A poco meno di due settimane di distanza dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima che hanno inaugurato il nuovo ciclo di sviluppo, Apple ha rilasciato le nuove versioni in anteprima per tutti i suoi sistemi operativi, mobili e non.

Da pochi minuti, gli sviluppatori hanno iniziato a ricevere le beta 2 di iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e macOS 13.3 Ventura, nuovi aggiornamenti intermedi che dovrebbero arrivare, salvo sorprese, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Beta 2 di iOS 16.4, macOS 13.3 e gli altri OS di casa Apple

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 2 dei vari iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e macOS 13.3 Ventura, non perdendo tempo rispetto al rilascio della precedente tornata di versioni in anteprima.

Dietro questa fretta potrebbero celarsi due motivazioni distinte: o le beta 1 erano davvero piene di bug, o Apple sta correndo per cercare di introdurre tutte le nuove funzionalità già presentate ma ancora mai implementate sui propri sistemi operativi.

Prima di scoprire i dettagli di queste build, parte di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso nel corso dell’inverno (basandoci su quanto fatto lo scorso anno, iOS 15.4 venne rilasciato a metà del mese di marzo 2022), ricordiamo che per iOS, watchOS e tvOS si tratta del quarto ciclo di sviluppo intermedio, mentre per iPadOS e macOS, rilasciati in forma stabile per la prima volta solo un mese dopo rispetto agli altri, si tratta del terzo ciclo di sviluppo intermedio.

Beta 2 di iOS 16.4 e iPadOS 16.4

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20E5223e e sostituisce la 20E5212f rilasciata come beta 1 di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 nella serata di giovedì 16 febbraio.

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20E5223e e sostituisce la 20E5212f rilasciata come beta 1 di e nella serata di giovedì 16 febbraio. Beta 2 di watchOS 9.4

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20T5233d e sostituisce la 20T5222g rilasciata come beta 1 di watchOS 9.4 circa due settimane fa fa. A differenza della precedente versione watchOS 9.3 , il cambio di lettera (terzo carattere alfanumerico nel codice della build) potrebbe suggerire l’arrivo di novità importanti.

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20T5233d e sostituisce la 20T5222g rilasciata come beta 1 di circa due settimane fa fa. A differenza della precedente versione , il cambio di lettera (terzo carattere alfanumerico nel codice della build) potrebbe suggerire l’arrivo di novità importanti. Beta 2 di tvOS 16.4

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20L5474e e sostituisce la 20L5463g rilasciata come beta 1 di tvOS 16.4 nella serata di giovedì 16 febbraio. Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentrano su piccoli miglioramenti e sulla risoluzione di problematiche presenti nelle precedenti versioni ma stavolta, al pari di quanto segnalato per watchOS (cambio della lettera rispetto a tvOS 16.3 ), potrebbero esserci novità di rilievo.

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20L5474e e sostituisce la 20L5463g rilasciata come beta 1 di nella serata di giovedì 16 febbraio. Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentrano su piccoli miglioramenti e sulla risoluzione di problematiche presenti nelle precedenti versioni ma stavolta, al pari di quanto segnalato per watchOS (cambio della lettera rispetto a ), potrebbero esserci novità di rilievo. Beta 2 di macOS 13.3 Ventura

La nuova build in anteprima di macOS è la 22E5230e e sostituisce la 22E5219e rilasciata come beta 1 di macOS 13.3 Ventura un paio di settimane fa.

Qualora siate desiderosi di conoscere le note di rilascio ufficiali di tutte queste nuove build, vi rimandiamo alla pagina dedicata a novità e aggiornamenti sul portale degli sviluppatori Apple.

Tutte le novità introdotte con le precedenti versioni in anteprima

Già con le prime versioni in anteprima del nuovo ciclo di sviluppo, Apple ha introdotto diverse novità su iOS e iPadOS 16.4. Ecco un breve riepilogo, di tutte le novità introdotte finora.

Novità di iOS 16.4 e iPadOS 16.4

Novità introdotte con la beta 1 Nuove funzionalità per Safari e i browser di terze parti Novità per il supporto alle reti 5G Emoji Unicode 15.0 Novità per Apple Podcast e Musica Il proprio piano AppleCare direttamente nelle impostazioni Anteprime dettagliate per i link Mastodon nell’app Messaggi Nuovo filtro per le Full immersion e nuovi comandi rapidi Arriva il dettaglio sui consumi dell’Always-on Display Novità per l’accessibilità Nuovi widget per l’app Wallet Torna la nuova architettura dell’app Home Nuovo meccanismo di accesso al programma beta



Le novità della beta 2 di iOS 16.4 e iPadOS 16.4

Sebbene Apple non specifichi quali siano le novità introdotte dalla beta 2 di iOS 16.4 e di iPadOS 16.4, al pari di quanto successo con le precedenti beta 1, ci sarà sicuramente qualcosa di nuovo, al netto della risoluzione dei bug e dei miglioramenti alle performance generali di sistema, fisiologici di ogni aggiornamento.

Nelle ore successive al rilascio, andranno emergendo tutte le novità e ve le riporteremo di seguito.

… sezione in aggiornamento …

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 2 dei sistemi operativi iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e macOS 13.3, sono al momento disponibili per i soli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (le beta 1 di iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e di macOS 13.3), dovranno assicurarsi di avere selezionato l’opzione per ricevere le nuove versioni beta nelle nuove impostazioni degli aggiornamenti di sistema. Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili dovranno installare il profilo sviluppatore aggiornato per l’ultima volta e potranno poi aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.