A meno di una settimana dal rilascio delle precedenti beta e a poco più di una settimana dal rilascio delle versioni stabili di iOS 16, watchOS 9 e tvOS 16 per tutti i dispositivi compatibili, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori di una nuova tornata di versioni in anteprima dei propri sistemi operativi, mobili e non.

Per la prima volta dopo tanto tempo assistiamo al rilascio di una beta per ognuno dei sistemi operativi: il colosso di Cupertino ha infatti sta infatti rilasciando le beta 2 di iOS 16.1, watchOS 9.1 e tvOS 16.1, la beta 2 di iPadOS 16.1 (è la medesima build della beta 2 di iOS 16.1) e la beta 8 di macOS 13 Ventura, a circa due settimane dal rilascio della precedente beta 7. Scopriamo i dettagli delle nuove build e le novità che introducono.

Apple: ecco le beta 2 di iOS 16.1, watchOS 9.1, tvOS 16.1, la beta 3 di iPadOS 16.1 e la beta 8 di macOS 13

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 2 dei vari iOS 16.1, watchOS 9.1 e tvOS 16.1, della beta 2 di iPadOS 16.1 e della beta 8 di macOS 13 Ventura, riprendendo la cadenza settimanale degli aggiornamenti in anteprima.

Scopriamo i dettagli di tutte queste build in anteprima, ulteriore passo di un percorso di sviluppo che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso per il mese di ottobre, in concomitanza con un evento focalizzato su Mac e iPad: in quell’occasione, verranno rilasciati per la prima volta macOS 13 Ventura e iPadOS 16.

iOS 16.1 beta 2 e iPadOS 16.1 beta 3

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), e di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20B5050f e sostituisce la 20B5045d rilasciata come beta 1 di iOS 16.1 e beta 2 di iPadOS 16.1 .

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20S5049d e sostituisce la 20S5044e rilasciata come beta 1 di watchOS 9.1 .

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20K5046d e sostituisce la 20K5041d rilasciata come beta 1 di tvOS 16.1 . Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentrano su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche già presenti.

La nuova build in anteprima di macOS è la 22A5352e e sostituisce la 22A5342f rilasciata come beta 7 oltre dieci giorni fa. Il grosso delle funzionalità è stato ormai introdotto e con il sistema operativo dei computer Mac, Apple si sta concentrando sull’ottimizzazione finale di tutte le novità attese.

Qualora siate desiderosi di conoscere le note di rilascio ufficiali di tutte queste nuove build, vi rimandiamo alla pagina dedicata a novità e aggiornamenti sul portale degli sviluppatori Apple.

Le novità della beta 2 di iOS 16.1/beta 3 di iPadOS 16.1

Nel seguito, riportiamo tutte le novità che vanno emergendo da queste nuove beta.

Risoluzione al bug della funzionalità “copia-incolla”

Con la beta 2 di iOS 16.1, Apple va a risolvere un fastidioso problema di cui vi abbiamo parlato e della quale la stessa azienda era a conoscenza: su iOS 16, infatti è presente un bug che riguarda la nuova funzionalità di copia-incolla, quella che costringe le app a chiedere un permesso all’utente per copiare e poi incollare su un’altra app; il bug, fa sì che la richiesta di autorizzazione continui ad essere visualizzata da alcuni utenti anche dopo che questi abbiano già concesso l’autorizzazione. Con la beta 2 di iOS 16.1, quindi, niente più pop-up molesti e richieste re-iterate: agli utenti verrà mostrato un pop-up unicamente quando un’app accede agli appunti nel tentativo di incollare automaticamente.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta dei sistemi operativi iOS 16.1, iPadOS 16.1, watchOS 9.1, tvOS 16.1 e macOS 13 Ventura sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni beta potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: presto dovrebbero uscire anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel caso in cui ciò avvenga.

