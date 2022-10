A una settimana esatta dal rilascio delle precedenti beta e a ormai praticamente un mese dal rilascio delle versioni stabili di iOS 16, watchOS 9 e tvOS 16 per tutti i dispositivi compatibili, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori di una nuova tornata di versioni in anteprima dei propri sistemi operativi, mobili e non.

Il colosso di Cupertino continua a rilasciare una nuova beta settimanale per ognuno dei propri sistemi operativi: Apple sta infatti rilasciando le beta 4 di iOS 16.1 e tvOS 16.1, la beta 5 di iPadOS 16.1 (è la medesima build della beta 4 di iOS 16.1) e la beta 10 di macOS 13 Ventura. Scopriamo i dettagli delle nuove build e le novità che queste introducono. Sembra invece esserci una “settimana di pausa” per watchOS 9.1, unico sistema operativo del lotto a non ricevere una nuova build in anteprima (almeno per il momento)

Apple: ecco le beta 4 di iOS 16.1, tvOS 16.1, la beta 5 di iPadOS 16.1 e la beta 10 di macOS 13

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 4 dei vari iOS 16.1 e tvOS 16.1, della beta 5 di iPadOS 16.1 e della beta 10 di macOS 13 Ventura, mantenendo la cadenza settimanale nel rilascio degli aggiornamenti in anteprima, tranne per watchOS 9.1 il cui rilascio settimanale viene interrotto.

Scopriamo i dettagli di tutte queste build in anteprima, ulteriore passo di un percorso di sviluppo che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso per il mese di ottobre, in concomitanza con un evento focalizzato su Mac e iPad (anche se, secondo l’autorevole firma di Mark Gurman, l’evento potrebbe non svolgersi le novità potrebbero arrivare tramite comunicati stampa): in quell’occasione, verranno rilasciati per la prima volta macOS 13 Ventura e iPadOS 16 e arriveranno tante funzionalità sugli altri sistemi operativi.

iOS 16.1 beta 4 e iPadOS 16.1 beta 5

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), e di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20B5064c e sostituisce la 20B5056e rilasciata come beta 3 di iOS 16.1 e beta 4 di iPadOS 16.1 .

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20K5062a e sostituisce la 20K5052c rilasciata come beta 3 di tvOS 16.1 . Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentrano su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche già presenti.

La nuova build in anteprima di macOS è la 22A5365d e sostituisce la 22A5358e rilasciata come beta 9 la scorsa settimana. Il grosso delle funzionalità è stato ormai introdotto e con il sistema operativo dei computer Mac, Apple si sta concentrando sull’ottimizzazione finale di tutte le novità attese.

Qualora siate desiderosi di conoscere le note di rilascio ufficiali di tutte queste nuove build, vi rimandiamo alla pagina dedicata a novità e aggiornamenti sul portale degli sviluppatori Apple.

Tutte le novità emerse finora dalle precedenti beta di iOS 16.1 e iPadOS 16.1

Per quanto concerne iOS, sappiamo che alcune nuove funzionalità del sistema operativo, attese già con il lancio iniziale in forma stabile ma non effettivamente arrivate, verranno rilasciate in forma stabile nei prossimi mesi (per maggiori informazioni al riguardo, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato): alcune di queste si sono già manifestate in occasione del rilascio della beta 1 di iOS 16.1; con la beta 2, invece, Apple si è più concentrata sulla risoluzione di bug presenti all’interno della prima declinazione stabile del sistema operativo e segnalati ampiamente dagli utenti (tanto che Apple ha dovuto rilasciare sul canale stabile iOS 16.0.2 in forma di aggiornamento correttivo). Con beta 3, infine, sono state affinate alcune funzionalità e sono emersi nuovi dettagli sulle funzionalità in arrivo.

Per quanto concerne iPadOS, invece, il rilascio in forma stabile è, come sappiamo, stato posticipato al mese di ottobre per potere preparare al meglio alcune delle funzionalità (leggasi Stage Manager) che debutteranno proprio con la nuova versione del sistema operativo degli iPad (che verrà lanciato direttamente in versione iPadOS 16.1). A proposito di Stage Manager, la beta 4 di iPadOS 16.1 ha esteso il supporto alla funzionalità a due iPad Pro che non ospitano il chip Apple Silicon M1.

Le novità della beta 4 di iOS 16.1/beta 5 di iPadOS 16.1

Nel seguito, riportiamo tutte le novità che vanno emergendo dalle nuove beta 4 di iOS 16.1 e beta 5 di iPadOS 16.1, appena rilasciate da Apple agli sviluppatori su tutti i dispositivi compatibili.

… sezione in aggiornamento …

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta dei sistemi operativi iOS 16.1, iPadOS 16.1, tvOS 16.1 e macOS 13 Ventura sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni beta potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: presto dovrebbero uscire anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel caso in cui ciò avvenga.

