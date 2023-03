A sei giorni di distanza dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima, le quarte di questo ciclo di sviluppo, Apple ha avviato il rilascio delle nuove versioni in anteprima per tutti i suoi sistemi operativi, mobili e non.

Da pochi minuti, gli sviluppatori hanno iniziato a ricevere le Release Candidate di iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e macOS 13.3 Ventura, potenzialmente l’ultimo step nell’evoluzione di questi aggiornamenti intermedi che, salvo sorprese, arriveranno la prossima settimana. Scopriamo tutti i dettagli di queste nuove versioni in anteprima.

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle Release Candidate dei vari iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e macOS 13.3 Ventura, non perdendo tempo rispetto al rilascio della precedente tornata di versioni in anteprima.

Come previsto, sembra che questi aggiornamenti intermedi abbiano attraversato uno sviluppo “sano” che dovrebbe culminare, come anticipato, con l’arrivo in forma stabile di tutte queste versioni intermedie già la prossima settimana, con lunedì 27 marzo fortemente candidato (per completezza d’informazione, lo scorso anno iOS 15.4 venne rilasciato in forma stabile a metà del mese di marzo 2022).

Prima di scoprire i dettagli di queste build, ricordiamo che per iOS, watchOS e tvOS si tratta del quarto ciclo di sviluppo intermedio, mentre per iPadOS e macOS, rilasciati in forma stabile per la prima volta solo un mese dopo rispetto agli altri, si tratta del terzo ciclo di sviluppo intermedio.

Release Candidate di iOS 16.4 e iPadOS 16.4

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20E246 e sostituisce la 20E5239b rilasciata come beta 4 di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 nella serata di mercoledì 15 marzo.

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20T253 e sostituisce la 20T5249a rilasciata come beta 4 di watchOS 9.4 sei giorni fa. Come già sottolineato con l’arrivo delle precedenti beta, a differenza della precedente versione watchOS 9.3 , il cambio di lettera (terzo carattere alfanumerico nel codice della build) potrebbe suggerire l’arrivo di novità importanti.

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20L497 e sostituisce la 20L5490a rilasciata come beta 4 di tvOS 16.4 nella serata di martedì 14 febbraio. Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentrano su piccoli miglioramenti e sulla risoluzione di problematiche presenti nelle precedenti versioni ma stavolta, al pari di quanto segnalato per watchOS (cambio della lettera rispetto a tvOS 16.3 ), potrebbero esserci novità di rilievo.

La nuova build in anteprima di macOS è la 22E252 e sostituisce la 22E5246b rilasciata come beta 4 di macOS 13.3 Ventura la settimana scorsa.

Vi segnaliamo, inoltre, che Apple ha rilasciato anche le Release Candidate di iOS 15.7.4 e iPadOS 15.7.4 (numero di build 19H321), aggiornamenti minori per iOS 15 e iPadOS 15, sistemi operativi di vecchia generazione, che arriveranno la prossima settimana su tutti i dispositivi compatibili (ovvero iPhone 6s/6s Plus e iPhone 7/7 Plus).

Qualora siate desiderosi di conoscere le note di rilascio ufficiali di tutte queste nuove build, vi rimandiamo alla pagina dedicata a novità e aggiornamenti sul portale degli sviluppatori Apple.

Tutte le novità introdotte con le precedenti versioni in anteprima

Con le precedenti quattro versioni in anteprima, parte di questo ciclo di sviluppo, Apple ha introdotto diverse novità su iOS e iPadOS 16.4 e una piccola novità su tvOS 16.4. Ecco un breve riepilogo, di tutte le novità introdotte finora.

Novità di iOS 16.4 e iPadOS 16.4

Novità introdotte con la beta 1 Nuove funzionalità per Safari e i browser di terze parti Novità per il supporto alle reti 5G Emoji Unicode 15.0 Novità per Apple Podcast e Musica Il proprio piano Apple Care direttamente nelle impostazioni Anteprime dettagliate per i link Mastodon nell’app Messaggi Nuovo filtro per le Full immersion e nuovi comandi rapidi Arriva il dettaglio sui consumi dell’Always-on Display Novità per l’accessibilità Nuovi widget per l’app Wallet Torna la nuova architettura dell’app Home Nuovo meccanismo di accesso al programma beta

Novità introdotte con la beta 2 Animazione di cambio pagina in Libri di Apple Nuove informazioni su Apple Music Classical Novità per il piano Apple Care direttamente nelle impostazioni Novità per l’app Apple Podcast Novità per le impostazioni dello schermo sempre attivo Apple Pay sbarca in Corea del Sud

Novità introdotte con la beta 3 Possibilità di accedere alle versioni in anteprima con un ID Apple differente Lavori in corso per i “Rapid Security Response” In futuro, Apple Car Key potrebbe non funzionare più tramite NFC Ulteriori passi in avanti per Apple Music Classical (resa poi ufficiale un paio di giorni dopo) Nuovi colori per i quadranti di Apple Watch (ovviamente impattano anche su watchOS 9.4)

Novità introdotte con la beta 4 Nuova schermata di avvio per il Game Center



È doveroso sottolineare che alcune di queste novità sono presenti anche nelle beta di macOS 13.3 Ventura.

