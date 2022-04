Sono passati appena quattro giorni dall’ultima volta che vi avevamo parlato della prossima serie iPhone 14 di Apple, ma è già arrivato il momento di riaprire l’argomento, perché nelle scorse ore sono emerse varie foto molto interessanti che ci permettono di farci un’idea abbastanza precisa di quello che sarà il design anteriore e posteriore dell’intera gamma di melafonini 2022.

iPhone 14 e 14 Pro: design e differenze grazie ai mockup

Già pochi giorni addietro avevamo ribadito ancora una volta quello che sarà un punto fermo della serie iPhone 14 di Apple, vale a dire la maggiore differenziazione tecnica e per certi versi anche estetica tra i modelli standard e quelli “Pro”. Ebbene, i mockup 3D che vediamo in queste nuove foto pubblicate dal blog giapponese Mac Otakara non fanno altro che confermare questo punto, oltre ad offrire altri spunti interessanti.

Come probabilmente già sapete, prima ancora che gli smartphone vengano ufficializzati e arrivino sul mercato, le loro dimensioni precise e il loro design approssimativo vengono resi noti ai produttori di accessori, i quali, in questo modo, dispongono di riferimenti precisi per iniziare a produrre cover, pellicole protettive et similia e metterle in vendita non appena gli smartphone vengono annunciati (e talvolta persino prima). Ebbene, gli stessi dati vengono utilizzati per creare dei mockup stampati in 3D degli smartphone, grazie ai quali è possibile farsi un’idea anche piuttosto precisa di quello che sarà il design definitivo.

Ed è proprio ciò che abbiamo modo di vedere in questa serie di foto, le quali permettono persino di apprezzare le differenze rispetto alla serie iPhone 13 (ecco la nostra recensione di iPhone 13 e la nostra riprova di iPhone 13 Pro), con particolare riferimento all’aumento di dimensioni e di sporgenza del modulo che ospita le fotocamere posteriori.

Stando a queste foto, la serie iPhone 14 disporrà infatti di un sistema di fotocamere posteriori dalle dimensioni piuttosto importanti. Le suddette differenze vengono messe in mostra provando ad inserire i mockup dei nuovi modelli nelle cover ufficiali di quelli attualmente in commercio. Ad esempio, il presunto iPhone 14 Max, che — salvo smentite — avrà un display da 6,7 pollici, entra quasi alla perfezione nella cover di iPhone 13 Pro Max, suggerendo dimensioni complessive praticamente analoghe, con la sola differenza di una fotocamera posteriore doppia e, quindi, di un modulo significativamente più piccolo.

Passando oltre, invece, i mockup di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, che come vi abbiamo raccontato avranno display da 6,1 pollici, non entrano bene nelle cover dei rispettivi predecessori iPhone 13 e iPhone 13 Pro: le dimensioni sembrano leggermente cresciute e il modulo delle fotocamere occupa più spazio.

Arrivando, infine, al top di gamma iPhone 14 Pro Max, la fonte riporta dimensioni quasi identiche a quelle di iPhone 13 Pro Max e infatti entra nella sua cover, tuttavia non in maniera perfetta, perché il modulo delle fotocamere non entra nel ritaglio riservato a quello del predecessore.

Gli stessi mockup mostrano anche la probabile parte frontale dei prossimi smartphone di Apple, tuttavia, mentre iPhone 14 esibisce un classico notch, i modelli Pro — come vi spieghiamo e mostriamo nel paragrafo successivo — dovrebbero usare un approccio diverso qui non visibile.

iPhone 14 col notch, iPhone 14 Pro senza

Nel nostro articolo dei giorni scorsi vi avevamo raccontato di come la futura line-up di Apple sarà composta come segue:

iPhone 14 da 6,1 pollici

da 6,1 pollici iPhone 14 Pro da 6,1 pollici

da 6,1 pollici iPhone 14 Max da 6,7 pollici

da 6,7 pollici iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici.

Vi avevamo anche detto che, date le dimensioni uguali a due a due, Apple accentuerà le differenze hardware dei modelli Pro per giustificarne il diverso posizionamento. Ebbene, tali differenze saranno apprezzabili anche sul lato anteriore degli smartphone, dove, il nuovo approccio dei modelli Pro si tradurrà in un impatto significativamente diverso: mentre iPhone 14 e 14 Max rimarranno fedeli al solito notch, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max se ne sbarazzeranno in favore di un doppio foro, uno circolare e uno “a pillola” per accogliere la fotocamera e gli altri elementi del Face ID.

Questa informazione è stata corroborata da SaranByte su Twitter attraverso la seguente immagine, che mostra i pannelli frontali dei quattro smartphone ed esibisce le differenze poc’anzi descritte. In aggiunta a questo, la fonte sottolinea come i modelli Pro godranno anche di cornici leggermente più sottili; visto il passaggio dal notch al doppio foro, anche l’aspect ratio sarà diverso: 19,5:9 contro 20:9.

In copertina iPhone 12 Pro e iPhone 13 Pro