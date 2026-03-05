L’entrata di Apple nel mercato dei notebook entry-level potrebbe avere un impatto importante sul mercato. Secondo le più recenti analisi di TrendForce, il nuovo MacBook Neo potrebbe raggiungere già nel primo anno di commercializzazione dei numeri tutt’altro che trascurabili, con spedizioni stimate tra le 4 e le 5 milioni di unità.

Questa previsione arriva in un contesto tutt’altro che semplice per il settore dei PC portatili, a causa della crisi delle memorie che negli ultimi mesi ha intaccato tutta l’industria. La società di analisi prevede un calo delle spedizioni globali dei notebook del 9,2% su base annua nel corso del 2026, con il rischio di un ulteriore peggioramento qualora la domanda restasse debole nei prossimi mesi.

Il principale fattore che sta influenzando il settore è l’aumento dei prezzi di componenti chiave, in particolare memorie RAM e CPU. Questo scenario sta spingendo molti produttori a rivedere le proprie strategie, con una riduzione dei numeri di modelli a catalogo per concentrare le poche scorte di memorie sui notebook di fascia più alta, dove i margini di guadagno sono più elevati.

Apple segue una strategia opposta con MacBook Neo

Con la presentazione di MacBook Neo, avvenuta ieri, Apple ha deciso di seguire una direzione completamente diversa. A differenza dei principali produttori di notebook, il colosso di Cupertino ha deciso di rafforzare la fascia più accessibile della propria offerta con questo nuovo modello di MacBook che, con un prezzo di partenza di 699 euro (o 599 euro per il settore Educational), si posiziona di peso nel segmento entry-level.

Grazie a questa strategia, secondo le stime di TrendForce, le spedizioni complessive dei notebook di Apple potrebbero crescere del 7,7% nel 2026, portando la quota di mercato di macOS al 13,2%. Il nuovo MacBook Neo avrebbe quindi un ruolo chiave grazie al prezzo più accessibile rispetto ai modelli di fascia alta, che potrebbe spingere anche chi non ha mai acquistato un prodotto di questo genere a fare il passo per provare l’ecosistema della mela.

Resta però da vedere come il pubblico reagirà davanti alla configurazione di memoria: MacBook Neo arriva infatti con 8 GB di memoria RAM, una scelta che potrebbe sollevare qualche dubbio tra gli utenti più esigenti. Nonostante questo limite, però, gli analisti ritengono che il dispositivo possa comunque ottenere un’ottima accoglienza grazie al connubio tra un prezzo accessibile e il marchio che si porta dietro.

L’ingresso di Apple in questo segmento del mercato potrebbe cambiare anche gli equilibri globali, mettendo sotto pressione quei produttori di notebook Windows che, operando nella fascia dei 500/600 euro, non hanno mai dovuto scontrarsi con un colosso come quello di Cupertino. Un MacBook più accessibile potrebbe attirare nuovi utenti, soprattutto studenti e giovani professionisti, che potrebbero entrare nell’ecosistema della mela per la prima volta e restare poi legati al brand nel lungo periodo.

Apple MacBook Neo arriverà sul mercato il prossimo 11 marzo e dovremo attendere qualche mese prima di scoprire se le previsioni di TrendForce si riveleranno azzeccate o meno. Nell’attesa del lancio ufficiale, vi rinfreschiamo la memoria con le specifiche tecniche ufficiali del notebook:

Dimensioni: 297,5 x 206,4 x 12,7 mm

x x Peso: 1,23 kg

Materiale: alluminio riciclato

Schermo: Liquid Retina da 13″ Tecnologia: IPS LCD Risoluzione: 2.408 x 1.506 pixel Refresh rate: 60 Hz Luminosità: 500 nit

da SoC: Apple A18 Pro (3 nm) CPU 6-core (2 performance + 4 efficiency) GPU 5-core (ray tracing con accelerazione hardware) NPU 16-core Banda di memoria da 60 GBps

(3 nm) Memoria unificata: 8 GB

SSD: 256 GB o 512 GB

o Videocamera: 1080p (supporta FaceTime)

(supporta FaceTime) Audio: sistema audio a due altoparlanti , due microfoni con beamforming Audio stereo Audio spaziale Dolby Atmos

, due microfoni con beamforming Tastiera: Magic Keyboard con 79 tasti (256 GB) Magic Keyboard con 79 tasti e Touch ID (512 GB)

Trackpad: multi-touch con supporto alle gesture

con supporto alle gesture Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 6.0

(802.11 ax), Porte: 1x USB-C (USB 3 fino a 10 Gbps, DisplayPort 1.4, ricarica 1x USB-C (USB 2 fino a 480 Mbps, ricarica) 1x jack audio combo da 3,5 mm

Supporto: un monitor esterno con risoluzione 4K @ 60 Hz

Batteria: 36,5 Wh con ricarica almeno a 20 W

con ricarica almeno a Autonomia dichiarata: fino a 16 ore di streaming video fino a 11 ore di navigazione Web

Sistema operativo: macOS 26 Tahoe con supporto ad Apple Intelligence