Gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono gli smartphone più chiacchierati del momento, purtroppo non solo per il fatto di essere i più recenti modelli di punta di Apple ma anche (e soprattutto) per tutta una serie di problematiche di gioventù, ampiamente segnalate dalla community e legate sia al nuovo hardware che all’interazione con iOS 16, risolvibili dalla casa madre ma comunque molto fastidiose per l’utente finale.

In rete, infatti, si moltiplicano le segnalazioni relative a bug o malfunzionamenti dei nuovi top gamma del colosso di Cupertino: Apple è già dovuta correre ai ripari, rilasciando il primo aggiornamento per tutti gli iPhone 14 (iOS 16.0.1) ancor prima dell’inizio effettivo delle vendite, per evitare problematiche durante la prima configurazione e il ripristino/trasferimento dei dati, oltre a problematiche con l’attivazione di iMessage e FaceTime; insomma, dalle parti di Cupertino, gli ingegneri del software hanno ben più di una gatta da pelare per risolvere i problemi degli iPhone 14. Tuttavia, anche iOS 16 non sembra essere del tutto esente da sbavature, vedi il bug del copia e incolla che ha spiazzato perfino i dirigenti del colosso statunitense.

La nuova fotocamera degli iPhone 14 Pro è ben più “problematica” del previsto

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato dei problemi degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max con la nuova fotocamera che sembra non funzionare bene con le app social di terze parti come TikTok, Snapchat e Instagram.

In un primo momento sembrava che l’app della fotocamera standard non fosse stata interessata dal problema, ma che i tremolii riscontrati (e segnalati) dagli utenti potessero essere risolti via software, o tramite una modifica che riguarderà tutte le app che utilizzano il modulo fotocamera e non solo quelle di Apple. Ora, invece, si moltiplicano le segnalazioni di problematiche riguardanti l’app Fotocamera degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Diversi utenti hanno segnalato sul forum di MacRumors che l’app Fotocamera del proprio smartphone impiega dai quattro ai cinque secondi per caricarsi dopo l’apertura e che il problema si verifica unicamente quando l’app viene riaperta dopo essere stata chiusa (ovvero quando rimane in esecuzione in background e risulta tra le app recenti aperte); chiudendo manualmente l’app Fotocamera e riaprendola, alla prima apertura dell’app dopo il riavvio dello smartphone, e quando l’app è impostata sulla modalità video, la problematica non si verifica.

Questo non sembra essere un problema diffuso e non sembra verificarsi ogni volta; sebbene non vi siano certezze, sembra che gli unici modelli ad esserne influenzati siano, come anticipato, proprio iPhone 14 Pro e 14 Pro Max (e non è detto che tutti gli utenti possano riscontrare tale problematica). A differenza delle altre problematiche legate al comparto fotografico, la fotocamera lenta non sembra influenzare le app di terze parti.

Apple rilascerà un aggiornamento correttivo già in settimana

Il colosso di Cupertino si prepara nuovamente a dovere correre ai ripari, rilasciando un aggiornamento correttivo per fissare i problemi alle fotocamere degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Secondo un tweet di Mark Gurman, giornalista di Bloomberg sempre affidabile sulle tematiche riguardanti il mondo della mela morsicata, Apple avrebbe già individuato il problema della fotocamera con le app di terze parti e starebbe finalizzando una nuova build di iOS 16 per poterlo risolvere. La speranza è che possa essere risolto anche il problema della fotocamera lenta.

Now on @TheTerminal: Apple has identified a fix for the iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max camera shake issue and a software update will be released next week. The issue had been impacting third-party apps like Snap and TikTok that use the camera. — Mark Gurman (@markgurman) September 19, 2022

