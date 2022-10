La scorsa settimana il Parlamento europeo ha approvato una nuova direttiva per costringere i produttori ad adottare lo standard USB-C per quanto riguarda la porta di ricarica su un’ampia gamma di dispositivi entro la fine del 2024.

Ora Mark Gurman di Bloomberg afferma che Apple si sta preparando a questa transizione per adeguarsi alle nuove disposizioni approvate in Europa.

Le cuffie AirPods e gli accessori per Mac passerebbero a USB-C entro il 2024

Gurman ritiene che Apple completerà la transizione dal connettore Lightning allo standard USB-C entro la fine del 2024 per la maggior parte dei suoi prodotti. L’iPhone 15 offrirebbe la porta USB-C già nel 2023, mentre l’iPad entry level dovrebbe passare a USB-C alla fine di quest’anno.

Tuttavia Gurman ha ipotizzato che se Apple lancerà un nuovo modello di iPhone SE con una porta Lightning a marzo 2024 sarà conforme alla legislazione UE poiché verrà immesso nel mercato prima della fine dell’anno, mentre qualsiasi nuovo ‌iPhone SE‌ rilasciato nel 2025 o nel 2026 dovrebbe essere dotato di USB-C.

Gurman ha riferito che tutti gli accessori come AirPods, Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Trackpad dovrebbero effettuare il passaggio quando verranno rilasciate nuove versioni, quindi prevede che in quell’occasione potrebbero arrivare anche importanti aggiornamenti relativi ai Mac il prossimo anno.

In ogni caso Gurman ritiene che l’era USB-C sarà piuttosto breve rispetto a quella dei connettori iPod a 30 pin o Lightning, poiché crede ancora che il futuro di Apple sarà wireless, almeno per i dispositivi mobili.

In quest’ottica Apple potrebbe iniziare a passare interamente alla ricarica wireless su iPhone e ‌iPad‌ per ovviare alla normativa UE che impone l’inclusione di una porta USB-C per la ricarica via cavo.

Potrebbe interessarti: Alternativa alla Cina già trovata da Apple, dove produrre AirPods e Beats (rumor)