Il debutto dei nuovi iPhone 14 e il rinnovamento della gamma degli Apple Watch con l’evento della scorsa settimana non rappresentano le uniche novità di Apple. La casa di Cupertino, infatti, ha in cantiere anche un evento di lancio in programma nel corso del prossimo di ottobre. L’evento in questione si concentrerà sia su nuovo hardware che sulle novità software per macOS e iPadOS. Tra le novità in arrivo, forse già nel corso dell’evento di ottobre, potrebbe esserci anche un servizio in abbonamento per avere sempre a disposizione un nuovo iPhone o un nuovo iPad. Ecco tutti gli aggiornamenti su quanto dobbiamo aspettarci da Apple per il prossimo futuro:

L’evento di ottobre di Apple: tutte le possibili novità in arrivo per iPad e Mac

Il prossimo evento di ottobre di Apple non ha ancora una data precisa ma è già al centro di rumor e indiscrezioni. Nuovi aggiornamenti sull’evento arrivano da Mark Gurman di Bloomberg, sempre molto ben informato sulle novità in arrivo per il mondo Apple. Il focus dell’evento sarà doppio. Apple si concentrerà sia sulla gamma iPad (e su iPadOS) che sui Mac (e su macOS) dopo aver messo in primo piano iPhone e Apple Watch nel corso dell’evento della scorsa settimana.

Per quanto riguarda gli iPad, Gurman ha anticipato il possibile aggiornamento della gamma iPad Pro. L’aggiornamento dovrebbe portare tra le specifiche del tablet Pro di Apple anche il nuovo chip M2, già confermato da diverse fonti nelle ultime settimane. La nuova gamma iPad Pro dovrebbe presentare un modello compatto da 11 pollici, con display LCD, ed uno più grande da 12,9 pollici con pannello mini LED.

Dovrebbe essere introdotto anche il connettore MagSafe su tutte le varianti. L’aggiornamento della linea iPad Pro dovrebbe portare anche un miglioramento dell’autonomia di funzionamento e non solo un incremento delle prestazioni. Da notare, inoltre, che Apple ha in programma il lancio della decima generazione di iPad, modello entry level della gamma. Il nuovo tablet potrà contare sul connettore USB-C e su di un display che dovrebbe passare da 10,5 pollici a 10,9 pollici con una risoluzione al pari degli iPad Air.

A gestire il funzionamento del nuovo iPad di decima generazione dovrebbe trovare spazio l’Apple A14 Bionic, chip già utilizzato da Apple in passato, ad esempio per gli iPhone 12, e che, per la fascia di prezzo, rappresenta una garanzia di prestazioni davvero eccellenti. Il design del nuovo tablet continuerà a proporre l’iconico tasto fisico con sensore Touch ID integrato. L’aggiornamento hardware potrebbe portare novità anche alle fotocamere e ad altre specifiche tecniche ma il taglio base dovrebbe continuare ad essere da 64 GB.

Per quanto riguarda i nuovi Mac, invece, potrebbe esserci spazio per il debutto di un nuovo Mac Mini. Il computer di Apple dovrebbe sostituire il modello attualmente in commercio potendo contare sul nuovo chip M2 in grado di garantire una marcia in più in vari contesti di utilizzo. Da notare che Apple è al lavoro anche ad un nuovo Mac Pro che potrebbe trovare spazio in occasione dell’evento di ottobre.

La gamma MacBook, dopo le recenti novità, è in attesa del debutto dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. I nuovi computer dovrebbero integrare i processori M2 Pro e M2 Max. Al momento, però, non c’è ancora una conferma precisa in merito al debutto. Gurman ha sottolineato come i nuovi MacBook Pro siano attesi tra l’autunno del 2022 e la primavera del 2023. Non c’è ancora alcuna garanzia in merito ad un possibile debutto nel corso dell’evento di ottobre.

L’evento di ottobre di Apple sarà anche l’occasione per avviare il rollout delle prime versioni stabili di iPadOS 16 e macOS Ventura che arriveranno su milioni di dispositivi compatibili nel corso delle prossime settimane. Le due nuovi versioni del sistema operativo sono già da tempo disponibili in versione beta e sono ora pronte al debutto in una versione stabile che garantirà un ulteriore passo in avanti per i due sistemi operativi.

iPhone e iPad in abbonamento: i tempi sarebbero maturi

L’evento di ottobre (o comunque l’ultimo trimestre del 2022) potrebbe essere il momento giusto per il lancio di una nuova versione di Apple One. Il servizio in abbonamento di Apple, che attualmente consente l’accesso ai vari servizi dell’azienda di Cupertino con condizioni agevolate, potrebbe iniziare a proporre anche dei dispositivi hardware.

In particolare, gli utenti potrebbero attivare Apple One con un iPhone o/e un iPad incluso nel prezzo. Potrebbero esserci anche versioni familiari della sottoscrizione con più dispositivi inclusi. Secondo quanto rivelato da Gurman, il servizio potrebbe debuttare entro la fine dell’anno (inizialmente sarà probabilmente riservato agli USA).

L’evento di ottobre potrebbe essere il momento giusto per il debutto di questo nuovo servizio che andrebbe, per la prima volta, ad unire i servizi Apple con l’hardware dell’azienda, andando potenzialmente ad espandere ancora la diffusione dei prodotti di Cupertino. Apple, stando a quanto rivelato dall’insider di Bloomberg, starebbe testando da tempo la nuova versione di Apple One.

One More Thing: c’è spazio anche per il nuovo visore per la Mixed Reality?

A completare le novità di casa Apple potrebbe esserci spazio anche per il debutto di una vera e propria “One More Thing”. Apple, infatti, potrebbe introdurre ufficialmente il nuovo visore per la Mixed Reality, in grado di espandere ulteriormente l’ecosistema della casa di Cupertino. Il progetto è atteso sul mercato (con un prezzo molto elevato, anche per gli standard di Apple) nel corso del 2023. L’evento di ottobre potrebbe, quindi, essere il momento giusto per anticipare l’arrivo del nuovo progetto che, stando ai leak, dovrebbe portare al lancio anche di RealityOS, un sistema operativo dedicato alla realtà virtuale e avanzata.

