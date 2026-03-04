Lo scorso 2 marzo, dando il via a una settimana ricca di annunci che ha poi visto protagonisti anche il rinnovato iPad Air M4, il rinnovato MacBook Air con chip M5, i rinnovati MacBook Pro 14 e Pro 16 con i chip M5 Pro ed M5 Max, i rinnovati Studio Display e da pochi minuti anche l’inedito MacBook Neo, Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iPhone 17e, evoluzione (ma assolutamente non rivoluzione) del modello lanciato lo scorso anno.

Oggi, mercoledì 4 marzo 2026, aprono ufficialmente i pre-ordini per il nuovo iPhone e, di conseguenza, può essere interessante metterlo a confronto (per il momento sulla carta) con il suo predecessore diretto, ovvero iPhone 16e, ma anche provare a ragionare se possano mettergli i bastoni tra le ruote anche altri due degli iPhone ancora presenti a catalogo.

Apple apre ufficialmente i pre-ordini del nuovo iPhone 17e

Come da programma, alle 15:15 di oggi, Apple ha dato il via ai pre-ordini per iPhone 17e, il nuovo iPhone “economico” che è stato annunciato solo pochi giorni fa e che sarà ufficialmente in vendita a partire da mercoledì 11 marzo 2026.

Lo smartphone arriva nelle tre colorazioni Rosa chiaro, Bianco e Nero e in due differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi consigliati sul mercato italiano:

Taglio da 256 GB al prezzo di 729 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 979 euro

Sfida tra “economici”: iPhone 17e contro iPhone 16e

Il catalogo iPhone propone ormai quattro linee di prodotto ben distinte, anche dal punto di vista del design: iPhone 17 Pro e 17 Pro Max sono caratterizzati dal Camera Plateau e da performance senza compromesso; iPhone Air è il modello che ha liberato la creatività dei designer Apple; iPhone 17 è il modello concreto, quello da consigliare a tutti.

Poi c’è iPhone 17e, la soluzione concreta ed “economica”, si fa per dire, del catalogo. L’ultimo arrivato ripropone esattamente quanto già visto con iPhone 16e che, lo scorso anno, avevamo definito come un iPhone 14 (trovate qua la nostra recensione) aggiornato al 2025 con molte delle novità di iPhone 16 “base”.

Nel passaggio dal modello 2025 al modello 2026, però, Apple ha apportato alcuni miglioramenti, mantenendo comunque la filosofia di prodotto “ben distante” dagli altri modelli della gamma.

Le differenze (sulla carta) tra i due modelli

iPhone 17e è sostanzialmente un iPhone 16e già dal punto di vista estetico: stessi ingombri, appena tre grammi di peso in più, una colorazione in più (la nuova Rosa chiaro), stesso design con notch e display da 6,1 pollici (Super Retina XDR OLED con le stesse specifiche, incluso il refresh rate a 60 Hz). L’unica differenza “tangibile” è il Ceramic Shield 2 (tre volte più resistente ai graffi) che prende il posto del Ceramic Shield a protezione del display. Anche il comparto fotografico, lato hardware, è lo stesso.

Sotto al cofano, invece, ci sono alcune differenze: il chip è il più recente A19, quello di iPhone 17 ma depotenziato (ha un core in meno sulla GPU), rimangono 8 GB di RAM e si parte da 256 GB per l’archiviazione (sparisce il taglio da 128 GB); il modem è il più recente (ed efficiente) C1X, mentre non cambia nulla sul fronte della connettività.

Anche la batteria integrata è la medesima: un’unità da 4.005 mAh agli ioni di litio con supporto alla ricarica cablata a 20 W (raggiunge il 50% in 30 minuti). Cambia invece la tecnologia di ricarica wireless perché, a differenza del predecessore, iPhone 17e ha il MagSafe: oltre a supportare tutti gli accessori dedicati senza la necessità di una cover specifica, supporta la ricarica wireless a 15 W con lo standard Qi2.

# iPhone 17e iPhone 16e Dimensioni 146,7 x 71,5 x 7,8 mm Peso 170 grammi 167 grammi Materiali Ceramic Shield 2

Vetro al posteriore

Frame in alluminio Ceramic Shield

Vetro al posteriore

Frame in alluminio Colorazioni Rosa chiaro

Bianco

Nero Bianco

Nero Display Super Retina XDR OLED

6,1 pollici (1.170 x 2.532 pixel)

60 Hz, 1.200 nit (picco) SoC Apple A19 (3 nm)

CPU hexa-core

GPU quad-core Apple A18 (3 nm)

