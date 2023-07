Siamo ormai nella seconda metà di luglio e questo significa che, qualora venissero rispettate le tempistiche “canoniche”, siamo a meno di due mesi dall’annuncio ufficiale dei prossimi iPhone 15 di casa Apple.

Il condizionale sembra doveroso dal momento che, nelle ultime ore, è trapelata un’indiscrezione secondo cui il colosso di Cupertino sarebbe costretto a posticipare di un po’ il lancio dei flagship 2023. Questo è comunque un momento opportuno per mettere ordine, fare un breve recap di tutti i rumor trapelati finora e capire cosa avranno da offrire tutti e quattro i (sembrerebbero confermati) modelli della prossima gamma di melafonini.

Un’analista prevede un lancio posticipato per gli iPhone 15

Wamsi Mohan, analista di Bank of America Global Research, ha suggerito, in una nota di investimento, che l’intera gamma iPhone 15 potrebbe essere messa in vendita da Apple durante il mese di ottobre e non durante il mese di settembre, finestra abituale per annuncio e lancio sul mercato dei nuovi melafonini.

Sebbene questo “ritardo” possa essere nell’ordine di poche settimane potrebbe avere ripercussioni importanti sui risultati dei prossimi trimestri finanziari del colosso di Cupertino: in generale, infatti, la nota di Mohan (via Barron’s) si concentra sui risultati del trimestre corrente (dovrebbero essere pubblicati da Apple il 3 agosto).

Nella sua previsione, Mohan ha aumentato l’obiettivo di prezzo sulle azioni di Apple da 190 dollari/azione a 210 dollari/azione, ma ha mantenuto il rating neutrale sul titolo. L’analista ha anche espresso preoccupazione sul fatto che le vendite di iPhone per l’anno fiscale (che si chiuderà per Apple a settembre 2023) possano mancare le stime di consenso e che il lancio dell’iPhone 15 potrebbe quindi essere ritardato di alcune settimane al fine di portare il debutto del telefono di nuova generazione nel trimestre di dicembre (il primo del 2024 per il calendario di Apple). L’analista prevede inoltre un fatturato di 87,1 miliardi di dollari nel trimestre che si chiuderà a settembre 2023, ben al di sotto della previsione che parlava di 91,6 miliardi di dollari.

Nel 2020 l’altro grosso precedente ma non è l’unico “ritardo”

Lo stesso Mohan nel 2020 aveva correttamente previsto l’arrivo in ritardo dell’intera gamma iPhone di quell’anno: nello specifico, iPhone 12 e iPhone 12 Pro vennerò spediti a partire dal 23 ottobre; per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max, i potenziali acquirenti dovettero attendere fino al 13 novembre.

Sebbene la chiamata del 2020 fosse più facile per via delle questioni legate alla pandemia, non c’è motivo per bollare come falsa una previsione del genere: anzi, se corrispondesse alla realtà, presto altre fonti della catena di approvvigionamento darebbero indicazioni in tal senso.

In ordine cronologico, l’ultimo “ritardo” registrato circa la disponibilità di un iPhone lo abbiamo registrato lo scorso anno con iPhone 14 Plus che, pur essendo stato presentato lo stesso giorno degli altri modelli, raggiunse il mercato solo nel mese di ottobre (a tre settimane di distanza).

iPhone 15: il punto della situazione sulla gamma

Archiviate l’indiscrezione circa il possibile lancio posticipato e tutte le riflessioni del caso, passiamo dunque al vero succo della questione, ovvero il punto della situazione sui prossimi iPhone 15, mettendo insieme tutto ciò che è trapelato finora nei mesi e, come avrete notato, le indiscrezioni (trattandosi di iPhone) sono sempre un’enormità.

Prima di analizzare, modello per modello, i quattro esponenti della gamma, è giusto snocciolare quelli che andranno a configurarsi come le cinque novità chiave della gamma 2023:

Tutti e quattro i modelli avranno la Dynamic Island

Per la prima volta avremo l’intera gamma senza notch (introdotto nel 2017 con iPhone X ed esteso a tutti i modelli “premium” dal 2018); al suo posto troveremo la Dynamic Island che ha debuttato lo scorso anno con gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Addio Lightning. Benvenuta USB-C

Un altro cambiamento epocale riguarda la sostituzione della porta Lightning con la più attuale e “universale” USB Type-C. Da qui abbiamo tirato fuori un paio di ragionamenti: nel primo suggerivamo come Apple avrebbe potuto sfruttare questo passaggio, magari spacciandolo come l’introduzione di una funzione innovativa; nel secondo ci siamo domandati se potrà essere un cambiamento difficile da digerire per gli utenti. Batterie più grandi = iPhone con più autonomia di sempre?

