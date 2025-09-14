Apple si appresta a rilasciare in forma stabile, per la prima volta, iOS 26, il nuovo e attesissimo major update del proprio sistema operativo mobile per eccellenza, presentato in anteprima lo scorso 9 giugno, in occasione del keynote di apertura della WWDC25.

È bene dunque fare un breve recap con tutte le novità e i dispositivi compatibili della prossima iterazione di iOS, per prepararci al meglio al rilascio che, seppur in forma graduale, partirà nella serata italiana di lunedì 15 settembre 2025.

Le principali novità di iOS 26

A nemmeno una settimana dall’annuncio dei nuovi iPhone che compongono la gamma 2025, Apple si appresta (come anticipato) a rilasciare iOS 26, la nuova iterazione di iOS che rompe rispetto al passato in termini di numerazione (con la “vecchia” denominazione, avremmo avuto iOS 19) e in termini di design.

Il ciclo di sviluppo è partito il 9 giugno scorso, a poche ore di distanza dall’annuncio ufficiale avvenuto durante la WWDC25, ed è proseguito per tre mesi esatti, scandito da ben 9 versioni beta e una Release Candidate rilasciata lo scorso 9 settembre.

iOS 26 introduce il nuovo linguaggio di design della Mela morsicata, ovvero il Liquid Glass, e molte altre novità legate ad Apple Intelligence e a svariate app targate Apple. Scopriamo le principali.

Liquid Glass e novità estetiche

Ha fatto (e farà ancora) tanto discutere il Liquid Glass, la nuova filosofia di design annunciata da Apple nel mese di giugno e poi “perfezionata” durante l’intero ciclo di sviluppo di iOS 26 per migliorarne leggibilità e fruibilità.

Tutto ruota attorno a un nuovo “materiale” chiamato, appunto, Liquid Glass, pensato per apparire come vetro alla vista e trasmettere un maggiore senso di fluidità, oltre a una maggiore espressività nelle animazioni, nelle transizioni e in tutti gli elementi che compongono l’interfaccia utente.

La schermata di blocco è stata rivista con l’orario che si adatta in modo dinamico alla foto impostata come sfondo e alle eventuali notifiche; tutto ciò serve per fare in modo che il soggetto dell’immagine di sfondo non venga mai coperto.

Apple ha rinnovato anche le icone, proponendo un pack che gioca sugli effetti di trasparenza e migliorando i pack con le icone colorate, sia con aspetto chiaro che con aspetto scuro. Le icone sono pensate per sposarsi alla perfezione con lo sfondo e con il tema scelto dall’utente.

Con la nuova filosofia di design, debuttano anche nuove barre di navigazione interne alle app: i comandi riflettono e rifrangono ciò che hanno intorno, adattandosi alla schermata per dare più risalto al contenuto; sia le varie app che i vari dispositivi presentano maggiore coerenza estetica.

Novità legate a Apple Intelligence

Sui dispositivi che supportano le funzionalità di intelligenza artificiale della Mela morsicata c’è spazio per alcune novità legate ad Apple Intelligence, integrata in maniera più capillare rispetto al passato, per aiutare gli utenti a comunicare in lingue diverse e avere in mano strumenti creativi/funzionali più potenti. Ecco le principali novità:

Traduzione in tempo reale – Arriva nelle app Messaggi, Telefono e FaceTime (con sottotitoli tradotti in tempo reale).

– Arriva nelle app Messaggi, Telefono e FaceTime (con sottotitoli tradotti in tempo reale). Visual Intelligence – si evolve, consentendo l’interazione con il contenuto presente sullo schermo con nuove funzioni come la ricerca tra le app più uitilizzate o la possibilità di aggiungere un evento al calendario.

– si evolve, consentendo l’interazione con il contenuto presente sullo schermo con nuove funzioni come la ricerca tra le app più uitilizzate o la possibilità di aggiungere un evento al calendario. Image Playground e Genmoji – gli strumenti di generazione delle immagini guadagnano le potenzialità di ChatGPT, consentendo di affinare i prompt di descrizione per la creazione delle immagini.

– gli strumenti di generazione delle immagini guadagnano le potenzialità di ChatGPT, consentendo di affinare i prompt di descrizione per la creazione delle immagini. Comandi rapidi – Vengono arricchiti con azioni “intelligenti” come riassumere un testo, generare immagini o attingere ai modelli di IA e sfruttarne le risposte.

