Da anni ormai si parla dell’arrivo di un iPhone pieghevole e, nonostante Apple non abbia mai confermato ufficialmente l’esistenza di un progetto di questo tipo, le indiscrezioni continuano ad accumularsi con una frequenza sempre maggiore. Dopo i numerosi rumor emersi negli ultimi mesi e le anticipazioni legate ai futuri piani hardware dell’azienda di Cupertino, adesso a fornire nuovi elementi è direttamente iOS 27, il sistema operativo appena presentato nel corso della WWDC 2026.

La prima beta dedicata agli sviluppatori infatti, sembra contenere alcuni riferimenti che difficilmente passano inosservati e che potrebbero rappresentare il segnale più concreto finora emerso sull’arrivo di un dispositivo pieghevole targato Apple.

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Nella beta di iOS 27 compaiono riferimenti a uno smartphone pieghevole

A individuare i dettagli è stato lo sviluppatore Sam Henri Gold, che ha analizzato alcuni framework presenti nella beta di iOS 27 scoprendo riferimenti particolarmente interessanti; tra questi spiccano termini come foldState e angleDegrees, oltre a informazioni relative al numero di display integrati nel dispositivo ospitante.

Si tratta di elementi che, almeno sulla carta, sembrano essere pensati per la gestione di un dispositivo dotato di una cerniera e di più pannelli, caratteristiche che difficilmente possono essere associate a un tradizionale iPhone con schermo singolo.

Sembra che questi riferimenti non fossero presenti in iOS 26, circostanza che rende ancora più interessante la loro comparsa nella nuova versione del sistema operativo. Naturalmente non si tratta di una conferma ufficiale dell’esistenza dell’iPhone Fold, ma è evidente che Apple stia lavorando a funzionalità software capaci di adattarsi a nuove categorie di dispositivi.

Ulteriori indizi sono arrivati durante lo State of the Union dedicato agli sviluppatori, uno degli appuntamenti più importanti della WWDC; in quell’occasione Apple ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità per il ridimensionamento delle applicazioni per iPhone all’interno del mirroring su macOS e su iPad.

A prima vista potrebbe sembrare una novità pensata esclusivamente per migliorare l’esperienza d’uso su Mac e tablet, ma alcuni osservatori ritengono che dietro questa scelta possa nascondersi qualcosa di più. L’adattamento dinamico delle interfacce infatti, rappresenta uno degli aspetti fondamentali per garantire un’esperienza ottimale su dispositivi dotati di schermi con dimensioni variabili, come avviene proprio nel segmento dei pieghevoli.

Per questo motivo molti analisti interpretano tali novità come una sorta di preparazione software in vista dell’arrivo di un nuovo form factor all’interno dell’ecosistema Apple.

Nascondere lo sviluppo di una nuova categoria di prodotto è sempre più difficile, soprattutto quando il software deve necessariamente prepararsi a supportarla con largo anticipo. Gli sviluppatori hanno accesso a numerosi strumenti e framework che spesso finiscono per rilevare dettagli sui piani futuri delle aziende ben prima degli annunci ufficiali.

Nel caso di Apple inoltre, il contesto appare particolarmente favorevole, il mercato degli smartphone pieghevoli è ormai maturo e vede protagonisti produttori come Samsung, HONOR, OPPO e Google, mentre Cupertino continua a osservare il settore senza aver ancora presentato una propria proposta.

Le indiscrezioni più recenti suggeriscono che il primo iPhone pieghevole possa arrivare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, anche se alcune fonti continuano a ritenere possibile una presentazione già nei prossimi mesi; se così fosse, la presenza di riferimenti specifici all’interno di iOS 27 assumerebbe un significato ancora più importante, rappresentando una delle prove più concrete che Apple stia effettivamente ultimando il lavoro necessario per portare sul mercato il suo primo smartphone pieghevole.

Per il momento manca ancora qualsiasi conferma ufficiale da parte dell’azienda, ma la sensazione è che il progetto non sia mai stato così vicino a diventare realtà.