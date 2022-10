Un Apple Store nel Regno Unito ha ricevuto una direttiva aziendale per certi versi abbastanza insolita, poiché la comunicazione preclude al personale la possibilità di prendere ferie tra un anno e più.

Ai dipendenti dell’Apple Store di Milton Keynes, una città sita a nord-ovest di Londra, è stato comunicato che non possono prendere ferie tra il 15 settembre 2023 e il 7 ottobre 2023 e tra il 2 dicembre 2023 e l’inizio di gennaio 2024.

Questi periodi coincidono solitamente con il lancio dei nuovi iPhone e le festività natalizie e Apple solitamente emette una comunicazione del genere poco prima delle rispettive ricorrenze, poiché prevede un notevole incremento dell’affluenza nei suoi negozi.

Apple sembra aver già deciso quando lanciare il prossimo iPhone

Quest’anno il colosso di Cupertino ha vietato le ferie in quei periodi addirittura con un anno e oltre di anticipo e in modo più riservato “per assicurarsi che gli Apple Store saranno meglio attrezzati nei periodi clou”, riferiscono i gestori di alcuni negozi che tuttavia non sanno da quale livello provenga la direttiva nella gerarchia aziendale di Apple, né quanto sia stata diffusa la comunicazione.

Al momento è improbabile che Apple abbia già stabilito quando lancerà la gamma iPhone 15, anche per varie situazioni globali che di certo non aiutano a essere lungimiranti, tuttavia il colosso di Cupertino sembra abbastanza sicuro in merito a quando presenterà i prossimi iPhone.

Potrebbe interessarti: iPhone 14 teme le montagne russe, partono chiamate d’emergenza senza motivo