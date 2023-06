Apple ha recentemente (ri)conquistato la ribalta mediatica grazie ai tanti ed interessanti annunci della WWDC 2023 — per tutti gli articoli dedicati, vi rimandiamo alla nostra pagina —, ma adesso l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori si è già spostata in avanti, precisamente al prossimo autunno, quando il colosso di Cupertino scoprirà i suoi nuovi assi nelle forme della chiacchieratissima gamma iPhone 15.

Dei nuovi smartphone della mela morsicata si vocifera praticamente da prima ancora che gli attuali iPhone 14 vedessero la luce e in questa sede vi riportiamo le ultime indiscrezioni riguardanti il comparto fotografico e le previsioni di un analista circa prezzi e accoglienza dei nuovi modelli.

Apple iPhone 15: 48 megapixel per tutti?

In tempi non sospetti vi abbiamo parlato di come Apple potrebbe muoversi nel segno della continuità con gli iPhone 15, riservando cambiamenti più sostanziosi alla generazione del prossimo anno. Se questa previsione si rivelerà corretta, ci ritroveremo tra le mani degli iPhone 15 e iPhone 15 Plus tecnicamente molto simili ai modelli attualmente in commercio e degli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro forieri dei soli veri e apprezzabili upgrade tecnici.

Ebbene, l’indiscrezione che vi riportiamo quest’oggi attiene al comparto fotografico e sembra sbugiardare almeno in parte quanto detto poc’anzi: secondo un nuovo report, Sony — il principale fornitore di sensori fotografici di Apple — starebbe avendo delle difficoltà in termini di capacità produttiva, anche e soprattutto per via di una domanda di molto superiore di filtri colorati legata al passaggio di iPhone 15 e iPhone 15 Plus a moduli fotografici di fascia superiore. A detta della fonte, infatti, tutta la gamma dovrebbe servirsi di fotocamere principali da 48 megapixel. Dunque, mentre per i modelli Pro ciò costituirebbe una conferma rispetto ai modelli 2022, per i modelli “standard” avremmo un grosso upgrade rispetto ai sensori da 12 megapixel usati finora.

Questo upgrade, unito all’adozione della Dynamic Island e alla “rivoluzionaria” USB-C per tutti, potrebbe rendere meno marcato il divario tra gli iPhone 15 e gli iPhone 15 Pro. Al netto di quanto non ancora trapelato, dunque, potrebbe essere il chipset il principale elemento di differenziazione dei vari modelli della serie.

iPhone 15 da record per prezzi e accoglienza: la previsione

In tempi non sospetti vi abbiamo raccontato di come la generazione iPhone 14 non sia riuscita a conquistare il cuore degli utenti: negli ultimi sei mesi, i melafonini hanno fruttato ad Apple il 4% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da un produttore del calibro di Apple, che tradizionalmente fa dell’elevato livello di soddisfazione dei propri clienti un punto di forza indiscutibile, è lecito attendersi una reazione immediata, già con gli iPhone 15 attesi al lancio il prossimo autunno.

La presentazione dell’intera gamma dovrebbe avere luogo nel mese di settembre e, secondo le ultime previsioni, i miglioramenti qualitativi potrebbero accompagnarsi ad aumenti di prezzo da record: pare che i meno pregiati iPhone 15 siano destinati ad ereditare i prezzi di listino degli iPhone 14 Pro dello scorso anno. A dispetto di ciò, un analista è convinto che il pubblico darà ragione al colosso californiano: anche i numeri delle vendite sembrano destinati a raggiungere nuove vette.

L’analista in questione è Dan Ives, il cui nome è ben noto dalle parti di Wall Street: a suo dire, il totale degli utenti che in questo momento hanno in tasca un iPhone vecchio di almeno quattro anni sarebbe di 250 milioni; questi utenti — senza parlare dei clienti Apple dediti ad upgrade annuali — potrebbero essere indotti in forte tentazione dai nuovi iPhone 15. Tutto questo nonostante prezzi in vertiginoso aumento: Ives prevede un prezzo medio di vendita di 925 dollari, più alto di ben 100 dollari rispetto a quello degli ultimi 18 mesi.

Ce la farà Apple a trasformare in realtà le ottimistiche previsioni di Ives? Diteci la vostra nei commenti.

