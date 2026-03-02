Le settimana ricca di annunci targati Apple parte con il lancio del “nuovo” iPad Air con chip Apple Silicon M4 e del nuovo iPhone 17e, versione 2026 dello smartphone economico della Mela morsicata.

Rispetto alle previsioni (un po’ rosee) della vigilia, il colosso di Cupertino si è limitato al compitino, proponendo una sorta di aggiornamento di iPhone 16e con il chip A19, l’introduzione dei magneti utili per il MagSafe e l’aggiunta di una nuova colorazione rosa. Il tutto, va fatto un plauso ad Apple, proposto però a prezzi più bassi rispetto a quelli del modello 2025. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Apple iPhone 17e è ufficiale

Come anticipato in apertura, Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iPhone 17e, smartphone che va ad aggiornare il modello precedente, lanciato più o meno nello stesso periodo del 2025, con un SoC più recente, l’aggiunta del MagSafe e una nuova colorazione.

Il nuovo arrivato è identico al predecessore dal punto di vista estetico e degli ingombri, risultando leggermente più pesante (questione di 4 grammi), e viene così presentato da Kaiann Drance, vicepresidente della divisione Worldwide iPhone Product Marketing presso Apple:

“iPhone 17e unisce prestazioni potenti e funzioni amate dai nostri utenti a un prezzo eccezionale, caratteristiche che lo rendono un’opzione interessante per chi vuole fare l’upgrade alla linea iPhone 17. Sappiamo che i nostri clienti desiderano un prodotto che duri nel tempo e iPhone 17e fa proprio al caso loro. Con il chip A19 che garantisce prestazioni incredibili, il doppio della capacità storage di base, un sistema di fotocamere più intelligente e una maggiore robustezza, iPhone 17e è pensato per continuare a essere veloce e sicuro e a mantenere il suo valore nel tempo.”

Display e multimedialità: vince l’immobilità

Frontalmente, protetto stavolta da vetro Ceramic Shield 2, iPhone 17e mette a disposizione degli utenti lo stesso Super Retina XDR display (con tecnologia OLED) da 6,1 pollici di diagonale con refresh rate a 60 Hz, luminosità in HDR a 1.200 nit e anacronistico notch che ospita la sensoristica per il Face ID e la fotocamera frontale.

La fotocamera frontale resta da 12 megapixel: niente fotocamera Center Stage da 18 megapixel come sugli altri iPhone 17 o su iPhone Air. Al posteriore rimane la solita fotocamera Fusion da 48 megapixel che funge da obiettivo grandangolare (26 mm equivalente) e da teleobiettivo 2x (52 mm equivalente).

Chip A19 e modem C1X le uniche novità sotto al cofano

Sotto al cofano, la novità principale è l’introduzione del chip A19, lo stesso che troviamo su iPhone 17 ma in versione “depotenziata” lato GPU: al posto della versione a cinque core, abbiamo la versione a quattro core.

Ad affiancare il SoC troviamo poi 8 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. È presente un comparto connettività abbastanza completo, seppur non aggiornatissimo, con supporto alle reti 5G (dual eSIM o nano-SIM + eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e USB-C (USB 2.0).

Il modem è l’Apple C1X che risulta fino a due volte più veloce rispetto al modem C1 integrato su iPhone 16e. In combinata con il chip A19, a detta di Apple, va a migliorare sensibilmente i consumi energetici.

La batteria rimane la stessa ma c’è il MagSafe

La batteria integrata rimane la stessa che troviamo su iPhone 16e: si tratta di un’unità da 4.005 mAh certificata per mantenere l’80% della capacità iniziale dopo 1.000 cicli di ricarica; secondo l’etichetta energetica UE, iPhone 17e offre un’autonomia da 45 ore (contro le 41 garantite da iPhone 16e).

A differenza del predecessore, iPhone 17e gode del supporto al MagSafe: ciò apre le porte al mondo degli accessori di questo tipo (senza bisogno di cover dedicate) e abilita la ricarica wireless magnetica a 15 W (con standard Qi2), netto passo in avanti rispetto ai 7,5 W (con standard Qi) del modello precedente; la ricarica cablata rimane a 20 W.

Chiude il pacchetto il sistema operativo iOS 26, da subito disponile nella sua versione più recente (iOS 26.3), che mette a disposizione degli utenti la nuova interfaccia con il Liquid Glass Design e tutte le funzionalità che conosciamo (e apprezziamo/odiamo) sui dispositivi della Mela morsicata, inclusa la suite Apple Intelligence.

Specifiche tecniche di Apple iPhone 17e

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo iPhone 17e di Apple.

Dimensioni: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

x x Peso: 170 grammi

Display: OLED da 6,1″ (1.170 x 2.532 pixel) a 60 Hz con luminosità di picco a 1.200 nit

da (1.170 x 2.532 pixel) a con luminosità di picco a SoC: Apple A19 (3 nm) con CPU hexa-core e GPU quad-core

(3 nm) con CPU hexa-core e GPU quad-core Memorie: 8 GB (RAM) e 256 o 512 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: 48 MP (grandangolare con OIS)

(grandangolare con OIS) Fotocamera anteriore: 12 MP + SL 3D (Face ID)

+ (Face ID) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS, USB-C

, , , , GPS, USB-C Batteria: Li-Ion da 4.005 mAh , ricarica cablata a 20 W e ricarica wireless MagSafe a 15 W

da , ricarica cablata a e ricarica wireless a Sistema operativo: iOS 26.3 con supporto ad Apple Intelligence

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di iPhone 17e, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini di Apple iPhone 17e

Disponibilità e prezzi di Apple iPhone 17e

Il nuovo Apple iPhone 17e sarà disponibile al pre-ordine in Italia dalle ore 15:15 di mercoledì 4 marzo 2026, con inizio delle vendite effettive previsto per mercoledì 11 marzo 2026. Lo smartphone arriva in tre colorazioni (Bianco, Nero e Rosa chiaro) e in due tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino:

Taglio da 256 GB al prezzo di 729 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 979 euro

Il colosso di Cupertino ha quindi fatto fuori il taglio da 128 GB (come sul resto della gamma), mantenendo lo stesso prezzo di partenza del modello 2025: ciò equivale a un ribasso di 130 euro rispetto ad iPhone 16e da 256 GB (di listino era proposto a 859 euro); lo stesso ribasso investe anche la versione da 512 GB di iPhone 16e (di listino era proposto a 1.109 euro).