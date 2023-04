I colleghi di 9to5Mac stanno continuando a seguire da molto vicino l’evoluzione dei rumor attorno ai prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max di Apple, smartphone attesi alla fine dell’estate 2023 e che dovrebbero essere molto interessanti sotto molti punti di vista.

Ad ogni nuova indiscrezione, in stretta collaborazione con il designer Ian Zelbo, la testata pubblica nuovi render dei prossimi flagship della mela morsicata. Grazie ad un nuovo set ancora più dettagliato di file CAD, provenienti da una fonte definita “molto attendibile”, sono stati realizzati nuovi render in linea con quelli realizzati sulla base delle precedenti indiscrezioni, eccezion fatta per due modifiche piuttosto evidenti.

iPhone 15 Pro: da dove siamo partiti…

Gli iPhone sono da sempre oggetto del desiderio di molti appassionati di tecnologia e, come sempre, non c’è nemmeno il tempo di conoscere i nuovi modelli che iniziano ad emergere le prime indiscrezioni sui modelli successivi, su quello che verrà dopo.

Non fa eccezione nemmeno la gamma iPhone 15. Le chiacchiere sul conto degli iPhone che arriveranno nel corso del 2023 sono iniziate già alcuni mesi prima che venissero annunciati gli iPhone 14 (del 2022).

Le prime indiscrezioni già parlavano del fatto che tutti e quattro i modelli avrebbero offerto la Dynamic Island (sancendo l’abbandono del notch) e avrebbero ospitato una porta USB Type-C (con la fondamentale collaborazione dell’UE) in luogo della storica porta Lightning.

Ma spostiamoci un po’ in avanti nel tempo e concentriamoci sui soli modelli Pro. All’inizio del mese di febbraio, 9to5Mac ha catturato la curiosità di tutti condividendo i primi render di iPhone 15 Pro realizzati a partire da file CAD; poco più tardi è toccato al modello Pro Max, messo in mostra dal noto leaker Ice Universe.

… dove eravamo rimasti

La questione è divenuta più interessante all’inizio del mese di aprile dove, dai render grezzi, siamo passati a render più accurati e di qualità che ci hanno aiutato a scoprire nel dettaglio i principali cambiamenti che avrebbero ottenuto i prossimi flagship di casa Apple, colorazione speciale inclusa.

Due delle principali novità estetiche degli iPhone 15 Pro, stando a questi render (basati su file CAD e su tutte le indiscrezioni trapelate fino a quel momento), sarebbero state i pulsanti allo stato solido e la maggiore sporgenza del comparto fotografico.

La seconda, almeno con riferimento al modello di punta (che sarà il Pro Max o l’Ultra, ancora non sembra proprio chiarissima la questione), è stata smontata da Ice Universe e ShrimpApplePro, due leaker molto attivi sui piani della mela morsicata.

La prima, invece, è stata più recentemente smontata direttamente dal noto analista Ming-Chi Kuo, lo stesso che aveva annunciato l’abbandono dei pulsanti fisici e il passaggio ai pulsanti allo stato solido; dovrebbe tuttavia debuttare il nuovo pulsante “Mute”.

Circa una settimana fa, il leaker @analyst941 ha condiviso i dettagli sul funzionamento del nuovo pulsante “Mute” che, in fin dei conti, potrebbe avere un comportamento molto simile al pulsante “Azione” presente su Apple Watch Ultra.

iPhone 15 Pro: eccolo in nuovi render aggiornati

Arriviamo ad oggi. Nelle ultime ore, i colleghi di 9to5Mac, grazie al prezioso contributo del solito Ian Zelbo, hanno pubblicato nuovi render degli iPhone 15 Pro, basati su un set di file CAD più dettagliato e tenendo conto di tutte le ultime indiscrezioni circolate nelle ultime settimane (e che vi abbiamo riportato poco sopra).

Come abbiamo ribadito qualche riga fa, sebbene sui pulsanti allo stato solido Apple sia stata costretta a fare marcia indietro per problemi legati alla produzione, reintegrando nei progetti degli smartphone i classici pulsanti separati per la gestione del volume, pare che il nuovo pulsante “Mute” debba comunque debuttare.

