Lo scorso 9 settembre, Apple ha lanciato ufficialmente i nuovi iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, smartphone che in media rinnovano profondamente la gamma, proponendo dimensioni più generose (come nel caso del modello base), qualcosa di nuovo (come nel caso del modello Air) o un design totalmente rivisto (come nel caso dei modelli Pro).

Per un motivo o per un altro, i nuovi iPhone vogliono stupire e lo fanno anche rinunciando al taglio da 128 GB e non aumentando di prezzo rispetto ai modelli della generazione 2024. Tutto molto bello fin qui, certo, ma cosa succede se sciaguratamente si dovesse rompere uno dei quattro modelli? Andiamo quindi a vedere quanto costano gli interventi di riparazione ufficiale su Apple Store.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Apple Store: ecco il costo degli interventi sugli iPhone 2025

Anno dopo anno monitoriamo il costo degli interventi di riparazione ufficiali da parte di Apple sui nuovi iPhone, anche solo per capire quanto l’eventuale sfortuna possa gravare sulle nostre tasche.

Se avete acquistato uno tra iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max questo contenuto potrebbe fare al caso vostro, dandovi un’idea di ciò a cui possiate andare incontro in caso di danni accidentali (schermo, vetro posteriore, sostituzione della batteria, sostituzione della fotocamera o altri danni).

Prima di scoprire i prezzi delle riparazioni per gli iPhone della gamma 2025, disponibili nel portale ufficiale di supporto all’interno della sezione dedicata alle riparazioni, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha mantenuto gli stessi costi di riparazione dei modelli 2024 nel caso in cui sottoscriviate il piano AppleCare+ (che parte da 8,99 euro al mese o 169 euro per due anni).

Quanto costa riparare iPhone 17?

Partiamo da iPhone 17, erede diretto di iPhone 16. In questo caso assistiamo all’aumento di alcuni prezzi di riparazione rispetto al modello di precedente generazione: +66 euro per lo schermo incrinato, +64 euro per la combo schermo e vetro posteriore, +70 euro per la categoria “Altri danni” (quella che porta alla riparazione o alla completa sostituzione del dispositivo).

# Senza AppleCare+ Con AppleCare+ Schermo incrinato

(solo parte anteriore) 405 euro 29 euro Danno al vetro posteriore 169 euro 29 euro Danno allo schermo e

al vetro posteriore 499 euro 58 euro Batteria 109 euro 0 euro Fotocamera posteriore 198,99 euro 99 euro Altri danni 729 euro 99 euro

Quanto costa riparare iPhone Air?

È sbagliato vedere iPhone Air come erede diretto di iPhone 16 Plus dello scorso anno. A conti fatti si tratta del primo modello di una nuova gamma di iPhone, un modello posizionato da Apple al centro tra il modello base e i modelli Pro.

Per questo è difficile fare confronti col passato. Ci limitiamo a dire che gli unici due interventi che costano più rispetto al modello base sono la sostituzione della batteria e la riparazione/sostituzione completa del dispositivo.

# Senza AppleCare+ Con AppleCare+ Schermo incrinato

(solo parte anteriore) 405 euro 29 euro Danno al vetro posteriore 169 euro 29 euro Danno allo schermo e

al vetro posteriore 499 euro 58 euro Batteria 135 euro 0 euro Fotocamera posteriore 198,99 euro 99 euro Altri danni 859 euro 99 euro

Quanto costa riparare iPhone 17 Pro?

Arriviamo ad iPhone 17 Pro, la versione compatta del fiore all’occhiello della gamma iPhone 2025. Lo scorso anno Apple aveva aumentato il costo dell’intervento per la sostituzione della batteria sui modelli di punta ma, fortunatamente, quest’anno non mette in atto altri aumenti in tal senso.

A conti fatti, riparare per vie ufficiali un iPhone 17 Pro ha lo stesso prezzo richiesto per iPhone 16 Pro, eccezion fatta per la riparazione/sostituzione completa del dispositivo che subisce un rincaro di 100 euro rispetto al modello 2024.

# Senza AppleCare+ Con AppleCare+ Schermo incrinato

(solo parte anteriore) 405 euro 29 euro Danno al vetro posteriore 169 euro 29 euro Danno allo schermo e

al vetro posteriore 499 euro 58 euro Batteria 135 euro 0 euro Fotocamera posteriore 299 euro 99 euro Altri danni 899 euro 99 euro

Quanto costa riparare iPhone 17 Pro Max?

Chiudiamo con iPhone 17 Pro Max, la punta di diamante della gamma iPhone 2025. Anche per lui valgono gli stessi ragionamenti fatti per la versione compatta: tutti i costi di riparazione rimangono invariati rispetto ad iPhone 16 Pro Max, eccezion fatta per “Altri danni” che in questo caso subisce un rincaro di 56 euro rispetto al modello 2024. In generale, questo rimane il modello più costoso da riparare.

# Senza AppleCare+ Con AppleCare+ Schermo incrinato

(solo parte anteriore) 489 euro 29 euro Danno al vetro posteriore 169 euro 29 euro Danno allo schermo e

al vetro posteriore 585 euro 58 euro Batteria 135 euro 0 euro Fotocamera posteriore 299 euro 99 euro Altri danni 955 euro 99 euro

Anche loro faranno parte del programma di riparazioni self-service

I quattro modelli appena annunciati dal colosso di Cupertino non fanno ancora parte del programma Riparazioni self-service (Self Service Repair) ufficiale di Apple ma dovrebbero entrarne a far parte nel giro di un paio di mese (per gli iPhone 16, questo momento arrivò a novembre 2024).

Per chi non lo sapesse, Self Service Repair è un programma che esiste già da tempo e che in Italia è arrivato a dicembre 2022, offrendo agli utenti la possibilità di acquistare pezzi di ricambio originali direttamente dallo Store per le riparazioni self-service per i prodotti Apple e potere procedere con la riparazione fai-da-te del proprio dispositivo.

Quando gli iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max verranno aggiunti al programma, gli utenti dotati di discrete (e necessarie) conoscenze tecniche potranno acquistare i ricambi ufficiali e procedere con la riparazione fai-da-te, leggermente più economica di quella offerta dall’Apple Store.