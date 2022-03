Nella giornata di oggi, Apple ha avviato il rilascio di una nuova serie di aggiornamenti software per i suoi vari sistemi operativi. Tra gli aggiornamenti disponibili per il download dalla serata di oggi troviamo iOS 15.4 e iPadOS 15.4. L’azienda di Cupertino ha avviato anche il rilascio di tvOS 15.4. In fase di distribuzione è anche macOS Monterey 12.3 e HomePod 15.4. Si aggiorna anche watchOS che raggiunge la versione 8.5. Le nuove versioni dei sistemi operativi Apple introducono svariate funzionalità andando, inoltre, ad eliminare bug e problematiche delle versioni precedenti. Vediamo i dettagli completi.

Apple avvia il rilascio di iOS 15.4 e iPadOS 15.4

Partiamo da iOS 15.4. La nuova versione del sistema operativo degli iPhone è in fase di distribuzione in queste ore ed introduce l’opzione per l’utilizzo del Face ID quando si indossa una mascherina. Attivando quest’opzione, la funzione di scansione e riconoscimento del volto si concentra sugli occhi e sulle aree del volto che non sono coperte dalla mascherina, garantendo la stessa sicurezza nello sblocco garantita dal Face ID “standard”.

Da notare, inoltre, che con iPad OS 15.4 viene introdotta la funzione Universal Control che permette di controllare più dispositivi macOS e/o più iPad con le stesse periferiche (mouse/trackpad e tastiera). L’aggiornamento introduce anche 37 nuove emoji. C’è anche la possibilità di aggiungere domini personalizzati a iCloud Mail direttamente dal proprio dispositivo e una serie di miglioramenti per Siri (tra cui una voce aggiuntive).

Viene introdotto il supporto al certificato COVID-19 dell’UE in versione digitale all’interno dell’app Salute e in Apple Wallet. L’applicazione Podcast si aggiorna con un sistema di filtri che consente di semplificare la ricerca degli episodi mentre viene introdotto il supporto alla traduzione delle pagine web per l’italiano di Safari.

Da segnalare che le funzioni di SharePlay di FaceTime possono essere avviate ora direttamente dalle app supportate. Gli aggiornamenti possono essere scaricati già da questo momento. Per avviare il download è sufficiente accedere alle Impostazioni del proprio dispositivo iOS/iPadOS e recarsi nella sezione Aggiornamento software.

Disponibili anche tvOS 15.4, macOS 12.3, HomePod 15.4 e watchOS 8.5

Per quanto riguarda tvOS 15.4, si tratta di un aggiornamento che si concentra prevalentemente su bug fix e ottimizzazioni generali. Segnaliamo, però, la presenza di alcune novità come il supporto alle reti Wi-Fi captive con la possibilità di utilizzare il proprio iPhone o il proprio iPad per completare uno step aggiuntivo per l’accesso (come potrebbe avvenire, ad esempio, quando ci si collega a reti Wi-Fi di un hotel).

Vengono introdotte anche alcune novità per il player video con la presenza di una coda con i contenuti suggeriti al termine della visione e una nuova funzione per la regolazione del volume. L’aggiornamento è scaricabile tramite la sezione Aggiornamento software delle Impostazioni. Il download della nuova versione del software avverrà in automatico se tale impostazione è attivata nel sistema.

Aggiornamento anche per macOS Monterey che raggiunge la versione 12.3. La principale novità dell’aggiornamento è rappresentata dal supporto alla funzionalità Universal Control, la stessa già vista per iPad OS 15.4. Da notare, inoltre, che la nuova versione di macOS risolve il problema del battery drain legato al Bluetooth, un bug che era emerso nella versione 12.2 del sistema operativo in alcuni modelli macOS. Come di consueto, inoltre, il sistema operativo desktop di Apple si arricchisce anche con diversi aggiornamenti di sicurezza. macOS Monterey 12.3 è in fase di rilascio ed è scaricabile sui propri dispositivi macOS andando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Anche il software di HomePod si aggiorna e raggiunge la versione 15.4. Viene introdotto il supporto alle reti Wi-Fi captive. Da segnalare anche l’introduzione di una nuova voce per Siri. A completare la serie di aggiornamenti in fase di rilascio da parte di Apple troviamo watchOS 8.5. Il sistema operativo di Apple Watch si aggiorna arricchendosi con diverse funzionalità. Ci sono 14 nuove emoji ed un aggiornamento dedicato alla funzione per il rilevamento del ritmo cardiaco irregolare. Con la nuova versione di watchOS, inoltre, è possibile autorizzare acquisti e abbonamenti di Apple TV.

Come scaricare la nuova versione di iOS, iPadOS, tvOS, macOS, watchOS e HomePod

Le nuove versioni dei vari OS di Apple sono in fase di distribuzione a partire da questo pomeriggio. Per gli utenti c’è, quindi, già la possibilità di avviare il download e la conseguente installazione delle versioni aggiornate del sistema operativo del proprio dispositivo. Per avviare il download delle nuove versioni di iOS, iPadOS e macOS è sufficiente accedere alla sezione dedicata agli aggiornamenti presente nelle impostazioni del sistema operativo.

Per aggiornare watchOS all’ultima versione disponibile è possibile accedere all’app Apple Watch del proprio iPhone ed andare in Generali > Aggiornamento software. Da notare che l’installazione può avvenire solo se lo smartwatch ha almeno il 50% di carica residua. tvOS scarica e installata l’aggiornamento in automatico ma se tale funzione non è abilitata nelle impostazioni è sufficiente accedere al menu Impostazioni e recarsi nella sezione dedicata agli aggiornamenti software. HomePod scarica in automatico gli aggiornamenti. Se la funzione dovesse essere disattivata, il download può essere effettuato dall’app Home.