Secondo i rumor, le batterie di tutti e quattro i modelli della gamma iPhone 2023 saranno sensibilmente più capienti rispetto a quelle dei predecessori. Questo scenario, unito alle performance enegetiche dell’Apple A16 Bionic (sui modelli base) e dell’inedito Apple A17 Bionic (sui modelli Pro), potrebbe configurare i prossimi iPhone 15 come dei veri e propri battery-phone. Nuovi pulsanti allo stato solido? Forse non ancora.

A un certo punto, tutte le indiscrezioni sembravano convergere verso l’introduzione dei pulsanti allo stato solido in luogo dei pulsanti tradizionali, almeno sui modelli Pro. Questo è stato poi smentito, suggerendo che i pulsanti (volume e accensione/spegnimento) sarebbero rimasti “tradizionali” sull’intera gamma. I modelli Pro, invece, abbandoneranno il selettore della modalità (suoneria/silenzioso) che verrà sostituito dall’inedito pulsante “Mute” (che aggiungerà funzionalità alla semplice disattivazione/attivazione della suoneria concessa dallo slider). iPhone 15 Pro Max sarà il primo con teleobiettivo periscopico

Per la prima volta all’interno della gamma iPhone dovrebbe debuttare un teleobiettivo periscopico: tra i modelli 2023, però, sarà esclusivo di iPhone 15 Pro Max. Secondo i rumor, questa scelta è dettata dallo spazio interno a disposizione per il collocamento dei componenti. Dovrebbero esserci ulteriori sviluppi con gli iPhone 2024. Tornando agli iPhone 15, e rimanendo in ambito fotografico, tutti e quattro i modelli dovrebbero offrire un sensore principale da 48 megapixel.

Apple iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Il modello d’ingresso della gamma iPhone 2023 sarà, per il secondo anno di fila, iPhone 15, il dispositivo divenuto meno costoso da quando Apple ha fatto fuori dalla gamma i modello mini, sostituito dal modello Plus (deludente sulla gamma iPhone 14 e quindi atteso al riscatto) che ritroveremo al suo fianco anche quest’anno.

Questi due smartphone condivideranno, come di consueto, l’intera scheda tecnica al netto delle dimensioni del display (che impatta anche sulle dimensioni in pianta e sul peso) e della capacità della batteria (ovviamente più generosa sul modello Plus).

Rispetto alle controparti della passata generazione, questi due dispositivi risulteranno completamente nuovi: accoglieranno la Dynamic Island, guadagneranno un “nuovo” SoC (il virgolettato è d’obbligo perché mutueranno il SoC dei modelli Pro dello scorso anno) dopo un anno di stasi e riceveranno una nuova fotocamera principale nonché una batteria più capiente.

Nonostante la Dynamic Island, il display dovrebbe mantenere il refresh rate a 60 Hz (e sarebbe un peccato, specie considerando quanto costano gli iPhone e come si stanno muovendo i vari produttori del panorama Android in tal senso). La “nuova” USB-C, in questo caso, sarà “limitata” allo standard 2.0 (e da tutte le altre limitazioni legate a certificazioni che introdurrà Apple).

Presunte specifiche chiave

Di seguito riepiloghiamo le presunte specifiche chiave dei prossimi iPhone 15 e 15 Plus.

Display: Super Retina XDR OLED da 6,2″ (15) e 6,7″ (15 Plus) con refresh rate a 60 Hz

da (15) e (15 Plus) con refresh rate a SoC: Apple A16 Bionic (4 nm) con CPU hexa-core e GPU penta-core

(4 nm) con CPU hexa-core e GPU penta-core Memoria RAM: 6 GB

Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB (NVMe)

, o (NVMe) Fotocamera posteriore: doppia (48 MP + 12 MP ultra-grandangolare)

(48 MP + 12 MP ultra-grandangolare) Fotocamera anteriore: 12 MP + sensore 3D

+ sensore 3D Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM o dual eSIM), 5G

Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , GPS , NFC , USB Type-C 2.0

, , , , Metodo di sblocco: Face ID

Batteria: 3877 mAh (15) e 4912 mAh (15 Plus)

(15) e (15 Plus) Sistema operativo: iOS 17

Colorazioni: Midnight, Starlight, Blue, Green, Yellow, Pink, Product (RED)

Previous Next Fullscreen

Apple iPhone 15 Pro

Passando ai modelli Pro, nonostante i primi rumor suggerissero stravolgimenti a tutto tondo per la gamma, alla fine le vere novità saranno poche, sia lato design che lato prestazioni.

