Nonostante abbia avviato il rilascio delle versioni stabili di iOS 16, watchOS 9 e tvOS 16 per tutti i dispositivi compatibili da appena un paio di giorni, Apple non si ferma e apre un nuovo ciclo di sviluppo per tutti questi sistemi operativi, oltre a continuare il ciclo di sviluppo per iPadOS 16 e macOS 13 Ventura, che verranno distribuiti in versione stabile e definitiva nel mese di ottobre.

Il colosso di Cupertino ha infatti avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 1 di iOS 16.1, watchOS 9.1 e tvOS 16.1 e della beta 2 di iPadOS 16.1; niente nuova build, invece, per macOS 13 Ventura, fermo alla beta 7 rilasciata agli sviluppatori meno di una settimana fa. Scopriamo i dettagli delle nuove build e le novità che introducono.

Apple: ecco le beta 1 di iOS 16.1, watchOS 9.1, tvOS 16.1 e la beta 2 di iPadOS 16.1

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 1 dei vari iOS 16.1, watchOS 9.1 e tvOS 16.1 e della beta 2 di iPadOS 16.1, a circa tre settimane di distanza dal rilascio della precedente beta 1 tramite cui erano giunte le prime conferme circa il rilascio posticipato della release stabile della nuova versione del sistema operativo dedicato agli iPad.

Scopriamo i dettagli di tutte queste build in anteprima, inizio di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso per il mese di ottobre (Apple dovrebbe rilasciare queste nuove versioni dei propri sistemi operativi, in forma stabile e su scala globale, in concomitanza con il rilascio stabile di macOS 13 Ventura e iPadOS 16).

iOS 16.1 beta 1

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), è la 20B5045d e sostituisce la 20A632 rilasciata come versione stabile di iOS 16 . Per rendere partecipi al programma di sviluppo gli utenti in possesso di uno dei nuovi iPhone 14, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi profili sviluppatori compatibili con i più recenti melafonini.

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20S5044e e sostituisce la 20R361 rilasciata come versione stabile di watchOS 9 .

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20K5041d e sostituisce la 20J373 rilasciata come versione stabile di tvOS 16 . Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentra su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche già presenti.

La nuova build in anteprima di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20B5045d (la stessa rilasciata come beta 1 di iOS 16.1) e sostituisce la 20B5027f rilasciata come beta 1 di iPadOS 16.1 tre settimane fa. Per completezza di informazione, riportiamo che Apple parla di “beta 8 di iPadOS 16” tra le note di rilascio: il fatto che gli ultimi due aggiornamenti siano stati rilasciati come versioni beta di iPadOS 16.1 va attribuito al numero della build; questa era 20Axxxx fino alla beta 6 e poi è diventato 20Bxxxx, sottolineando il cambio di versione (al pari di quanto successo, ora, con la prima beta di iOS 16.1).

Non sono invece state rilasciate nuove build per macOS 13 Ventura: per il sistema operativo dedicato ai computer Mac, infatti, è stata rilasciata la beta 7 lo scorso 9 settembre e quindi era quasi scontato che non venisse rilasciata una nuova beta, specie considerando che ormai il percorso di sviluppo è già in fase piuttosto avanzata (una nuova build sarebbe stata necessaria qualora gli sviluppatori avessero riscontrato e segnalato la presenza di bug gravi nella precedente).

Le novità della beta 1 di iOS 16.1 e della beta 2 di iPadOS 16.1

Apple non specifica quali siano le novità della beta 1 di iOS 16.1 o della beta 2 di iPadOS 16.1 ma per i due sistemi operativi stanno vivendo due momenti decisamente diversi.

Per quanto concerne iOS, sappiamo che alcune nuove funzionalità del sistema operativo, attese già con il lancio iniziale in forma stabile, arriveranno nei prossimi mesi (e per maggiori informazioni al riguardo, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato). Per quanto concerne iPadOS, invece, il rilascio in forma stabile è stato posticipato ad ottobre per potere preparare al meglio alcune delle funzionalità che debutteranno proprio con il sistema operativo (che verrà lanciato direttamente con iPadOS 16.1) degli iPad.

Nel seguito, riportiamo tutte le novità che vanno emergendo da queste nuove beta.

Per Matter, qualcosa si muove

Sebbene Apple non abbia ancora implementato il supporto agli accessori compatibili con Matter, in iPadOS 16.1 è ora presente una nuova sezione “Accessori Matter” tra le impostazioni di sistema (al percorso “Impostazioni > Generali”.

iPadOS 16.1 has a new Matter Accessories option menu in Settings pic.twitter.com/iqVsfP209r — Aaron Zollo (@zollotech) September 14, 2022

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 1 dei sistemi operativi iOS 16.1, tvOS 16.1 e watchOS 9.1, oltre alla beta 2 di iPadOS 16.1, sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (le RC per iOS 16 e watchOS 9 e la beta 1 per iPadOS 16.1), o che eseguono le versioni stabili ma installano il profilo sviluppatore aggiornato, potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema. Come anticipato, invece, mancano nuove beta di macOS 13 Ventura, dopo il rilascio della beta 7 di qualche giorno fa.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: presto dovrebbero uscire anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel caso in cui ciò avvenga.

