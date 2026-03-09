C’è un momento nella storia di ogni grande azienda in cui guardare indietro diventa non solo inevitabile, ma necessario. Per Apple, quel momento è adesso. Il primo aprile 2026 la società fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne compirà cinquant’anni, e il CEO Tim Cook ha deciso di celebrare questa ricorrenza con una rara introspezione pubblica, sedendosi di fronte a David Pogue per un’intervista di venti minuti andata in onda su CBS Sunday Morning e disponibile integralmente su YouTube.

Il risultato è una conversazione sorprendentemente personale, in cui Cook non si limita a tracciare la traiettoria di crescita di un’azienda da trilioni di dollari, ma scava nei valori, nelle contraddizioni e nelle scelte che hanno reso Apple quello che è oggi. Un’occasione rara per capire cosa c’è davvero dietro la superficie lucida dei prodotti di Cupertino.

Apple e il muscolo della memoria

Una delle prime ammissioni di Cook è quasi disarmante nella sua semplicità: Apple non è abituata a guardare al proprio passato. “Abbiamo dovuto sviluppare un nuovo muscolo”, dice Cook, “perché non è qualcosa che facciamo normalmente. Siamo sempre concentrati sulla prossima cosa.” È una dichiarazione che, in fondo, dice tutto sulla filosofia che ha animato Cupertino sin dalle origini: l’ossessione per il futuro come motore dell’innovazione.

Eppure, in vista di un traguardo così simbolico come il mezzo secolo di vita, anche Apple ha dovuto fermarsi e fare i conti con la propria storia. Cook lo ha fatto con evidente emozione, parlando di gratitudine per il percorso vissuto, di orgoglio per i risultati raggiunti e di rispetto profondo per l’eredità lasciata da Steve Jobs. Un’eredità che, a sentire Cook, non riguarda solo i prodotti o i fatturati, ma qualcosa di molto più difficile da misurare: un modo di pensare, di lavorare, di immaginare il futuro.

“Non chiederti cosa avrebbe fatto Steve”

Il cuore dell’intervista è, inevitabilmente, il rapporto tra Cook e Jobs. E qui emerge un aneddoto che vale la pena raccontare per intero, perché ribalta un luogo comune diffusissimo nel mondo del business e della tecnologia.

Quante volte, di fronte a una decisione difficile, qualcuno si è chiesto: “Cosa avrebbe fatto Steve Jobs?” È quasi un riflesso condizionato, un modo per cercare una bussola morale in chi ha ridefinito interi settori industriali. Eppure, Jobs stesso aveva messo in guardia Cook da questa trappola mentale, e lo aveva fatto con la consueta chiarezza.

Il consiglio che Jobs diede al suo successore fu netto: non farti mai questa domanda. Fai, invece, la cosa giusta. Dietro questa indicazione apparentemente semplice c’era una riflessione molto più profonda, maturata osservando da vicino un altro colosso culturale: la Disney. Jobs, che aveva un rapporto stretto con quella realtà, aveva visto come lo studio di animazione si fosse più volte bloccato in uno stato di paralisi creativa, incapace di andare avanti perché troppo impegnato a chiedersi cosa avrebbe voluto Walt Disney. Non voleva che la stessa cosa accadesse ad Apple dopo di lui: un’azienda viva non può diventare il museo di sé stessa.

E c’è di più. Jobs era convinto che la transizione alla guida dell’azienda dovesse avvenire in modo ordinato e professionale, non nel mezzo di una crisi. “Era sempre stato fatto in momenti di panico”, spiega Cook, “e lui voleva invece che fosse una transizione professionale e organizzata.” Un ultimo atto di lucidità strategica da parte di un uomo che, anche nei momenti più difficili della sua vita, continuava a pensare al futuro di Apple con la stessa nitidezza con cui aveva sempre pensato al design di un prodotto.

Togliendo a Cook il peso di dover imitare il suo predecessore, Jobs gli aveva in realtà fatto il regalo più grande: la libertà di essere sé stesso. E i principi di Jobs, sostiene Cook, continuano comunque a vivere nel DNA dell’azienda, anche senza essere citati esplicitamente ad ogni riunione o richiamati ad ogni decisione strategica. Sono diventati parte dell’aria che si respira a Cupertino.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Una cultura impossibile da copiare

La seconda parte dell’intervista si sposta su un tema altrettanto affascinante: la cultura aziendale. Per Cook, la cultura non è un elemento decorativo o una dichiarazione d’intenti appesa alle pareti degli uffici. È il vero motore dell’innovazione, il terreno fertile da cui nascono i prodotti, le idee e i brevetti che rendono Apple, Apple.

“La cultura crea l’innovazione, che a sua volta crea la proprietà intellettuale”, dice Cook. Ma affinché questo meccanismo funzioni, la cultura deve essere costantemente alimentata e curata. Non basta crearla una volta: va nutrita nel tempo, attraverso le persone giuste, le assunzioni giuste, e cicli ripetuti di cambiamento e adattamento. Ogni nuovo dipendente è in un certo senso un test: porta con sé valori compatibili con quelli dell’azienda? Sa trasmetterli a chi arriverà dopo di lui?

Ed è proprio qui che Cook tocca il punto più interessante dell’intera conversazione. Replicare una cultura come quella di Apple è, a suo avviso, praticamente impossibile. Non perché ci sia qualcosa di magico o misterioso in Cupertino, ma perché costruire una cultura richiede anni, decenni, generazioni di persone che condividono gli stessi valori e li trasmettono ai nuovi arrivati. Non è un processo che si può accelerare, esportare o imitare con una formula prestabilita. Nessun manuale aziendale, per quanto dettagliato, riesce a catturare l’essenza di ciò che rende un’organizzazione davvero unica.

È una risposta implicita a tutte quelle aziende tech che negli anni hanno cercato di ispirarsi ad Apple, di replicarne l’estetica, il minimalismo, la capacità di creare prodotti desiderabili. Ci si può avvicinare, forse. Ma arrivare allo stesso posto è un’altra storia.

“Apple è un posto davvero unico”, afferma Cook con convinzione. “Non è possibile replicarlo. Apple è, sapete, in una categoria tutta sua. È un party of one.“ Un’affermazione che suona quasi come una sfida al resto dell’industria tecnologica mondiale, ma che Cook pronuncia non con arroganza, bensì con la consapevolezza di chi sa quanto sia costata quella unicità in termini di sacrifici, fallimenti, rinascite e scelte difficili.

Verso i 100 anni, e oltre

Cook chiude con uno sguardo lungo, lunghissimo. Spera che il DNA di Apple, con tutti i valori che Jobs ha seminato e che lui ha cercato di preservare e far crescere, possa resistere fino al centesimo anniversario, e magari fino al duecentesimo. Non è nostalgia, è ambizione. La stessa ambizione visionaria che, cinquant’anni fa, aveva spinto tre ragazzi in un garage californiano a immaginare un computer personale accessibile a tutti, in un’epoca in cui i computer erano ancora enormi macchine da laboratorio riservate a pochi.

In un settore che cambia a velocità vertiginosa, dove i protagonisti di oggi possono diventare i dinosauri di domani nel giro di pochi anni, la vera scommessa di Apple non è sul prossimo iPhone, sul prossimo chip della serie M o sulla prossima piattaforma AI. È sulla capacità di continuare a essere sé stessa, anno dopo anno, decennio dopo decennio, senza perdere la bussola e senza cedere alla tentazione di diventare qualcosa di diverso solo per inseguire le tendenze del momento.

Un party of one, appunto. E dopo cinquant’anni, sembra proprio che nessuno sia ancora riuscito ad entrare nella festa.