Lato design, dovremmo assistere all’abbandono del frame in acciaio che dovrebbe lasciare spazio al più resistente frame in titanio; inoltre, sia iPhone 15 Pro che Pro Max dovrebbero risultare meno spigolosi e guadagnare, come anticipato poco sopra, il pulsante “mute” che prenderà il posto dello slider per la selezione della modalità suoneria/silenzioso (e dovrebbe permettere l’accesso ad altre funzionalità). Confermati, ovviamente, la presenza della Dynamic Island e il debutto della porta USB-C.

Passando oltre, i due smartphone condivideranno tra loro l’intera scheda tecnica, al netto del display e della batteria (rispettivamente più ampio e capiente sul modello Pro Max) e del comparto fotografico che, pur rimanendo triplo (con sensore ToF aggiuntivo e rinnovato) su entrambi i modelli, dovrebbe includere un teleobiettivo periscopico sul modello Pro Max.

La “vera” rivoluzione degli iPhone 15 Pro sarà caratterizzata dall’inedito SoC Apple A17 Bionic realizzato a 3 nm che dovrebbe migliorare sia per quanto concerne le prestazioni (nell’ordine del 10-15%) che per quanto concerne i consumi (nell’ordine del 25-35%); l’unico punto di questo aspetto è legato alle frizioni tra Apple e TSMC che potrebbero sfociare in una sorta di compromesso che dovrebbe abbassare leggermente le aspettative iniziali circa la bontà della piattaforma.

Oltre a questo, gli iPhone 15 Pro potrebbero guadagnare un maggior quantitativo di RAM, raggiungendo quota 8 GB, e abbandonare (finalmente) il taglio base da 128 GB di spazio di archiviazione (che diverrebbe così quello da 256 GB). Secondo i rumor, poi, questi due smartphone guadagneranno il supporto al Wi-Fi 6E.

Presunte specifiche chiave

Di seguito riepiloghiamo le presunte specifiche chiave dei prossimi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Display: Super Retina XDR OLED ProMotion da 6,1″ (15 Pro) e 6,7″ (15 Pro Max) con refresh rate da 1 a 120 Hz

da (15 Pro) e (15 Pro Max) con refresh rate da a SoC: Apple A17 Bionic (3 nm) con CPU hexa-core e GPU penta-core

(3 nm) con CPU hexa-core e GPU penta-core Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB , 1 TB (NVMe)

o , (NVMe) Fotocamera posteriore: 15 Pro: tripla (48 MP + 12 MP ultra-grandangolare + 12 MP teleobiettivo) con sensore ToF 3D 15 Pro Max: tripla (48 MP + 12 MP ultra-grandangolare + teleobiettivo periscopico per lo zoom ottico 5x) con sensore ToF 3D

Fotocamera anteriore: 12 MP + sensore 3D

+ sensore 3D Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM o dual eSIM), 5G

Connettività: Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.3 , GPS , NFC , USB Type-C 3.2

, , , , Metodo di sblocco: Face ID

Batteria: 3650 mAh (15 Pro) e 4852 mAh (15 Pro Max)

(15 Pro) e (15 Pro Max) Sistema operativo: iOS 17

Colorazioni: Space Black, Silver, Gold, Deep Red, Dark Blue



Previous Next Fullscreen

Capitolo prezzi: l’unica certezza è che non si scende

Come si può evincere da quanto appena scritto l’unica certezza è che i prezzi dei nuovi iPhone non saranno più bassi rispetto a quelli dei predecessori. Anzi, per come ci sta abituando Apple negli ultimi anni è quasi scontato che possano aumentare (e c’è chi dice che i prezzi saliranno di molto).

Pare che, potenzialmente, gli iPhone 15 e 15 Plus possano “ereditare” i prezzi dai modelli Pro dello scorso anno e che gli iPone 15 Pro e Pro Max, di conseguenza, possano sfondare agevolmente il muro dei 2000 dollari.

In questo momento, chiaro, non abbiamo dati ufficiali (o quanto meno ufficiosi) in mano ma l’aumento dei prezzi pare cosa praticamente fatta: nonostante ciò, le previsioni parlano di dispositivi che saranno piuttosto popolari e capaci di dare grandi soddisfazioni dalle parti di Cupertino.

Potrebbero interessarti anche: Miglior smartphone: la nostra classifica di questo mese e Recensione iPhone 14: stesso SoC, stessa Lightning, doveva essere un 13s