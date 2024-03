A distanza di una ventina di giorni dal rilascio del più recente aggiornamento intermedio, Apple ha avviato il rilascio, su tutti i dispositivi compatibili, del nuovo aggiornamento minore a macOS 14.4.1 Sonoma, utile per correggere alcuni bug e alcune vulnerabilità in ambito sicurezza.

Il colosso di Cupertino ha riservato un trattamento simile anche alla versione precedente di macOS che ha ricevuto un il nuovo aggiornamento minore a macOS 13.6.6 Ventura. Scopriamo i dettagli delle nuove build in distribuzione sul canale stabile, nonché i bug e le vulnerabilità che vengono risolti.

Apple ha rilasciato macOS 14.4.1 Sonoma

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore per macOS 14, la più recente versione di macOS, su tutti i computer Mac compatibili.

La build che porta con sé macOS 14.4.1 Sonoma è la 23E224 (sostituisce la 23E214 rilasciata come versione stabile di macOS 14.4 lo scorso 7 marzo) e ha un peso di 1,15 GB su MacBook Pro 16 M1 (provenendo da macOS 14.4 Sonoma).

L’aggiornamento risolve alcuni bug e un paio di vulnerabilità

Come di consueto, gli aggiornamenti minori per i sistemi operativi della mela morsicata tendono a configurarsi come strumenti per la correzione dei bug presenti o per la risoluzione di alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza. L’aggiornamento risolve in primis alcuni bug:

Risolve un problema che poteva causare il mancato riconoscimento degli hub USB collegati a schermi esterni.

Risolve un problema che poteva causare la chiusura imprevista delle app che sfruttano Java.

Risolve un problema che poteva impedire l’apertura dei plug-in audio per le app musicali di livello professionale.

Sul fronte della sicurezza, invece, l’aggiornamento va a risolvere una vulnerabilità che non sappiamo se sia o meno stata sfruttata attivamente:

CoreMedia e WebRTC Effetto: L’elaborazione di un’immagine poteva portare all’esecuzione di codice arbitrario. Risoluzione: è stato risolto un problema di tipo Out-of-bounds Write attraverso una migliore convalida dell’input ID CVE: CVE-2024-1580

e

In apertura vi abbiamo anche anticipato che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche un nuovo aggiornamento minore per macOS 13 Ventura: nello specifico arriva macOS 13.6.6 Ventura tramite la build 22G630 (sostituisce la 21G621 rilasciata come versione stabile di macOS 13.6.5 Ventura lo scorso 7 marzo). Anche in questo caso, Apple ha corretto la stesa vulnerabilità segnalata poco sopra con riferimento a macOS 14.4.1 Sonoma.

Come aggiornare il sistema operativo per i computer Apple

Il nuovo aggiornamento minore del sistema operativo macOS 14 Sonoma è già disponibile al download per tutti gli utenti in possesso di un computer Mac compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento, consigliato vista la risoluzione di una vulnerabilità, rimane la stessa di sempre.

Per aggiornare macOS è infatti sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”. La stessa procedura vale anche per macOS 13 Ventura.

