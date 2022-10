A una settimana esatta dal rilascio delle precedenti beta e a un mese dal rilascio delle versioni stabili di iOS 16, watchOS 9 e tvOS 16 per tutti i dispositivi compatibili, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori di una nuova tornata di versioni in anteprima dei propri sistemi operativi, mobili e non.

Il colosso di Cupertino continua a rilasciare una nuova beta settimanale per ognuno dei propri sistemi operativi, avvicinandoci sempre più al momento del rilascio in forma stabile, che secondo Mark Gurman potrebbe essere imminente: Apple sta infatti rilasciando le beta 5 di iOS 16.1 e tvOS 16.1, la beta 6 di iPadOS 16.1 e la beta 11 di macOS 13 Ventura; al pari di settimana scorsa, per il momento non viene rilasciata alcuna nuova beta per watchOS 9.1 ma confidiamo che possa arrivare domani. Scopriamo i dettagli delle nuove build e le novità che queste introducono.

Apple: ecco le beta 5 di iOS 16.1, tvOS 16.1, la beta 6 di iPadOS 16.1 e la beta 11 di macOS 13

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 5 di iOS 16.1 e tvOS 16.1, della beta 12 di iPadOS 16 (è la medesima build della beta 5 di iOS 16.1) e della beta 11 di macOS 13 Ventura, mantenendo la cadenza settimanale nel rilascio degli aggiornamenti in anteprima (tranne per watchOS 9.1, come anticipato)

Scopriamo i dettagli di tutte queste build in anteprima, ulteriore passo di un percorso di sviluppo che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro la fine del mese di ottobre, in concomitanza con un evento focalizzato su Mac e iPad (anche se, secondo l’autorevole firma di Mark Gurman, l’evento potrebbe non svolgersi e le novità potrebbero arrivare tramite comunicati stampa): più o meno in quel periodo verranno rilasciati per la prima volta in forma stabile macOS 13 Ventura e iPadOS 16, mentre gli altri sistemi operativi riceveranno tante nuove funzionalità.

iOS 16.1 beta 5 e iPadOS 16.1 beta 6

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), e di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20B5072b e sostituisce la 20B5064c rilasciata come beta 4 di iOS 16.1 e beta 5 di iPadOS 16.1 la scorsa settimana. È corretto segnalare che il portale degli sviluppatori Apple faccia riferimento alla build di iPadOS come “beta 12 di iPadOS 16“.

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), e di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20B5072b e sostituisce la 20B5064c rilasciata come di e di la scorsa settimana. È corretto segnalare che il portale degli sviluppatori Apple faccia riferimento alla build di iPadOS come “beta 12 di iPadOS 16“. tvOS 16.1 beta 5

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20K5068a e sostituisce la 20K5062a rilasciata come beta 4 di tvOS 16.1 . Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentrano su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche già presenti.

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20K5068a e sostituisce la 20K5062a rilasciata come di . Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentrano su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche già presenti. macOS 13 Ventura beta 11

La nuova build in anteprima di macOS è la 22A5373b e sostituisce la 22A5365d rilasciata come beta 10 la scorsa settimana. Il grosso delle funzionalità è stato ormai introdotto e con il sistema operativo dei computer Mac, Apple si sta concentrando sull’ottimizzazione finale di tutte le novità attese.

Qualora siate desiderosi di conoscere le note di rilascio ufficiali di tutte queste nuove build, vi rimandiamo alla pagina dedicata a novità e aggiornamenti sul portale degli sviluppatori Apple.

Tutte le novità emerse finora dalle precedenti beta di iOS 16.1 e iPadOS 16

Per quanto concerne iOS, sappiamo che alcune nuove funzionalità del sistema operativo, attese già con il lancio iniziale in forma stabile ma non effettivamente arrivate, verranno rilasciate in forma stabile nei prossimi mesi (per maggiori informazioni al riguardo, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato): alcune di queste si sono già manifestate in occasione del rilascio della beta 1 di iOS 16.1; con la beta 2, invece, Apple si è più concentrata sulla risoluzione di bug presenti all’interno della prima declinazione stabile del sistema operativo e segnalati ampiamente dagli utenti (tanto che Apple ha dovuto rilasciare sul canale stabile iOS 16.0.2 in forma di aggiornamento correttivo). Con le beta 3 e beta 4, infine, sono state affinate alcune funzionalità e sono emersi nuovi dettagli sulle funzionalità in arrivo.