CPU hexa-core

GPU quad-core RAM 8 GB Archiviazione 256/512 GB 128/256/512 GB Fotocamera

posteriore Fotocamera Fusion da 48 MP

sensore da 1/2,55″

apertura f/1.6

PDAF, OIS

equivalente 26 mm

zoom 2x di qualità ottica Fotocamera

frontale Singola da 12 MP

(1/3,6″ – f/1.9 – PDAF)

Sensore SL 3D Modem Apple C1X Apple C1 Reti 5G (Nano-SIM + dual eSIM) Connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C (USB 2.0) Sblocco Face ID Batteria Li-Ion da 4.005 mAh Ricarica Cablata a 20 W

Wireless a 15 W

(MagSafe/Qi2) Cablata a 20 W

Wireless a 7,5 W

(Qi)

Capitolo prezzi: conviene scegliere iPhone 17e o iPhone 16e?

Concluse tutte le analisi legate alle differenze sulla scheda tecnica, arriviamo a parlare di prezzi. iPhone 17e ha, un po’ a sorpresa, un listino ufficiale in calo rispetto al modello di precedente generazione e mantiene il ruolo di “iPhone più economico” tra quelli presenti a catalogo.

# iPhone 17e (2026) iPhone 16e (2025) 128 GB – 729 euro 256 GB 729 euro 859 euro 512 GB 979 euro 1.109 euro Colorazioni

disponibili Rosa chiaro

Bianco

Nero Bianco

Nero

Il prezzo di partenza rimane 729 euro ma raddoppia lo spazio di archiviazione a disposizione degli utenti: da 128 GB si passa a 256 GB, ormai divenuto il taglio “base” sull’intera gamma iPhone.

Complice l’anno sulle spalle di iPhone 16e, che è appena uscito dal listino ufficiale di Apple, e le poche differenze tra i due modelli, è facile intuire che il modello 2025 abbia subito importanti cali di prezzo tant’è che, senza effettuare ricerche troppo approfondite, è possibile trovarlo su Amazon a 549 euro nel taglio da 128 GB.

Qualora questa memoria vi bastasse, sarebbe assolutamente lui il modello giusto per approcciare il mondo della Mela morsicata. Nel caso in cui abbiate bisogno di 256 GB, a quel punto vi consigliamo iPhone 17e: lo street price di iPhone 16e da 256 GB è troppo vicino a quello del modello 2026 a parità di memoria.

Ampliamo il confronto: iPhone 17e o iPhone 17?

Ampliamo ora gli orizzonti per includere nel ragionamento anche le ultime tre generazioni del modello standard della gamma, anche se probabilmente ha senso confrontare il listino prezzi solo con il più recente iPhone 17.

# iPhone 17e (2026) iPhone 17 (2025) 256 GB 729 euro 979 euro 512 GB 979 euro 1.229 euro Colorazioni

disponibili Rosa chiaro

Bianco

Nero Lavanda

Salvia

Azzurro nebbia

Bianco

Nero

Chip A19 leggermente più potente, display più ampio, luminoso, senza notch e con refresh rate a 120 Hz, seconda fotocamera al posteriore, fotocamera frontale Center Stage di nuova generazione, batteria meno capiente ma ricarica più potente, connettività migliore, colorazioni meno “classiche”.

Sono questi i principali miglioramenti di iPhone 17 rispetto ad iPhone 17e. Listino alla mano, la differenza è importante (250 euro a parità di taglio di memoria), mentre street price le cose cambiano, dato che iPhone 17 si trova ormai intorno ai 900 euro nel taglio da 256 GB. Il nostro consiglio è quindi quello di scegliere iPhone 17 nel caso in cui stiate valutando il nuovo arrivato nel taglio da 512 GB: meglio specifiche superiori (soprattutto sul display) che più spazio di archiviazione.

Occhio a due possibili outsider per risparmiare

Ci sono poi altri due outsider da tenere in considerazione: iPhone 16, ancora presente nel listino di Apple, e iPhone 15. Quest’ultimo ha ormai alcuni anni sulle spalle e, tra una rinuncia e una cosa in più, pareggia sostanzialmente iPhone 17e. Su Amazon, iPhone 15 costa 589 euro nel taglio da 128 GB.

iPhone 16 è sostanzialmente un iPhone 17e senza notch ma con due fotocamere, il chip dello scorso anno (con GPU penta-core e non quad-core) e poco più. In questo caso, su Amazon è acquistabile a 719 euro nel taglio da 128 GB, quindi in linea col prezzo di iPhone 17e: tra iPhone 16e e iPhone 16 vince a mani basse il secondo ma, rispetto al 17e, è più difficile; è probabile che debba essere il cuore a guidarvi, specie qualora desideriate una colorazione più accattivante di quelle disponibili sul nuovo iPhone economico.