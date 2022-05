Manca poco più di un mese alla Worldwide Developer Conference, l’annuale conferenza per gli sviluppatori organizzata da Apple, in programma tra il 6 e il 10 giugno 2022. Tra le novità attese rientra sicuramente iOS 16 che, come da tradizione, dovrebbe essere presentato in occasione dell’evento, assieme a tutte le nuove versioni dei sistemi operativi.

La WWDC 2022 sancirà dunque l’inizio della seconda fase di sviluppo per le prossime versioni dei vari sistemi operativi dell’azienda di Cupertino, che entreranno in beta e saranno rilasciati a tutti gli sviluppatori. In questo articolo vogliamo fare il punto sulle novità, tra indiscrezioni e non, che potrebbero essere introdotte con iOS 16, prossimo aggiornamento software di rilievo per gli iPhone.

iOS 16: tutte le novità attese

Negli ultimi tempi sono stati spenti gli entusiasmi di tutti quegli utenti che immaginavano il prossimo iOS 16 come uno step evolutivo importante, che avrebbe segnato la più grande riprogettazione di iOS negli ultimi anni: la prossima versione del sistema operativo dovrebbe rimanere, almeno dal punto di vista del design, pressoché invariata rispetto all’attuale iOS 15 (giunto alla versione 15.4.1 sul canale stabile e con la versione 15.5 in beta, attesa a brevissimo).

Nonostante l’assenza di una corposa riprogettazione estetica, iOS 16 dovrebbe comunque essere un sistema operativo ricco di novità. Diamo un’occhiata a quali potrebbero essere queste novità.

Sistema di notifiche di iOS

Si dice che Apple non sia ancora soddisfatta del sistema di notifiche di iOS, nonostante le funzionalità recentemente introdotte come il riepilogo o la modalità full immersion. Con il nuovo software potremmo, dunque, aspettarci ulteriori novità al riguardo.

Stando a quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, iOS 16 dovrebbe includere nuove funzionalità di monitoraggio della salute che troveranno una controparte nel prossimo watchOS 9.

Il prossimo iOS potrebbe gettare le basi per numerose funzionalità in ambito di realtà virtuale e realtà aumentata, in vista del futuro lancio del primo visore per la realtà mista (mixed-reality) di Apple, atteso non prima della fine dell’anno.

Qualche mese fa era trapelato che Apple stesse lavorando a dei nuovi enormi widget interattivi noti come “InfoShack”, degli aggregatori di widget più piccoli e pulsanti per il controllo.

Sebbene queste novità dovrebbero essere comuni per tutti i modelli di iPhone che riceveranno iOS 16 (ne parleremo nel prossimo capitolo), sembra che alcune novità possano essere esclusive per gli iPhone 14:

Rilevamento degli incidenti stradali

Gli iPhone 14 dovrebbero essere in grado di rilevare quando si è verificata una collisione e chiamare automaticamente i servizi di emergenza.

Sembra che Apple possa aggiungere una funzionalità che permetterà agli iPhone 14 di inviare messaggi, in situazioni di emergenza, in zone non coperte dal segnale della rete mobile.

Gli iPhone 14 Pro dovrebbero essere i primi sprovvisti del canonico notch, introdotto con iPhone X e leggermente ridisegnato con gli iPhone 13. Di conseguenza, Apple potrebbe introdurre alcune leggere modifiche per ottimizzare la parte superiore delle schermate, visto il maggiore spazio presente nella zona della barra di stato. Che torni la percentuale della batteria in prima visualizzazione?

Oltre alle novità attese e alle novità esclusive dei prossimi iPhone 14, ci sono veramente tanti aspetti del sistema operativo che avrebbero ampio margine per essere migliorati, già con iOS 16, da Apple.

App Fotocamera

Nonostante la moltitudine di opzioni di scatto o di controllo aggiunte con le ultime release software, l’app non è mai effettivamente stata ridisegnata per renderla più ordinata e intuitiva.

Nonostante sempre più applicazioni offrano widget per iOS, una delle principali applicazioni firmata Apple è ancora sprovvista dei widget: sarebbe bello potere aggiungere dei widget per controllare i propri dispositivi smart, senza dovere passare, per forza, attraverso l’app Casa.

Apple non ha mai ideato un’applicazione per gestire le AirPods, a differenza di quanto è possibile fare con Apple Watch tramite l’applicazione Watch o con gli AirTag tramite l’app Dov’è: sarebbe interessante potere sfruttare tutta una serie di opzioni o semplicemente configurare le cuffie tramite un’app dedicata invece di dovere visitare il percorso “Impostazioni > Bluetooth” e selezionare le cuffie.

Gli iPhone 6s e il primo SE potrebbero salutare la compagnia e fermarsi ad iOS 15

L’aggiornamento ad iOS 16 potrebbe coincidere con la fine del supporto, almeno per quanto riguarda le nuove versioni software, a tre modelli di iPhone piuttosto datati.

L’ultima versione di iOS ad avere fatto fuori alcuni modelli di iPhone dalla lista degli smartphone compatibile, è stato iOS 13, rilasciato nel 2019: in quel caso, terminarono la loro carriera iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus; le due successive versioni del sistema operativo, iOS 14 (2020) e iOS 15 (2021), invece, non hanno mietuto vittime.

A distanza di tre anni, è molto probabile che iPhone 6s, iPhone 6s Plus e il primo iPhone SE, smartphone presentati tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 con iOS 9 e che condividono lo stesso SoC, Apple A9, vengano mandati in pensione da Apple: il supporto in termini di nuove versioni del sistema operativo, per loro, dovrebbe terminare questo autunno.

Tolti questi tre modelli e i futuri iPhone 14, la cui compatibilità è scontata, ecco quali sono gli iPhone, attualmente in commercio, che invece riceveranno iOS 16:

Quando uscirà iOS 16?

Il nuovo iOS 16 verrà presentato al pubblico il prossimo 6 giugno 2022 in occasione del keynote inaugurale della WWDC 2022. Il sistema operativo entrerà, dunque, in fase beta e verrà rilasciato agli sviluppatori. Il rilascio ufficiale per tutti gli utenti in possesso di un iPhone compatibile, dovrebbe poi avvenire nel mese di settembre (sempre affidandoci alla tradizione).

Più o meno per quel periodo, è inoltre tanto atteso l’evento di presentazione della prossima generazione di iPhone, ovvero gli iPhone 14: sui quattro modelli di cui (quasi certamente) sarà composta la nuova generazione di melafonini, sono già trapelate parecchie indiscrezioni.

Intanto l’appuntamento è fissato tra circa un mese, per il prossimo 6 giugno: solo allora scopriremo se tutte le novità tanto attese di iOS 16 si tramuteranno in realtà.