Nel giro di una settimana, dunque, Apple dovrebbe rilasciare quello che si configurerà come il secondo aggiornamento software correttivo per i propri più recenti smartphone, dopo iOS 16.0.1 rilasciato su tutti gli iPhone 14. Qualora l’aggiornamento porti la versione software ad iOS 16.0.2, per un determinato lasso di tempo (presumibilmente fino al rilascio ottobrino di iOS 16.1, attualmente alla beta 1 del ciclo di sviluppo) ci ritroveremmo con una gamma aggiornata a tre distinte versioni del sistema operativo iOS: avremo iOS 16.0 su tutti i modelli da iPhone 8 a iPhone 13 Pro Max, iOS 16.0.1 sul solo iPhone 14 (dato che iPhone 14 Plus arriverà il prossimo 7 ottobre) e iOS 16.0.2 sugli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Oltre al nuovo chip Apple A16 Bionic, alla Dynamic Island, all’Always-on Display, alla nuova fotocamera principale da 48 megapixel, gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno ricevuto un notevole upgrade per quanto concerne il GPS, ovvero il supporto al GPS a doppia frequenza (L1 + L5) al pari del nuovo Apple Watch Ultra.

Se accoppiata alla frequenza L1, supportata già in precedenza (e unica supportata dagli iPhone 14 e 14 Plus), la frequenza L5 consente al dispositivo una geolocalizzazione molto più accurata, sia in termini di identificazione della posizione attuale che in termini di navigazione, dal momento che il segnale riesce a districarsi meglio fra gli ostacoli (come edifici o alberi).

Gli utenti in possesso di un iPhone 14 Pro e 14 Pro Max dovrebbero essere consapevoli del fatto che, qualora eseguano la beta 1 di iOS 16.1, avranno problemi con il GPS. Stando alle segnalazioni degli utenti, i più recenti top gamma del colosso di Cupertino che eseguono la beta 1 di iOS 16.1 segnalano le coordinate sbagliate della loro posizione attuale rendendo di fatto impossibile la navigazione GPS: pertanto, le app delle mappe (Apple Maps o Google Maps, tanto per citare un paio di esempi) mostrano posizioni completamente diverse rispetto a quella effettiva dell’iPhone e quindi potrebbero finire per condurre l’utente in posti differenti da quelli desiderati.

Il nostro consiglio, almeno finché Apple (che dovrebbe essere già a conoscenza del problema) non prenderà provvedimenti, è quello di effettuare il downgrade a iOS 16.0.1 sul dispositivo interessato; in alternativa, è possibile non sfruttare il GPS, sperando che la prossima beta di iOS 16.1 possa risolvere questo problema, la cui causa è tutt’ora poco chiara.

Alcuni utenti iPhone 14 non possono inviare file ai propri contatti tramite AirDrop

Oltre a problemi riguardanti esclusivamente i due modelli realmente nuovi di questo 2022, ci sono alcune problematiche di gioventù riguardanti l’intera gamma iPhone 14 di Apple: una di queste riguarda AirDrop.

Sul forum di MacRumors, infatti, sono giunte numerose segnalazioni di utenti che si lamentano della loro incapacità di inviare file ai propri contatti tramite AirDrop, lo strumento di sistema che consente di inviare foto, video, link, posizioni e tanto altro ad altri dispositivi della mela morsicata.

Quando si prova ad inviare un tile ad un contatto, viene mostrato il messaggio “In attesa” per un tempo indeterminato e il file non verrà mai ricevuto dal contatto. Sembra, come anticipato, che il problema riguardi specificatamente la più recente generazione di iPhone e non iOS 16; tuttavia, nonostante le segnalazioni provengano unicamente da utenti in possesso di un iPhone 14, iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, non è detto che il problema non possa essere riconducibile all’ultima versione software.

Continuando a sfogliare la stessa discussione sul forum di MacRumors, si può scoprire l’esistenza di una soluzione parziale che può essere utilizzata per arginare il problema finché Apple non lo individui e non lo vada a correggere: per inviare un file ad un contatto, le impostazioni di AirDrop (raggiungibili tramite il percorso “Impostazioni > Generali > AirDrop” o tramite il centro di controllo) devono essere modificate su “Tutti” anziché “Solo contatti”.

Uno degli utenti del forum ha contattato Apple tramite il supporto, informando il colosso di Cupertino della problematica legata ad AirDrop: ci aspettiamo che possa presto arrivare un altro fix nei prossimi giorni/settimane.

