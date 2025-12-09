Nelle ultime ore le indiscrezioni intorno al misterioso smartwatch Amazfit A2557 si sono fatte via via più insistenti, quasi a suggerire che l’azienda sia ormai pronta a rinnovare la sua proposta nella fascia media economica. Secondo le informazioni condivise da Roland Quandt, che come sempre anticipa con notevole precisione molti dei movimenti del mercato dei wearable, il dispositivo dovrebbe arrivare con il nome di Amazfit Active Max, nonostante il recente debutto di Active 2 Square (che molti utenti ricorderanno per un prezzo di listino particolarmente accessibile di 149 euro).

Amazfit Active Max potrebbe essere quasi pronto al debutto

Come spesso accade con i prodotti Amazfit, il primo elemento che balza all’occhio è il display, che in questo caso dovrebbe compiere un salto piuttosto marcato rispetto al modello precedente, si parla infatti di un pannello OLED da 1,5 pollici con risoluzione 480 x 480 pixel, decisamente superiore ai 1,32 pollici dell’Active 2.

Le immagini trapelate mostrano cornici più sottili, o quantomeno meglio nascoste, una scelta estetica che serve non solo a migliorare la pulizia visiva ma anche a dare un maggiore senso di continuità al frontale.

Un altro aspetto particolarmente interessante riguarda la batteria, perché secondo Quandt Amazfit avrebbe scelto un’unità da 576 mAh, più del doppio rispetto a quella dell’Active 2; considerando che quest’ultimo è già in grado di superare agevolmente la settimana di utilizzo con una capacità di soli 270 mAh, è lecito attendersi un netto incremento dell’autonomia, che potrebbe addirittura oltrepassare la soglia delle due settimane nella pratica quotidiana.

Non si tratta ovviamente di un dato definitivo, ma le premesse lasciano immaginare un wearable capace di sostenere sessioni prolungate di monitoraggio senza costringere l’utente a ricariche frequenti.

Sul versante della connettività, le informazioni raccolte finora suggeriscono la presenza di Bluetooth 5.3, GPS integrato e supporto NFC, accompagnati da 4 GB di memoria interna, quantità utile per gestire musica offline o dati della applicazioni sportive. L’impermeabilità fino a 50 metri, parametro già visto in diversi modelli Amazfit di fascia simile, conferma il posizionamento dello smartwatch come compagno pensato per l’uso quotidiano e le attività all’aperto, incluse quelle più impegnative.

Tutto questo, secondo al fonte, confluirà in un prezzo di lancio particolarmente competitivo: 169,90 euro, una cifra che potrebbe attrarre fin da subito gli appassionati alla ricerca di un dispositivo equilibrato, ben costruito e dotato di un’autonomia decisamente fuori scala rispetto a molti concorrenti.

Non è ancora chiaro quando Amazfit deciderà di annunciare ufficialmente questo Active Max, ma la presenza di specifiche così dettagliate, insieme alle immagini promozionali già circolate online, lascia pensare che l’attesa non sarà lunga.