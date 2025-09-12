Sono passati tre giorni da quando Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, i quattro smartphone che compongono la gamma iPhone 2025.

Sin dal lancio sapevamo che il colosso di Cupertino avrebbe aperto i pre-ordini qualche giorno dopo e, come da programma, quel momento è arrivato: tutti e quattro i modelli sono ora pre-ordinabili in Italia.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Al via i pre-ordini dei nuovi iPhone 2025

I nuovi smartphone della Mela morsicata che compongono la gamma iPhone 2025 sono ufficialmente pre-ordinabili in Italia, a partire dalle ore 14:00 di venerdì 12 settembre 2025, sia su Apple Store che presso i rivenditori autorizzati, tra cui rientrano colossi come Amazon, Unieuro e MediaWorld.

Andiamo quindi a fare brevi recap per ciascun modello e a proporre i link alle pagine prodotto sui sopra-citati store nel caso in cui decidiate di acquistarli.

iPhone 17

Il nuovo iPhone 17 (potete consultare qua la sua scheda tecnica) è il modello “base” della gamma che, pur sembrando apparentemente identico al predecessore, lo rivoluziona crescendo dimensionalmente, guadagnando un display LTPO Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici che finalmente supporta il refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz (tecnologia ProMotion) e tanti altri miglioramenti, inclusi il chip Apple A19 e la scheda di rete Apple N1.

Lo smartphone è disponibile in cinque diverse colorazioni (Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco e Nero) e in due differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino:

Taglio da 256 GB al prezzo di 979 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 1.229 euro

Previous Next Fullscreen

iPhone Air

Il nuovissimo e sottilissimo iPhone Air (potete consultare qua la sua scheda tecnica) è il modello “di mezzo” della gamma, quello che ha pensionato il modello Plus configurandosi come la prova delle capacità dei designer della Mela morsicata.

Prestazioni di fascia Pro in un corpo super sottile, con il chip Apple A19 Pro che lavora all’unisono con la scheda di rete Apple N1 e con il modem proprietario Apple C1X di nuova generazione per ridurre i consumi.

Lo smartphone è disponibile in quattro diverse colorazioni (Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola e Nero siderale) e in tre differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino:

Taglio da 256 GB al prezzo di 1.239 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 1.489 euro

al prezzo di Taglio da 1 TB al prezzo di 1.739 euro

Previous Next Fullscreen

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro (trovate qua la sua scheda tecnica) punta a stupire con un design profondamente diverso rispetto al predecessore, realizzato da Apple partendo (quasi) da un foglio bianco: telaio unibody in alluminio, vetro Ceramic Shield 2 per proteggere il fronte, mix tra Ceramic Shield e alluminio per la finitura posteriore.

Tutta la componentistica interna è stata riorganizzata e poi c’è il chip Apple A19 Pro nella sua variante più potente, tenuto a bada (per la prima volta su un iPhone) da una camera di vapore. Anche il comparto fotografico migliora, guadagnando un nuovo teleobiettivo da 48 megapixel.

Lo smartphone è disponibile in tre diverse colorazioni (Argento, Arancione cosmico e Blu profondo) e in tre differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino:

Taglio da 256 GB al prezzo di 1.339 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 1.589 euro

al prezzo di Taglio da 1 TB al prezzo di 1.839 euro

Previous Next Fullscreen

iPhone 17 Pro Max

Per iPhone 17 Pro Max (trovate qua la sua scheda tecnica) valgono le stesse cose che abbiamo detto poco sopra per il fratello minore, dato che i due smartphone differiscono esclusivamente per ciò che riguarda le dimensioni (diagonale e risoluzione del display, batteria) e la presenza di un quarto taglio di memoria.

Lo smartphone è disponibile in tre diverse colorazioni (Argento, Arancione cosmico e Blu profondo) e in quattro differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino:

iPhone 17 Pro Max – colorazioni Argento, Arancione cosmico e Blu profondo Taglio da 256 GB al prezzo di 1.489 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.739 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 1.989 euro Taglio da 2 TB al prezzo di 2.489 euro

– colorazioni Argento, Arancione cosmico e Blu profondo

Previous Next Fullscreen

Per i nuovi iPhone (e non solo) le vendite partono il 19 settembre

I nuovi iPhone 2025 saranno ufficialmente in vendita da venerdì 19 settembre 2025, data in cui verranno evasi i pre-ordini. Oltre ai nuovi smartphone, il colosso di Cupertino ha presentato anche altri quattro dispositivi all’evento Awe Dropping dello scorso 9 settembre:

Questi quattro dispositivi erano già pre-ordinabili dallo scorso 9 settembre ma, anche nel loro caso, la disponibilità effettiva è in programma per il 19 settembre 2025.