Per quanto concerne iPadOS, invece, il rilascio in forma stabile è, come sappiamo, stato posticipato rispetto agli altri sistemi operativi per potere preparare al meglio alcune delle funzionalità (leggasi Stage Manager) che debutteranno proprio con la nuova versione del sistema operativo degli iPad (che verrà lanciato direttamente in versione iPadOS 16.1). A proposito di Stage Manager, la beta 4 di iPadOS 16.1 ha esteso il supporto alla funzionalità a due iPad Pro che non ospitano il chip Apple Silicon M1.

Le novità della beta 5 di iOS 16.1/beta 6 di iPadOS 16.1

Nel seguito, riportiamo tutte le novità che vanno emergendo dalle nuove beta 5 di iOS 16.1 e beta 6 di iPadOS 16.1, appena rilasciate da Apple agli sviluppatori su tutti i dispositivi compatibili.

… sezione in aggiornamento …

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta dei sistemi operativi iOS 16.1, iPadOS 16.1, tvOS 16.1 e macOS 13 Ventura sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni beta potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: presto dovrebbero uscire anche le nuove beta pubbliche (solitamente vengono di rilasciate meno di 24 ore dopo) ed entro domani sera, come avvenuto settimana scorsa, ci aspettiamo il rilascio della beta 5 anche di watchOS 9.1; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ci saranno novità al riguardo.

Secondo Gurman, iOS 16.1, iPadOS 16.1 e macOS 13 Ventura arriveranno il 24 ottobre

Nella giornata di ieri, Mark Gurman di Bloomberg, una firma autorevole per quanto concerne i piani di Apple, ha pubblicato un post su Twitter con il quale ha fatto sapere che, con buona probabilità, il colosso di Cupertino potrebbe rilasciare iPadOS 16.1 il 24 ottobre, al netto di nuovi bug o imprevisti, portando a prova della sua tesi il fatto che Apple, storicamente, abbia fatto dei lanci nella settimana della “chiamata sugli utili” (ovvero la discussione dei risultati finanziari del trimestre) in ottobre.

iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th — barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October. — Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2022

Ipotizzando che Gurman abbia ragione, unendo l’indiscrezione fornita con le tempistiche tenute da Apple nel rilascio degli aggiornamenti e con il modus operandi messo in atto con l’evento di settembre, in occasione del quale sono stati lanciati i nuovi iPhone 14, Apple Watch 8, Watch SE, Watch Ultra e le AirPods Pro di seconda generazione, possiamo immaginare il seguente scenario:

Martedì 18 ottobre 2022

Apple rilascerà le RC (Release Candidate) di iOS 16.1 , iPadOS 16.1 , watchOS 9.1 , tvOS 9.1 e macOS 13 Ventura ; nel momento in cui non dovessero esserci bug importanti, queste stesse build verrebbero successivamente rilasciate in forma stabile.

Apple rilascerà le (Release Candidate) di , , , e ; nel momento in cui non dovessero esserci bug importanti, queste stesse build verrebbero successivamente rilasciate in forma stabile. Lunedì 24 ottobre 2022

Apple rilascerà le versioni stabili di iOS 16.1 , iPadOS 16.1 , watchOS 9.1 , tvOS 9.1 e macOS 13 Ventura . Per la prima volta, le nuove versioni di iPadOS e macOS raggiungeranno tutti i dispositivi compatibili.

Apple rilascerà le versioni stabili di , , , e . Per la prima volta, le nuove versioni di iPadOS e macOS raggiungeranno tutti i dispositivi compatibili. Mercoledì 19 o mercoledì 26 ottobre 2022

Potenziali date per la presentazione dei nuovi dispositivi del mondo iPad e del mondo mac attraverso dei comunicati stampa.

Potenziali date per la presentazione dei nuovi dispositivi del mondo iPad e del mondo mac attraverso dei comunicati stampa. Venerdì 21 o venerdì 28 ottobre 2022

Apple dovrebbe aprire i preordini per i nuovi dispositivi.

Apple dovrebbe aprire i preordini per i nuovi dispositivi. Venerdì 28 ottobre o venerdì 4 novembre 2022

Potenziali date per l’inizio delle vendite dei nuovi dispositivi Apple.

Quanto riportato poco sopra si rifà a indiscrezioni precedenti, in base alle quali sembra ormai quasi scontato che dalle parti di Cupertino abbiano deciso di non organizzare un evento ma di affidarsi a dei comunicati stampa per presentare i nuovi dispositivi attesi, tra i quali rientrano l’iPad di decima generazione, i nuovi iPad Pro M2 e nuovi computer mac. Solo il tempo ci dirà se tutto ciò troverà un riscontro ma le probabilità che il tutto si realizzi sembrano piuttosto alte.

Potrebbero interessarti anche: Il periodo di lancio degli iPhone 15? Un Apple Store britannico già sa e Quando arriverà l’USB-C sui prodotti di Apple? Ecco il programma, secondo Gurman