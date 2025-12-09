Dopo il sorprendente ritorno nel mondo dei wearable, Pebble continua a fare notizia e, questa volta, è pronta a espandersi oltre gli smartwatch. Il marchio, rinato con un sistema operativo open source fornito da Google e una nuova linea di orologi, nella giornata di ieri ha infiammato social e forum di appassionati grazie alla comparsa, sul proprio sito ufficiale, di un’enigmatica schermata “Something’s Coming” con un conto alla rovescia che è terminato oggi alle 16 italiane.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, le speculazioni degli appassionati si sono moltiplicate, tra chi sperava nel ritorno dell’iconico Pebble Time Round, chi invece nelle nuove colorazioni o in un’edizione in acciaio degli attuali modelli.

Ebbene, ora è ufficiale: l’azienda ha annunciato il suo primo smart ring, un dispositivo che incarna i valori del brand, con un design minimalista che punta tutto sulla semplicità e sulla funzionalità: si chiama Index 01 e arriverà nel 2026.

Pebble Index 01 è il primo anello dell’azienda e ne incarna tutti i valori

Il Pebble Index 01 è un progetto inaspettato ma non del tutto; infatti, lo stesso fondatore, Eric Migicovsky, in passato aveva accennato a “progetti non necessariamente da polso”, aprendo la porta a idee completamente nuove rispetto all’eredità classica di Pebble, proprio come l’Index 01.

In una categoria sempre più affollata di anelli intelligenti che puntano a diventare il centro di controllo del proprio benessere personale e dell’attività fisica, il nuovo anello di Pebble va in controtendenza, poiché non vuole competere con i produttori del settore come Oura Ring o Samsung Galaxy Ring, per citarne un paio. È un gadget completamente diverso, costruito attorno a un’idea semplice ma utile nella vita quotidiana: trasformare le idee in parole, ovunque ci si trovi.

Realizzato in acciaio inossidabile, è pensato per essere indossato sull’indice, da qui il nome, e dispone di un solo pulsante. Basta premerlo e tenerlo premuto per attivare il microfono integrato e registrare una nota vocale, un promemoria o un’idea improvvisa.

Tutto qui: non ci sono sensori biometrici, niente monitoraggio del sonno, nessuna notifica. Solo un modo immediato per catturare i pensieri e idee prima che svaniscano nell’etere.

Pebble lo definisce una sorta di “versione 2.0 del filo legato al dito”, un accessorio per chi vive di spunti, appunti e riflessioni improvvise. Una scelta che potrebbe attirare soprattutto creativi, studenti e professionisti che desiderano registrare rapidamente idee senza dover tirare fuori il telefono.

Autonomia e materiali

Dal punto di vista meramente tecnico, il Pebble Index 01 è resistente all’acqua fino a 1 metro di profondità, così da poter essere utilizzato anche sotto la doccia o mentre si lavano i piatti (ma non durante il nuoto).

La batteria non è ricaricabile e utilizza una cella simile a quelle degli apparecchi acustici, capace di registrare tra le 12 e le 14 ore di audio complessivo. Secondo Pebble, un utilizzo medio di 10-20 registrazioni al giorno, della durata di pochi secondi ciascuna, dovrebbe garantire fino a due anni di autonomia. L’azienda offrirà inoltre un programma di riciclo per i dispositivi esausti.

Elaborazione locale e privacy

L’Index 01 integra un modello linguistico locale (LLM) che trascrive le registrazioni direttamente all’interno dell’app Pebble, senza passare per server esterni. Le note vengono convertite in testo sul dispositivo e possono anche essere ascoltate nella loro versione originale.

Il sistema supporta funzioni di base come creare promemoria o note, organizzando automaticamente i contenuti. L’app funziona anche offline e non richiede servizi cloud, anche se sarà disponibile un backup opzionale per chi desidera salvare i propri dati online. Tutte le registrazioni vengono crittografate end-to-end, garantendo un elevato livello di privacy.

Prezzo e disponibilità

L’Index 01 sarà disponibile in tre finiture, argento lucido, oro lucido e nero opaco, e nelle taglie dal 6 al 13 per il mercato statunitense. Supporterà oltre 99 lingue e sarà compatibile con Android, iOS e smartwatch Pebble.

Le prenotazioni sono già aperte a un prezzo di 75 dollari, con spedizioni globali previste per marzo 2026. Dopo la fase di preordine, il prezzo salirà a 99 dollari.

Insomma, con questo nuovo anello, Pebble continua ad andare controcorrente, ignorando le tendenze del momento o ciò che il mercato chiede pur di perseguire il proprio DNA originario: tecnologia minimalista, indipendente e pensata per rendere la vita digitale più naturale e umana. Non sarà uno smartwatch, ma sembra indubbiamente un prodotto Pebble.