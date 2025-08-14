A poco più di due settimane dal rilascio del sesto aggiornamento intermedio, Apple ha avviato il rilascio di nuove patch correttive per alcuni dei sistemi operativi che, ancora per poco, sono quelli di ultima generazione. Arrivano iOS 18.6.1, iPadOS 18.6.1 e watchOS 11.6.1 su tutti i dispositivi compatibili.

Tutti gli aggiornamenti in questione si concentrano, come di consueto per le patch correttive, sulla risoluzione di bug e la sistemazione di altri problemi, anche legati alla sicurezza. Andiamo a scoprire i dettagli delle build e come installare questi aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.

Apple corregge i bug presenti nelle più recenti versioni dei suoi sistemi operativi

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di nuove patch correttive per alcuni dei suoi sistemi operativi della generazione 2024, ovvero iOS 18, iPadOS 18 e watchOS 11, su tutti i dispositivi compatibili.

L’obiettivo principale di questi aggiornamenti minori (che di norma non portano con sé nuove funzionalità) è quello di migliorare la stabilità del sistema, correggere i bug presenti e risolvere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza. Questa volta c’è spazio anche per una novità che riguarda gli utenti statunitensi.

iOS 18.6.1 e iPadOS 18.6.1

La build della nuova patch correttiva per la più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e della più recente versione di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2018-19 in poi), è la 22G90 (sostituisce la 22G86 rilasciata come versione stabile di iOS 18.6 e iPadOS 18.6 lo scorso 29 luglio). Nello specifico di iOS 18.6.1, la build che porta con sé questa patch correttiva ha un peso di 461,4 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.6).

watchOS 11.6.1

Apple ha rilasciato un aggiornamento minore anche per la più recente generazione di watchOS, con watchOS 11.6.1 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 22U90 (sostituisce la 22U84 rilasciata come versione stabile di watchOS 11.6 lo scorso 29 luglio) che ha un peso di 180 MB su Apple Watch Series 10.

Il changelog parla di una novità per gli utenti statunitensi

Visitando la sezione del portale di supporto Apple dedicata agli aggiornamenti legati alla sicurezza, scopriamo che queste patch correttive non vanno a risolvere vulnerabilità sul fronte della sicurezza.

Ciò che cambia è invece qualcosa legato all’esperienza d’uso con il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e che dovrebbe mettere fine alle problematiche legate al brevetto infranto da Apple che avevano costretto a rimuovere la funzionalità dalle unità di Apple Watch Series 9, Watch Series 10 e Watch Ultra 2 vendute negli Stati Uniti. Di seguito, ecco il changelog:

Questo aggiornamento offre una nuova esperienza d’uso per l’app Livelli O₂ agli utenti negli Stati Uniti con Apple Watch Series 9 e Series 10 e Apple Watch Ultra 2. Le misurazioni vengono calcolate su iPhone e puoi consultarle nell’app Salute.

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Queste patch correttive basate sul sesto aggiornamento intermedio dei sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18 e watchOS 11 sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):