Novità di tvOS 16.4

Novità introdotte con la beta 4 Funzionalità di generazione del linguaggio naturale di Siri



Sebbene Apple non specifichi quali siano le novità introdotte dalla Release Candidate di iOS 16.4 e di iPadOS 16.4, al pari di quanto successo con le precedenti beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4, è possibile che vengano introdotte ulteriori funzionalità (o che assisteremo all’ottimizzazione di quelle già incluse in precedenza), che si aggiungeranno alla classica risoluzione dei bug e ai miglioramenti alle performance generali di sistema, fisiologici di ogni aggiornamento.

Nelle ore successive al rilascio riporteremo di seguito le novità, sottolineando che, nel caso in cui sviluppatori e beta tester pubblici non riscontrino bug o gravi malfunzionamenti, questa build è seriamente candidata a diventare iOS 16.4 e iPadOS 16.4 stabile la prossima settimana.

Isolamento vocale per le chiamate su rete mobile

Una nuova funzionalità scovata sulla Release Candidate di iOS 16.4 è l’isolamento vocale per le chiamate effettuate tramite rete mobile.

La funzionalità, secondo quanto affermato da Apple, darà priorità alla voce dell’utente, cercando di limitare il rumore dell’ambiente circostante per rendere le telefonate più chiare, sia per l’utente che per l’interlocutore.

L’isolamento vocale era stato già introdotto con iOS 15 e macOS 12 Monterey per le chiamate VoIP tramite FaceTime, WhatsApp e altre app; ora, come detto, è disponibile anche per le chiamate effettuate tramite la tradizionale rete mobile.

Per usufruire della funzionalità, in chiamata, sarà sufficiente accedere al centro di controllo, effettuare un tap sull’icona relativa al microfono e selezionare “Isolamento vocale” dal menu che viene mostrato.

Il rilevamento delle immagini duplicate si estende alla libreria condivisa di iCloud

Una delle funzionalità introdotte con iOS 16 è il “rilevamento delle immagini duplicate”: l’app Foto, nel momento in cui rileva la presenza di doppioni, visualizzerà una cartella “Duplicati” nella sezione “Utilità” della scheda “Album”; da lì, l’utente può effettivamente raggruppare tutte queste immagini in modo da eliminare i duplicati.

Al momento del lancio della funzionalità, essa funzionava solo con le foto personali, sia con quelle presenti sullo smartphone che con quelle sincronizzate con iCloud.

Con il prossimo feature update, ovvero iOS 16.4, Apple sta estendendo le potenzialità di questa funzionalità per funzionare anche con le foto della “Libreria condivisa di iCloud”, contribuendo a fare ordine anche sugli album condivisi dai gruppi familiari.

Novità per il supporto alle Notifiche di esposizione al COVID-19

A partire da iOS 16.4, le autorità sanitarie potranno decidere di interrompere l’adozione dell’API Exposure Notifications lanciata nel 2020 da Apple e Google per favorire il tracciamento dei contatti da COVID-19.

Quando un’autorità sanitaria locale deciderà di interrompere il supporto per la funzione, gli utenti vedranno un messaggio sul proprio iPhone che li informa di tale decisione.

La tua autorità sanitaria ha disattivato le Notifiche di esposizione. Il tuo iPhone non registra più i dispositivi nelle vicinanze e non sarà in grado di avvisarti di possibili esposizioni. I dati sull’esposizione raccolti in precedenza vengono automaticamente cancellati.



L’app che sfruttava questa API in Italia era Immuni, dismessa lo scorso 31 dicembre, ritirata dagli store e non più funzionante da quella data.

Le nuove Release Candidate dei sistemi operativi iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e macOS 13.3, sono al momento disponibili per i soli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (le beta 4 di iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e di macOS 13.3), dovranno assicurarsi di avere selezionato l’opzione per ricevere le nuove versioni beta nelle nuove impostazioni degli aggiornamenti di sistema. Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili dovranno installare il profilo sviluppatore aggiornato per l’ultima volta e potranno poi aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.

Aggiornamento del 21 marzo 2023, ore 19:10

Apple ha rilasciato anche la Release Candiate pubbliche

Come da previsioni, a circa un’ora di distanza dal rilascio agli sviluppatori, Apple ha avviato il rilascio delle nuove Release Candidate dei vari iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4, e macOS 13.3 Ventura anche ai beta tester pubblici. Come di consueto, tutte le nuove build portano sui dispositivi dei beta tester pubblici le medesime build rilasciate in precedenza agli sviluppatori registrati come RC. Nello specifico di iOS 16.4, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 5,45 GB su iPhone 14 Pro.

Coloro che hanno già installato le precedenti beta pubbliche, potranno scaricare gli aggiornamenti via OTA direttamente dai loro iPhone o iPad compatibili, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”; lo stesso discorso vale per gli altri dispositivi coinvolti. Per coloro che, invece, volessero per la prima volta provare una beta pubblica di iOS o iPadOS (o di qualsiasi altro dei dispositivi compatibili coi prossimi sistemi operativi della mela morsicata), è necessario iscriversi al Apple Beta Software Program, registrare il proprio dispositivo, e procedere con l’installazione dell’aggiornamento.

