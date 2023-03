Dopo i concept di watchOS 10 e iOS 17, il noto designer Parker Ortolani ha messo realizzato un concept anche per iPadOS 17, evidenziando la sua personalissima visione di ciò che dovrebbe offrire la prossima versione del sistema operativo per i tablet della mela morsicata.

Il sistema operativo, al pari degli altri sistemi operativi mobili e non di Apple, dovrebbe essere annunciato in occasione del keynote di apertura della Worldwide Developer Conference di quest’anno. Finora, sono trapelate poche indiscrezioni sulla prossima versione di iPadOS, vuoi per il maggior interesse che cattura iOS, vuoi perché pare che quest’anno Apple possa dirottare risorse verso xrOS, l’inedito sistema operativo dedicato alla realtà mista che debutterà con il visore Reality Pro. Scopriamo, quindi, cosa ha immaginato il designer nel suo concept.

iPadOS 17 immaginato in un interessante concept

Sono passati circa quattro mesi da quando Apple ha rilasciato per la prima volta in versione stabile iPadOS 16, quello che è attualmente il più recente sistema operativo per iPad, e adesso si inizia a parlare di iPadOS 17, designato successore che arriverà più avanti nel corso del 2023.

I primi passi in tal senso si concretizzano attraverso un interessante concept di iPadOS 17 realizzato dal noto designer Parker Ortolani, lo stesso che lo scorso anno aveva realizzato un concept di iPadOS 16 e che negli ultimi tempi ci ha regalato un concept di watchOS 10 e un concept di iOS 17: il designer ha voluto mettere nero su bianco la sua personalissima visione di cosa vorrebbe vedere sul prossimo sistema operativo per i tablet della mela morsicata.

Novità per Stage Manager

La funzionalità Stage manager, introdotta con iPadOS 16 e macOS 13 per potenziare il multitasking, è immaginata in veste ancora più potenziata.

Nel concept è pensata per convergere con la visualizzazione di più finestre affiancate per offrire un commutatore di app unificato che consente di visualizzare le app a schermo intero, le app sovrapposte e i vari “Stage” in un unico posto.

Il designer ha immaginato anche la possibilità di trascinare un’app nella parte superiore dello schermo per generare un layout ordinato e intelligente per le varie finestre.

Nuove potenzialità per la Apple Pencil su iPad Pro

Nella sua personalissima visione di iPadOS 17, Ortolani ha immaginato una nuova potenzialità chiamata Apple Pencil Dial per gli utenti che sfruttano la Apple Pencil sugli iPad Pro.

Questo “quadrante” si apre quando l’utente posiziona la Apple Pencil per puntare determinati elementi delle app, offrendo scorciatoie e l’accesso rapido agli strumenti. E in combinazione con la nuova Anteprima per iPad, consente un editing dei documenti più rapido ed efficiente.

Schermata iniziale e Dock ricevono i superpoteri

Un’altra novità pensata dal designer riguarda la schermata iniziale e la Dock (la barra dei collegamenti rapidi) di iPadOS 17.

In sostanza, l’utente potrebbe aggiungere file e cartelle alla schermata iniziale o alla dock per avervi rapido accesso, senza la necessità di dovere aprire l’app Files.

È incluso anche un menu di scelta rapida che consente di visualizzare tutte le finestre aperte di un’app, avviare una nuova visualizzazione divisa o uno stage, aprire un file o un’app su un altro display e altro ancora.

La schermata di blocco personalizzabile sbarca sugli iPad

Un altro pezzo forte del concept è la presenza su iPadOS 17 della schermata di blocco personalizzabile che ha debuttato con iOS 16.

Sui tablet, però, risulterebbe ancora più personalizzabile, consentendo agli utenti di aggiungere un massimo di otto widget (contro i quattro consentiti da iOS 16), scegliere tra una vasta gamma di orologi e mantenere comunque l’intera pila delle notifiche sulla parte destra (in vista landscape) o sulla parte inferiore (in vista portrait).

Un menu per i collegamenti rapidi potrebbe essere una soluzione ideale

L’ultima chicca di questo concept, dota iPadOS 17 di un nuovo menu di scorciatoie (raggiungibili tramite tastiera) che consentono un rapido accesso a tantissime funzionalità.

Da quanto mostra questa immagine, premendo la barra spaziatrice si accede alla barra di ricerca, con Fn+M si accede a Stage Manager, con shift+Fn+A si accede alla libreria delle app, con Fn+Q si accede alle note rapide, con Fn+S si accede a Siri, con Fn+C si accede al centro di controllo, con Fn+N si accede al centro delle notifiche e così via, dando anche la possibilità di sfruttare ulteriori scorciatoie.

Al pari del concept di iOS 17, ecco lo sfondo pensato per iPadOS 17

Qualche settimana prima, un po’ ad anticipare i propri lavori sul concept, il designer aveva condiviso un tweet contenente lo sfondo che avrebbe poi sfruttato sull’iPad da inserire nelle varie infografiche legate al concept.

Lo sfondo, visibile qui sotto, presenta la stessa geometria di quelli pensati nel concept di iOS 17 (alternanza di forme geometriche e varie sfumature gradiente di colore); i colori, tuttavia, sembrano più caldi e vividi rispetto a quelli un po’ più smorti condivisi in precedenza.

Quando debutterà ufficialmente iPadOS 17?

Come anticipato in apertura, rifacendoci alla tradizione, Apple dovrebbe presentare iPadOS 17 durante il keynote di apertura della WWDC 2023, storicamente programmata per l’inizio del mese di giugno.

In compagnia del sistema operativo per iPad, arriveranno anche le nuove versioni di tutti gli altri sistemi operativi, mobili e non, del colosso di Cupertino, ovvero iOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17.

A loro si dovrebbe affiancare il debuttante xrOS (nome ancora non definitivo), il sistema operativo dedicato alla realtà mista (virtuale e aumentata) che debutterà con il visore Reality Pro; stando a quanto trapelato in precedenza, sembra che questo inedito sistema operativo avrà la precedenza su tutti gli altri in termini di risorse assegnate.

Al netto di ciò, dopo l’annuncio, tutti i sistemi operativi entreranno nella fase di sviluppo che durerà fino al momento del rilascio in forma stabile previsto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno: per farci un’idea, iOS 16, tvOS 16 e watchOS 9 sono stati rilasciati, in forma stabile il 12 settembre 2022, mentre macOS 13 e iPadOS 16 hanno subito un ritardo e sono stati rilasciati solo un mese più tardi (cosa che non dovrebbe ripetersi quest’anno).

