pubblici delle Release Candidate di watchOS 10.4, tvOS 17.4 e macOS 14.4 Sonoma; per questi tre sistemi operativi, che raggiungono iOS 17.4 e iPadOS 17.4 nel novero degli aggiornamenti intermedi prossimi al rilascio, si tratta potenzialmente dell’ultimo step del quarto ciclo di sviluppo intermedio, fondamentale per correggere i bug emersi dalle versioni stabili più recenti.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che potrebbe concludersi in anticipo rispetto a quanto fatto con gli OS della precedente generazione (iOS 16.4 e soci vennero rilasciati il 27 marzo 2023). Apple ha infatti presentato in giornata i “nuovi” MacBook Air 13″ e 15″ con chip M3 che saranno disponibili dall’8 marzo: è probabile, quindi, che gli aggiornamenti arrivino per tutti entro quella data. Aggiungendo all’equazione il fatto che il termine ultimo per rispettare il DMA è fissato nel 6 marzo, proprio quel giorno potrebbe configurarsi come giorno X per il rilascio di tutti gli aggiornamenti intermedi (iOS 17.4 e iPadOS 17.4 inclusi, qua trovate le loro novità) della mela morsicata.

Prima di andare avanti, però, vi segnaliamo che il colosso di Cupertino ha anche rilasciato nuove build in anteprima per vecchie versioni di macOS e per la piattaforma di sviluppo Xcode:

Release Candidate 5 di macOS 13.6.5 Ventura (tramite la build 22G621 )

) Release Candidate 4 di macOS 12.7.4 Monterey (tramite la build 21H1123 )

) Release Candidate 2 di Xcode 15.3 (tramite la build 15E5204a)

Release Candidate di macOS 14.4 Sonoma

La sesta (e potenzialmente ultima) build in anteprima della prossima versione intermedia di macOS è la 23E5211a (sostituisce la 23E5205c rilasciata come beta 4 di macOS 14.4 Sonoma): adesso è fondamentale il feedback di sviluppatori e beta tester pubblici per scovare eventuali bug e malfunzionamenti prima del rilascio in forma stabile.

Release Candidate di watchOS 10.4

La quinta build in anteprima della prossima versione intermedia di watchOS, disponibile attualmente sia nella versione “per sviluppatori” che nella versione per beta tester pubblici su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 21T216 (sostituisce la 21T5213a rilasciata come beta 4 di watchOS 10.4 ormai due settimane fa).

A differenza di quanto avvenuto coi due precedenti cicli di sviluppo intermedi, in questo caso cambia la prima lettera del codice della build (è passata da “S” a “T”) e quindi potremmo assistere all’arrivo di nuove funzionalità durante il ciclo di sviluppo stesso.

Release Candidate di tvOS 17.4 e audioOS 17.4

La sesta build in anteprima della prossima versione intermedia di tvOS e audioOS (ovvero il software per HomePod) è la 21L227 (sostituisce la 21L5225a rilasciata come beta 5 di tvOS 17.4).

Come segnalato nel caso della nuova versione in anteprima di watchOS, anche nel caso del nuovo ciclo di sviluppo intermedio di tvOS e audioOS abbiamo assistito al cambio della prima lettera nel codice della build (passa da “K” a “L”): ciò potrebbe configurare questo come un aggiornamento “importante” con alcune novità.

Releae Candidate di visionOS 1.1

Il primo ciclo di sviluppo intermedio per visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro (in vendita da inizio mese negli Stati Uniti), giunge al termine parallelamente con quelli attualmente in essere per gli altri OS: il team di sviluppo ha infatti rilasciato la nuova Release Candidate di visionOS 1.1 tramite la build 21O209 (sostituisce la 21O5203a rilasciata come beta 4 di visionOS 1.1 lo scorso 27 febbraio).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità emerse durante questo ciclo di sviluppo

C’è stato molto interesse verso questo ciclo di sviluppo perché Apple ha dovuto necessariamente apportare tutte le modifiche utili per conformarsi al Digital Markets Act (DMA); tali modifiche (sideload delle app, store di terze parti, meccanismi di elaborazione dei pagamenti di terze parti), che investiranno iOS, l’App Store e il browser Safari, avranno effetto sul territorio parte dell’Unione Europea, includendo sviluppatori e utenti finali.

Risultano molto meno coinvolti gli altri sistemi operativi di ultima generazione che, durante questo ciclo di sviluppo, hanno ricevuto novità minori.

Riepilogo novità dalle beta precedenti

Prima di scoprire le novità di queste nuove versioni in anteprima, riepiloghiamo brevemente le novità introdotte con le precedenti beta.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove Release Candidate dei sistemi operativi watchOS 10.4, tvOS 17.4 e macOS 14.4 Sonoma sono già disponibili sia per gli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che per i beta tester pubblici iscritti al programma “Apple Beta Software Program”.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi o le precedenti versioni in anteprima, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori o per beta tester pubblici (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple e nemmeno al programma beta ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno seguire questa guida in cui vi spieghiamo come fare.