In questa prima galleria, potete vedere la differenza tra i render pubblicati in precedenza e il nuovo render di iPhone 15 Pro, che mostra pulsanti del volume separati ma mantiene il pulsante mute. Nel seguito, analizzeremo i nuovi render e, nello specifico, le differenze apportate a pulsanti e fotocamere.

Pulsanti allo stato solido? No grazie. Resta il nuovo pulsante “Mute”

Invece dei pulsanti a stato solido che tutti si aspettavano, come detto, Apple sembra essere tornata a un design più tradizionale, implementando ancora una volta i due pulsanti separati per regolare il volume. Un cambiamento significativo dei prossimi iPhone 15 Pro sarà il un nuovo pulsante “Mute”.

Questo pulsante di disattivazione dell’audio andrà a sostituire il comodissimo interruttore di disattivazione dell’audio in uscita e, si dice, andrà ad aggiungere ulteriori funzionalità; secondo voci di corridoio, potrebbe andare ad emulare il pulsante di azione presente sull’Apple Watch Ultra.

È importante notare che, per differenziare ulteriormente la gamma iPhone 15 Pro dalla gamma “base”, questo nuovo pulsante mute non sarà presente sui modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus che manterranno l’interruttore esistente per la disabilitazione dell’audio in uscita (e della suoneria).

Le fotocamere sembrano meno terribili rispetto alle ipotesi iniziali

Mentre i primi CAD e i vari schemi trapelati in precedenza mettevano in mostra un gigantesco modulo fotografico, con singole sporgenze maggiori rispetto all’intero modulo fotografico presente sull’attuale iPhone 14 Pro, i render CAD aggiornati, per fortuna, mostrano qualcosa di meno terribile e molto più ragionevole.

A fronte di un modulo fotografico che diventa ancora più grande, le sporgenze dovrebbero risultare molto meno spinte (e pugno in un occhio) del previsto.

L’iPhone 15 Pro Max sembra mantenere un modulo fotografico leggermente più grane rispetto a quello del fratello minore, dando credito alle indiscrezioni che parlano dell’implementazione di un teleobiettivo periscopico.

Sarebbe una prima volta per la gamma iPhone e si dice che, almeno per questa generazione, possa trattarsi di una caratteristica esclusiva del modello di punta (per poi arrivare anche sul modello Pro nel 2024).

Siamo così distanti dal design definitivo?

Oltre a mostrare finalmente il “nuovo” (e più aderente con le ultime indiscrezioni) design dei pulsanti e aggiornare l’aspetto del comparto fotografico, questi CAD confermano anche molti dettagli di progettazione già presenti nei modelli CAD condivisi in precedenza.

Tra le altre specifiche estetiche, è possibile notare come le cornici attorno al display siano incredibilmente strette, sappiamo benissimo che al posto della cara e vecchia Lightning sarà presente presente una più attuale porta USB Type-C e che l’intero telaio di entrambi gli smartphone risulterà molto più arrotondato rispetto a quello dell’attuale serie iPhone 14.

In soldoni, il fatto che i nuovi render diffusi da 9to5Mac non differiscano poi tanto dai precedenti, ci porta a pensare che grosso modo, al netto di alcuni dettagli ancora da limare, gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max “reali” saranno molto simili a come appaiono in questi render.

Certo, sarebbe stupido pensare che, da qui a settembre, non vengano fuori nuovi dettagli e nuove indiscrezioni che aiuteranno ad affinare ulteriormente il design dei prossimi flagship della mela morsicata fino a raggiungere il design definitivo, che scopriremo solamente nel momento in cui Tim Cook svelerà i nuovi modelli allo Steve Jobs Theater presso l’Apple Park di Cupertino.

Alla pari di 9to5Mac, anche noi continueremo a monitorare la situazione e non mancheremo di aggiornarvi nel momento in cui emergessero nuove informazioni al riguardo.

