Con l’arrivo di iOS 26 Apple ha deciso di rinnovare in modo significativo l’esperienza d’uso di CarPlay, il sistema che consente di sfruttare molte delle funzionalità dell’iPhone direttamente sul display dell’auto; non si tratta ancora del grande salto promesso da CarPlay Ultra, che sarà in grado di gestire più display contemporaneamente e interfacciarsi a fondo con l’hardware del veicolo, ma l’aggiornamento introdurrà alcune importanti novità che rendono l’interfaccia molto più intuitiva, moderna e soprattutto meno invasiva durante la guida.

Come sempre il focus è su design, usabilità e sicurezza, Apple punta a un’integrazione più fluida e intelligente per ridurre al minimo le distrazioni e offrire più informazioni in meno spazio; ecco cosa cambia nel dettaglio.

Il design Liquid Glass sbarca sulle auto

Il primo impatto è tutto visivo, CarPlay si rifà il look e abbraccia la nuova filosofia di design introdotta con iOS 26, chiamate Liquid Glass; si tratta di un’interfaccia ispirata a materiali traslucidi e riflettenti, che danno l’idea di una lente che amplifica ciò che si tocca. Le classiche icone piatte lasciano spazio a elementi tridimensionali e dinamici, con una profondità visiva che rende l’interazione più immediata e piacevole.

Inoltre, Apple ha integrato una barra laterale (a sinistra o a destra a seconda della configurazione) che permette di passare rapidamente da un’app all’altra senza tornare alla schermata principale; una piccola modifica che però fa una grande differenza nella guida quotidiana.

Meno interruzioni e più controllo con il nuovo CarPlay

Una delle lamentele più ricorrenti su CarPlay riguarda le interruzioni causate da chiamate o notifiche, con iOS 26 Apple introduce una visualizzazione compatta per le chiamate in arrivo: al posto di interfacce a tutto schermo che bloccano tutto il resto, comparirà un pop up discreto che consente di vedere chi sta chiamando e rispondere o rifiutare con un solo tocco, senza abbandonare la navigazione o la riproduzione musicale.

A questa novità si affiancano i Tapback, ovvero le risposte rapide con emoji per i messaggi, e la possibilità di appuntare le conversazioni più importanti; funzioni già note agli utenti iPhone, ma ora perfettamente integrate anche nell’ecosistema CarPlay, in questo modo è possibile gestire la messaggistica con un colpo d’occhio, senza distrarsi.

Apple CarPlay accoglie i widget

Chi ha utilizzato Android Auto sa quanto i widget possano fare la differenza mentre ci si trova alla guida, Apple ha deciso di seguire la stessa strada con CarPlay portando i widget dinamici direttamente sulla schermata principale; il risultato? Più app visibili contemporaneamente e meno bisogno di scorrere avanti e indietro tra schermate.

Sarà possibile ad esempio visualizzare Apple Maps come schermata principale, affiancata da piccoli pannelli laterali che mostrano l’orario stimato di arrivo, la canzone in riproduzione (con i controlli multimediali integrati), o persino informazioni in tempo reale sui voli; il tutto in una schermata unica, personalizzabile e reattiva.

Call Screening e Hold Assist

Apple introduce in CarPlay altre funzioni per rendere la gestione delle chiamate ancora più smart e sicura durante la guida: grazie alla funzione Call Screening CarPlay può ora mostrare in tempo reale le informazioni sul chiamante sfruttando il database di Live Voicemail, l’automobilista può così filtrare le chiamate in entrata senza dover rispondere o distrarsi.

Non meno interessante è l’introduzione di Hold Assist, una funzione pensata per risparmiare tempo nelle attese telefoniche: CarPlay rileva automaticamente la musica di attesa e propone di attendere in linea per l’utente, richiamandolo non appena un operatore sarà disponibile.

Infine, per quanto non strettamente collegata a CarPlay, c’è un’altra novità in ambito automotive annunciata dall’azienda in occasione della WWDC 2025: come molti di voi sapranno, Apple offre già la possibilità di bloccare, sbloccare e avviare un veicolo compatibile con un iPhone o un Apple Watch, grazie alla funzione chiave digitale dell’app Wallet.

Il colosso di Cupertino ha annunciato che 13 nuovi marchi si uniranno presto (le tempistiche precise non sono state condivise) alle case automobilistiche che già offrono questa possibilità; nello specifico i nuovi arrivati saranno Acura, Chevrolet, Cadillac, GMC, Porsche, Rivian, Smart, Lucid Motors, Tata Motors, Hongqi, WEY, Chery e Voyah.

Per quel che concerne la disponibilità delle nuove funzioni di Apple CarPlay bisognerà ovviamente attenere l’autunno per poterne fruire in forma stabile, non appena sarà reso disponibile anche iOS 26.