Novità per le comunicazioni su Messaggi, Telefono e FaceTime

Con iOS 26 arrivano anche alcune novità per le app di comunicazione (Messaggi, Telefono e FaceTime) che sono pensate per permettere agli utenti di “concentrarsi sulle conversazioni che contano di più“. Ecco le principali novità:

Filtro delle chiamate – risponde automaticamente ai numeri sconosciuti e lo smartphone squillerà solo dopo che l’interlocutore avrà comunicato nome e motivo della chiamata.

– risponde automaticamente ai numeri sconosciuti e lo smartphone squillerà solo dopo che l’interlocutore avrà comunicato nome e motivo della chiamata. Filtro dei numeri sconosciuti – l’IA analizza e rileva lo spam su Messaggi, Telefono e FaceTime.

– l’IA analizza e rileva lo spam su Messaggi, Telefono e FaceTime. Assistente d’attesa – lo smartphone attende al posto dell’utente durante i periodi d’attesa, ad esempio quando chiamiamo a un call center e aspettiamo che risponda un operatore, avvisando quando l’operatore risponde.

– lo smartphone attende al posto dell’utente durante i periodi d’attesa, ad esempio quando chiamiamo a un call center e aspettiamo che risponda un operatore, avvisando quando l’operatore risponde. Sondaggi in Messaggi – nell’app Messaggi arriva il supporto alla creazione di sondaggi nelle chat di gruppo.

– nell’app Messaggi arriva il supporto alla creazione di sondaggi nelle chat di gruppo. Sfondo alle conversazioni – nell’app Messaggi è possibile aggiungere uno sfondo di serie o una foto personalizzata.

Previous Next Fullscreen

Novità per tante altre app di sistema

Andando oltre, iOS 26 porta al debutto alcune nuove funzioni pensate per aiutare gli utenti nell’esplorazione del mondo in maniera “sicura” e attenta alla privacy. Di queste fanno parte:

Automix e traduzione del testo – potenziano Apple Music grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. La prima mixa brani diversi come farebbe un DJ. La seconda fornisce la traduzione dei testi delle canzoni.

– potenziano Apple Music grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. La prima mixa brani diversi come farebbe un DJ. La seconda fornisce la traduzione dei testi delle canzoni. Apple Wallet – l’app è in grado di tenere traccia dei bagagli, sfruttare le mappe degli aeroporti e condividere lo stato di un volo direttamente dalla nuova esperienza con le carte d’imbarco.

– l’app è in grado di tenere traccia dei bagagli, sfruttare le mappe degli aeroporti e condividere lo stato di un volo direttamente dalla nuova esperienza con le carte d’imbarco. Giochi – è una nuova app che fornisce tutte le novità relative ai titoli a cui giochiamo, e ai nuovi titoli (con consigli mirati); inoltre, la funzionalità Sfide è pensata per sfidare i propri amici in delle vere competizioni a punti.

Apple CarPlay

Chiudiamo con Apple CarPlay che, dopo tanti anni di stasi, riceve sensibili miglioramenti con iOS 26: su tutti abbiamo il supporto alle Attività in tempo reale (che appaiono come widget) e i tapback per velocizzare le risposte ai messaggi.

L’interfaccia è stata rivista per sposare il Liquid Glass e sfruttare in maniera ottimale i display dei sistemi di infotainment (mostrando più informazioni), senza intaccare sulla concentrazione alla guida, e accogliendo una nuova barra laterale che consente agli utenti di passare da un’app all’altra senza tornare alla schermata principale.

iPhone compatibili con iOS 26

Non tutti gli smartphone di Apple compatibili con il precedente iOS 18 lo sono anche con iOS 26: il colosso di Cupertino ha infatti sospeso il supporto per i modelli del 2018 (iPhone Xr, iPhone Xs e iPhone Xs Max) che escono così di scena.

Rimane, invece, la consueta differenziazione tra i modelli che supportano le funzioni di Apple Intelligence e quelli che invece non le supportano. Di seguito riportiamo la lista completa degli iPhone compatibili con iOS 26, recentemente arricchita dai modelli della gamma 2025.

Quando inizierà il rilascio di iOS 26?

Apple ha già da qualche giorno comunicato ufficialmente che iOS 26 (alla pari di tutti gli altri “OS 26”) verrà distribuito lunedì 15 settembre 2025. Solitamente, i nuovi aggiornamenti del colosso di Cupertino arrivano intorno alle 19:00 (ore italiane).

Per la nuova versione di iOS il rilascio avverrà in forma graduale tramite OTA, pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro iPhone (compatibile) non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento.

Con riferimento a iOS 26, è molto probabile che, come avviene ormai da circa tre anni, in un primo momento sarà possibile scegliere tra effettuare il major update o installare un nuovo aggiornamento di iOS 18, con iOS 18.7 atteso nella giornata di domani al pari della nuova versione di iOS.